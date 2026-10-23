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|Soutěž
|Premier League – 8. kolo
|Termín a čas
|sobota 24. října 2026 od 13:30 SELČ
|Místo konání
|Villa Park, Birmingham
|Televizní přenos
|CANAL+ Sport
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
|Sázkové kurzy
|u SynotTipu ZDE
Kde sledovat duel Aston Villa vs. Manchester City
Televizní přenos utkání Aston Villa – Manchester City naladíte na stanici CANAL+ Sport. Textovou reportáž ze zápasu nabídne také iDNES.cz.
Aston Villa se po špatném úvodu sezony zlepšila
Aston Villa vstoupila do sezony rozpačitě, v posledních týdnech se jí však daří výrazně lépe. V Premier League jí po sedmi kolech patří dvanácté místo s osmi body, napříč soutěžemi ale neprohrála už šest zápasů za sebou.
Kurzy na střelce gólu
V posledním ligovém kole svěřenci Unaie Emeryho zvítězili 1:0 na hřišti Newcastlu. Na úspěch navázali také v Lize mistrů, kde porazili norský Viking Stavanger 3:1. O týden dříve navíc v evropské soutěži deklasovali Fenerbahce 6:0.
Zlepšení je patrné také v útočné aktivitě. V posledních třech ligových utkáních zaznamenala Aston Villa v průměru více než deset střel na zápas. Na domácím hřišti se jí však v Premier League zatím nedaří. Ze tří utkání ve Villa Parku získala jediný bod.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|21. 10. 2026
|Aston Villa – Viking Stavanger 3:1
|Liga mistrů
|17. 10. 2026
|Newcastle – Aston Villa 0:1
|Premier League
|14. 10. 2026
|Aston Villa – Fenerbahce 6:0
|Liga mistrů
Manchester City zatím v EPL neztratil ani bod
Manchester City vstoupil do nového ročníku Premier League sedmi vítězstvími v řadě. Se skóre 19:7 a plným počtem 21 bodů vede tabulku a na hřišti Aston Villy se pokusí svou vítěznou sérii prodloužit.
Výraznou zásluhu na úspěšném začátku sezony má Erling Haaland. Norský útočník vstřelil v sedmi ligových zápasech osm branek a vede tabulku střelců.
Svěřencům Pepa Guardioly se daří především po změně stran. Ve druhých poločasech dosáhli celkového skóre 12:3, přičemž pět branek vstřelili v závěrečných patnácti minutách.
Manchester City má za sebou také dvě utkání Ligy mistrů. Po domácí porážce 2:4 s Paris Saint-Germain si v úterý poradil s AEK Atény 5:1.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|20. 10. 2026
|Manchester City – AEK Atény 5:1
|Liga mistrů
|17. 10. 2026
|Manchester City – Ipswich 3:2
|Premier League
|14. 10. 2026
|Manchester City – PSG 2:4
|Liga mistrů
Jak si oba týmy vedou ve statistikách?
Manchester City má v dosavadním průběhu sezony výraznou převahu v držení míče i produktivitě. V průměru skóruje 2,71krát za zápas a míč kontroluje téměř 65 procent hrací doby.
Aston Villa vstřelila v sedmi kolech sedm branek a inkasuje v průměru 1,57 gólu na utkání. Proti lídrovi soutěže tak bude muset zlepšit především defenzivní činnost. Manchester City totiž vysílá na branku soupeřů v průměru 5,1 střely za zápas.
|Statistika
|Aston Villa
|Manchester City
|Body
|8
|21
|Góly na zápas
|1,00
|2,71
|Inkasované góly na zápas
|1,57
|1,00
|Střely na branku
|3,4
|5,1
|Střely soupeřů na branku
|4,7
|3,6
|Držení míče
|48,6 %
|64,9 %
|Fauly
|9,6
|10,1
Předpokládané sestavy a absence
|Aston Villa
|Manchester City
|Předpokládaná sestava
|Suzuki – Cash, Lindelöf, Torres, Mings – Kamara, João Gomes – McGinn, Buendía, Alysson – Jackson
|Donnarumma – Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol – Fernández, Anderson – Ndiaye, Cherki, Doku – Haaland
|Nebudou hrát
|Onana (koleno), Ruggeri (svalové zranění), Wan-Bissaka (svalové zranění)
|Semenyo (koleno)
|Nejistý start
|Manzambi (lýtko)
|Kovačić (zranění), Nunes (otřesení), O’Reilly (záda)
|Trenér
|Unai Emery
|Pep Guardiola
Poslední vzájemné zápasy (H2H)
Aston Ville se v posledních vzájemných utkáních proti Manchesteru City dařilo. Vyhrála tři ze čtyř předchozích ligových střetnutí, včetně obou posledních.
V květnu letošního roku zvítězila na hřišti Manchesteru City 2:1, předtím doma uspěla 1:0. Také v prosinci 2024 dokázala favorita porazit, tentokrát stejným výsledkem 2:1.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|24. 5. 2026
|Manchester City – Aston Villa 1:2
|Premier League
|26. 10. 2025
|Aston Villa – Manchester City 1:0
|Premier League
|22. 4. 2025
|Manchester City – Aston Villa 2:1
|Premier League
|21. 12. 2024
|Aston Villa – Manchester City 2:1
|Premier League
Zápasy 8. kola Premier League
Osmé kolo Premier League odstartuje v pátek večer soubojem Ipswiche s Nottinghamem. Sobotní program nabídne mimo jiné šlágr Aston Villy s dosud stoprocentním Manchesterem City a londýnské derby Chelsea s Tottenhamem, v neděli pak kolo uzavře utkání Sunderlandu s Leedsem.
|Datum
|Čas
|Zápas
|23. 10.
|21:00
|Ipswich – Nottingham
|24. 10.
|13:30
|Aston Villa – Manchester City
|24. 10.
|16:00
|Coventry – Fulham
|24. 10.
|16:00
|Arsenal – Everton
|24. 10.
|18:30
|Chelsea – Tottenham
|25. 10.
|15:00
|Manchester United – Bournemouth
|25. 10.
|15:00
|Liverpool – Brighton
|25. 10.
|15:00
|Hull – Brentford
|25. 10.
|15:00
|Crystal Palace – Newcastle
|25. 10.
|17:30
|Sunderland – Leeds
|Pořadí
|Tým
|Zápasy
|Skóre
|Body
|1.
|Manchester City
|7
|19:7
|21
|2.
|Arsenal
|7
|11:5
|18
|3.
|Brighton
|7
|23:5
|16
|4.
|Chelsea
|7
|17:13
|13
|5.
|Liverpool
|7
|9:8
|12
|6.
|Brentford
|7
|13:8
|10
|7.
|Leeds
|7
|9:6
|10
|8.
|Everton
|7
|8:7
|10
|9.
|Hull
|7
|8:7
|9
|10.
|Ipswich
|7
|11:15
|9
|11.
|Newcastle
|7
|10:14
|8
|12.
|Aston Villa
|7
|7:11
|8
|13.
|Manchester United
|7
|10:10
|7
|14.
|Crystal Palace
|7
|9:17
|7
|15.
|Bournemouth
|7
|9:13
|6
|16.
|Tottenham
|7
|6:10
|6
|17.
|Coventry
|7
|6:14
|6
|18.
|Fulham
|7
|7:10
|5
|19.
|Nottingham
|7
|5:9
|5
|20.
|Sunderland
|7
|6:14
|4