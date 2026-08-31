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Aston Villa - Arsenal v TV: Kde sledovat Premier League, sázkové kurzy

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  6:58

Záložník Declan Rice z Arsenalu hlavičkuje v pokutovém území Aston Villy. | foto: Reuters

Druhé kolo fotbalové Premier League uzavře souboj týmů, které měly velmi rozdílný vstup do soutěže. Aston Villa v pondělní dohrávce přivítá Arsenal. Kde zápas sledovat, jaké jsou novinky a které sázkové kurzy stojí za pozornost, najdete v našem přehledu.

Kde sledovat zápas Aston Villa – Arsenal živě

Utkání Aston Villa – Arsenal ve 2. kole Premier League můžete sledovat v přímém přenosu na televizních obrazovkách:

  • Termín a čas: pondělí 31. srpna 2026 od 21:00 SELČ
  • Místo konání: Villa Park, Birmingham
  • Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá Canal+ Sport. Více informací o tom, kde sledovat Premier League, naleznete v samostatném článku.
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě najdete v ONLINE přenosu na iDNES.cz.

Kurzy na zápas Aston Villa – Arsenal

Bookmakeři SynotTipu jednoznačně favorizují obhájce titulu. Zatímco Arsenal citlivě doplnil tým a potřebuje jen lehce vylepšit zažitá schémata, Aston Villa se pustila do riskantní přestavby úspěšného týmu.

Aston Villa 6,7 remíza 4,5
Arsenal 1,54

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Jak oba týmy hrály v 1. kole Premier League?

Aston Villa zahájila anglickou ligu debaklem 0:4 na hřišti Brightonu. Všechny čtyři branky padly už v prvním poločase a hosté doplatili na hrubky a laxnost v defenzívě. Villa má pod Emerym zůstat konstruktivním a aktivním týmem, ale její nové mužstvo se potřebuje rychle sehrát.

Předpokládané sestavy a absenceAston VillaArsenal
SestavaSuzuki – Cash, Lindelöf, Torres, Maatsen – Kamara, Bogarde – McGinn, Buendía – Hemmings, JacksonRaya – White, Mosquera, Gabriel, Calafiori – Lewis-Skelly, Rice – Saka, Odegaard, Tzolis – Havertz
Nebudou hrátJoão Gomes, Manzambi, Onana, WatkinsMartinelli, Saliba, Timber
Nejistý startBailey, Abraham, Madjo, Bruno Guimarães, Gabriel Jesus

Arsenal v prvním kole porazil nováčka z Coventry 3:0. Zápas měl od začátku pod kontrolou. Do 23. minuty se díky Havertzovi a Sakovi dostal do dvoubrankového vedení a Coventry za celý první poločas prakticky nepustil do hry. Odegaard krátce po přestávce přidal třetí gól a Arsenal poté bez větších problémů dovedl utkání k vítězství 3:0.

Letní změny v týmech

Zajímavé kurzy

  • Arsenal vyhraje 1. poločas – 2
  • Arsenal vyhraje o 2 a více gólů- 2,48
  • Christos Tzolis bude mít asistenci – 3,25
  • Další kurzy nejdete ZDE

Aston Villa prodala šest hráčů, kteří byli zásadní součástí loňského týmu. Odešli Rogers, Konsa, Tielemans, Digne, Watkins a Martínez. Z vítězné sestavy finále Evropské ligy zůstalo před sezonou jen pět hráčů. Na druhou stranu Villa přes léto také hodně nakupovala. Přišli Johan Manzambi z Freiburgu, João Gomes z Wolverhamptonu, Alejandro Garnacho z Manchesteru United, Zion Suzuki z Parmy, Matteo Ruggeri z Atlética Madrid, Aaron Wan-Bissaka z West Hamu, Leon Goretzka z Bayernu Mnichov a Nicolas Jackson z Chelsea.

Arsenal přes léto výrazně posílil. Přišli Bruno Guimarães z Newcastlu, Ezri Konsa z Aston Villy, Christos Tzolis z Brugg, Piero Hincapié z Leverkusenu (změna hostování na přestup) a brankář Illan Meslier z Leedsu. Největší pozornost vzbudil Guimarães, za něhož Arsenal zaplatil kolem 75 milionů liber, zatímco Konsa je zajímavý i z pohledu pondělního soupeře – do Londýna totiž zamířil právě z Aston Villy za zhruba 55 milionů liber.

Poslední vzájemné zápasy (H2H)

DatumSoutěžZápas
30. 12. 2025Premier LeagueArsenal – Aston Villa 4:1
6. 12. 2025Premier LeagueAston Villa – Arsenal 2:1
18. 1. 2025Premier LeagueArsenal – Aston Villa 2:2
24. 8. 2024Premier LeagueAston Villa – Arsenal 0:2
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