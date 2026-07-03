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Austrálie - Egypt v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  7:00

Fotbalisté Egypta slaví gól do sítě Íránu na mistrovství světa. | foto: Reuters

O postup do osmifinále mistrovství světa si zahrají také fotbalisté Austrálie a Egypta. V našem přehledu najdete kde sledovat zápas živě v TV, sázkové kurzy i pravděpodobné sestavy.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot Tip očekává vyrovnanou bitvu dvou odlišných stylů. Mírným favoritem zápasu je Egypt. Kromě předzápasových kurzů bude k dispozici také kompletní nabídka LIVE sázek.

Austrálie 3,62 remíza 2,88
Egypt 2,52

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Sledujte zápas Austrálie - Egypt živě v TV

Utkání vyřazovací fáze se odehraje v pátek 3. července 2026 od 20:00 středoevropského letního času. Dějištěm zápasu je AT&T Stadium (Dallas Stadium) v texaském Arlingtonu v USA. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: pátek 3. července 2026 od 20:00 (SELČ)
  • Dějiště: AT&T Stadium (Dallas Stadium), Arlington, Texas, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Gustavo Tejera (Uruguay)

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Austrálie spoléhá na dobrou defenzivu

Austrálie pod vedením trenéra Tonyho Popovice proklouzla do vyřazovací fáze ze druhého místa skupiny D se ziskem čtyř bodů. Po úvodní výhře nad Tureckem (2:0) sice nestačila USA (0:2), ale postup zpečetila takticky zvládnutou bezbrankovou remízou s Paraguayí. Australané dokázali postoupit do play-off mistrovství světa podruhé za sebou, ovšem vyřazovací zápas na šampionátu ještě nikdy v historii nevyhráli a v Texasu chtějí toto prokletí zlomit. Vítěz zápasu se v osmifinále utká s lepším z dvojice Argentina - Kapverdy.

Tým však musí vyrovnat s citelnými ztrátami v ofenzivě, jelikož kvůli zraněním do utkání nezasáhnou zkušení Mathew Leckie a Jacob Italiano.

Předpokládaná sestava Austrálie

Beach – Circati, Souttar, Herrington – Bos, O’Neill, Irvine, Behich – Volpato, Irankunda, Metcalfe

Poslední odehrané zápasy Austrálie na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
26. června Paraguay – Austrálie0:0Základní skupina D
19. června USA – Austrálie2:0Základní skupina D
14. června Austrálie – Turecko2:0Základní skupina D

Egypt trápí rozsáhlá marodka, nastoupí Salah?

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Výběr Egypta pod vedením Hossama Hassana prožil velmi vydařenou skupinovou fázi. Skončil druhý pouze o skóre za Belgií. Egypťané nejprve remizovali s Belgií 1:1, následně zaznamenali historicky vůbec první výhru na MS proti Novému Zélandu (3:1) a postup stvrdili remízou 1:1 s Íránem. Egypt se do vyřazovacích bojů probojoval poprvé v moderní éře (naposledy se mu to povedlo v roce 1934).

Hassanovi však dělají starosti zdravotní trable jeho svěřenců, jelikož na marodce je hned pět klíčových hráčů. Největší pozornost se upírá ke kapitánovi Mohamedu Salahovi, který si v zápase s Íránem přivodil zranění zadního stehenního svalu a jeho start zůstává nejistý. Šrámy navíc léčí i Hamdy Fathy, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem a Ahmed El Fotouh. Jisté je, že kvůli trestu za žluté karty nenastoupí záložník Mohanad Lasheen.

Předpokládaná sestava Egypta

Shobeir – Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez – Ateya, Saber – Ziko, Salah, Ashour – Marmoush

Poslední odehrané zápasy Egypta na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
27. červnaEgypt – Írán1:1Základní skupina G
22. červnaNový Zéland – Egypt1:3Základní skupina G
15. červnaBelgie – Egypt1:1Základní skupina G

Vzájemné zápasy

Jediné vzájemné střetnutí se odehrálo v listopadu 2010. V přátelském utkání tehdy Egypt přehrál Austrálii 3:0.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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