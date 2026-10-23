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Aston Villa – Manchester City v TV: Kde sledovat Premier League, kurzy

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  12:39

Hráči Manchesteru City slaví gól v utkání se Sunderlandem. | foto: AP

Fotbalisté Aston Villy přivítají v 8. kole Premier League vedoucí Manchester City. Domácí po nepovedeném vstupu do sezony zlepšili výsledky a šest soutěžních zápasů v řadě neprohráli. Hosté naopak v lize dosud neztratili ani bod. Kde utkání sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co napovídají statistiky a vzájemné zápasy?
Aston Villa 4,83 remíza 4,37
Manchester City 1,65

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Základní informace o utkání Aston Villa vs. Manchester City
SoutěžPremier League – 8. kolo
Termín a čassobota 24. října 2026 od 13:30 SELČ
Místo konáníVilla Park, Birmingham
Televizní přenosCANAL+ Sport
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz
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Kde sledovat duel Aston Villa vs. Manchester City

Televizní přenos utkání Aston Villa – Manchester City naladíte na stanici CANAL+ Sport. Textovou reportáž ze zápasu nabídne také iDNES.cz.

Aston Villa se po špatném úvodu sezony zlepšila

Aston Villa vstoupila do sezony rozpačitě, v posledních týdnech se jí však daří výrazně lépe. V Premier League jí po sedmi kolech patří dvanácté místo s osmi body, napříč soutěžemi ale neprohrála už šest zápasů za sebou.

Kurzy na střelce gólu

  • Erling Haaland 1,63 – Největší favorit(8 ligových gólů)
  • Rayan Cherki 2,93 – Zajímavější alternativa k Haalandovi
  • Jérémy Doku 3,53 – Odvážnější varianta
  • Nicolas Jackson 3,22 – i domácí majískvělého útočníka

V posledním ligovém kole svěřenci Unaie Emeryho zvítězili 1:0 na hřišti Newcastlu. Na úspěch navázali také v Lize mistrů, kde porazili norský Viking Stavanger 3:1. O týden dříve navíc v evropské soutěži deklasovali Fenerbahce 6:0.

Zlepšení je patrné také v útočné aktivitě. V posledních třech ligových utkáních zaznamenala Aston Villa v průměru více než deset střel na zápas. Na domácím hřišti se jí však v Premier League zatím nedaří. Ze tří utkání ve Villa Parku získala jediný bod.

Poslední zápasy Aston Villy
DatumZápasSoutěž
21. 10. 2026Aston Villa – Viking Stavanger 3:1Liga mistrů
17. 10. 2026Newcastle – Aston Villa 0:1Premier League
14. 10. 2026Aston Villa – Fenerbahce 6:0Liga mistrů

Manchester City zatím v EPL neztratil ani bod

Manchester City vstoupil do nového ročníku Premier League sedmi vítězstvími v řadě. Se skóre 19:7 a plným počtem 21 bodů vede tabulku a na hřišti Aston Villy se pokusí svou vítěznou sérii prodloužit.

Výraznou zásluhu na úspěšném začátku sezony má Erling Haaland. Norský útočník vstřelil v sedmi ligových zápasech osm branek a vede tabulku střelců.

Svěřencům Pepa Guardioly se daří především po změně stran. Ve druhých poločasech dosáhli celkového skóre 12:3, přičemž pět branek vstřelili v závěrečných patnácti minutách.

Manchester City má za sebou také dvě utkání Ligy mistrů. Po domácí porážce 2:4 s Paris Saint-Germain si v úterý poradil s AEK Atény 5:1.

Poslední zápasy Manchesteru City
DatumZápasSoutěž
20. 10. 2026Manchester City – AEK Atény 5:1Liga mistrů
17. 10. 2026Manchester City – Ipswich 3:2Premier League
14. 10. 2026Manchester City – PSG 2:4Liga mistrů

Jak si oba týmy vedou ve statistikách?

Manchester City má v dosavadním průběhu sezony výraznou převahu v držení míče i produktivitě. V průměru skóruje 2,71krát za zápas a míč kontroluje téměř 65 procent hrací doby.

Aston Villa vstřelila v sedmi kolech sedm branek a inkasuje v průměru 1,57 gólu na utkání. Proti lídrovi soutěže tak bude muset zlepšit především defenzivní činnost. Manchester City totiž vysílá na branku soupeřů v průměru 5,1 střely za zápas.

StatistikaAston VillaManchester City
Body821
Góly na zápas1,002,71
Inkasované góly na zápas1,571,00
Střely na branku3,45,1
Střely soupeřů na branku4,73,6
Držení míče48,6 %64,9 %
Fauly9,610,1

Předpokládané sestavy a absence

Předpokládané sestavy a absence
Aston VillaManchester City
Předpokládaná sestavaSuzuki – Cash, Lindelöf, Torres, Mings – Kamara, João Gomes – McGinn, Buendía, Alysson – JacksonDonnarumma – Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol – Fernández, Anderson – Ndiaye, Cherki, Doku – Haaland
Nebudou hrátOnana (koleno), Ruggeri (svalové zranění), Wan-Bissaka (svalové zranění)Semenyo (koleno)
Nejistý startManzambi (lýtko)Kovačić (zranění), Nunes (otřesení), O’Reilly (záda)
TrenérUnai EmeryPep Guardiola

Poslední vzájemné zápasy (H2H)

Aston Ville se v posledních vzájemných utkáních proti Manchesteru City dařilo. Vyhrála tři ze čtyř předchozích ligových střetnutí, včetně obou posledních.

V květnu letošního roku zvítězila na hřišti Manchesteru City 2:1, předtím doma uspěla 1:0. Také v prosinci 2024 dokázala favorita porazit, tentokrát stejným výsledkem 2:1.

Poslední vzájemné zápasy
DatumZápasSoutěž
24. 5. 2026Manchester City – Aston Villa 1:2Premier League
26. 10. 2025Aston Villa – Manchester City 1:0Premier League
22. 4. 2025Manchester City – Aston Villa 2:1Premier League
21. 12. 2024Aston Villa – Manchester City 2:1Premier League

Zápasy 8. kola Premier League

Osmé kolo Premier League odstartuje v pátek večer soubojem Ipswiche s Nottinghamem. Sobotní program nabídne mimo jiné šlágr Aston Villy s dosud stoprocentním Manchesterem City a londýnské derby Chelsea s Tottenhamem, v neděli pak kolo uzavře utkání Sunderlandu s Leedsem.

DatumČasZápas
23. 10.21:00Ipswich – Nottingham
24. 10.13:30Aston Villa – Manchester City
24. 10.16:00Coventry – Fulham
24. 10.16:00Arsenal – Everton
24. 10.18:30Chelsea – Tottenham
25. 10.15:00Manchester United – Bournemouth
25. 10.15:00Liverpool – Brighton
25. 10.15:00Hull – Brentford
25. 10.15:00Crystal Palace – Newcastle
25. 10.17:30Sunderland – Leeds
Tabulka Premier League
PořadíTýmZápasySkóreBody
1.Manchester City719:721
2.Arsenal711:518
3.Brighton723:516
4.Chelsea717:1313
5.Liverpool79:812
6.Brentford713:810
7.Leeds79:610
8.Everton78:710
9.Hull78:79
10.Ipswich711:159
11.Newcastle710:148
12.Aston Villa77:118
13.Manchester United710:107
14.Crystal Palace79:177
15.Bournemouth79:136
16.Tottenham76:106
17.Coventry76:146
18.Fulham77:105
19.Nottingham75:95
20.Sunderland76:144
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