Aktuální kurzy na zápas
Sázková kancelář Synot Tip očekává vyrovnanou bitvu dvou odlišných stylů. Mírným favoritem zápasu je Egypt. Kromě předzápasových kurzů bude k dispozici také kompletní nabídka LIVE sázek.
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Utkání vyřazovací fáze se odehraje v pátek 3. července 2026 od 20:00 středoevropského letního času. Dějištěm zápasu je AT&T Stadium (Dallas Stadium) v texaském Arlingtonu v USA. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: pátek 3. července 2026 od 20:00 (SELČ)
- Dějiště: AT&T Stadium (Dallas Stadium), Arlington, Texas, USA
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Gustavo Tejera (Uruguay)
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Austrálie spoléhá na dobrou defenzivu
Austrálie pod vedením trenéra Tonyho Popovice proklouzla do vyřazovací fáze ze druhého místa skupiny D se ziskem čtyř bodů. Po úvodní výhře nad Tureckem (2:0) sice nestačila USA (0:2), ale postup zpečetila takticky zvládnutou bezbrankovou remízou s Paraguayí. Australané dokázali postoupit do play-off mistrovství světa podruhé za sebou, ovšem vyřazovací zápas na šampionátu ještě nikdy v historii nevyhráli a v Texasu chtějí toto prokletí zlomit. Vítěz zápasu se v osmifinále utká s lepším z dvojice Argentina - Kapverdy.
Tým však musí vyrovnat s citelnými ztrátami v ofenzivě, jelikož kvůli zraněním do utkání nezasáhnou zkušení Mathew Leckie a Jacob Italiano.
Předpokládaná sestava Austrálie
Beach – Circati, Souttar, Herrington – Bos, O’Neill, Irvine, Behich – Volpato, Irankunda, Metcalfe
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|26. června
|Paraguay – Austrálie
|0:0
|Základní skupina D
|19. června
|USA – Austrálie
|2:0
|Základní skupina D
|14. června
|Austrálie – Turecko
|2:0
|Základní skupina D
Egypt trápí rozsáhlá marodka, nastoupí Salah?
Výběr Egypta pod vedením Hossama Hassana prožil velmi vydařenou skupinovou fázi. Skončil druhý pouze o skóre za Belgií. Egypťané nejprve remizovali s Belgií 1:1, následně zaznamenali historicky vůbec první výhru na MS proti Novému Zélandu (3:1) a postup stvrdili remízou 1:1 s Íránem. Egypt se do vyřazovacích bojů probojoval poprvé v moderní éře (naposledy se mu to povedlo v roce 1934).
Hassanovi však dělají starosti zdravotní trable jeho svěřenců, jelikož na marodce je hned pět klíčových hráčů. Největší pozornost se upírá ke kapitánovi Mohamedu Salahovi, který si v zápase s Íránem přivodil zranění zadního stehenního svalu a jeho start zůstává nejistý. Šrámy navíc léčí i Hamdy Fathy, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem a Ahmed El Fotouh. Jisté je, že kvůli trestu za žluté karty nenastoupí záložník Mohanad Lasheen.
Předpokládaná sestava Egypta
Shobeir – Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez – Ateya, Saber – Ziko, Salah, Ashour – Marmoush
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|27. června
|Egypt – Írán
|1:1
|Základní skupina G
|22. června
|Nový Zéland – Egypt
|1:3
|Základní skupina G
|15. června
|Belgie – Egypt
|1:1
|Základní skupina G
Vzájemné zápasy
Jediné vzájemné střetnutí se odehrálo v listopadu 2010. V přátelském utkání tehdy Egypt přehrál Austrálii 3:0.