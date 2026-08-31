Aston Villa - Arsenal v TV: Kde sledovat Premier League, sázkové kurzy

Kde sledovat zápas Aston Villa – Arsenal živě
Utkání Aston Villa – Arsenal ve 2. kole Premier League můžete sledovat v přímém přenosu na televizních obrazovkách:
- Termín a čas: pondělí 31. srpna 2026 od 21:00 SELČ
- Místo konání: Villa Park, Birmingham
- Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá Canal+ Sport. Více informací o tom, kde sledovat Premier League, naleznete v samostatném článku.
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě najdete v ONLINE přenosu na iDNES.cz.
Kurzy na zápas Aston Villa – Arsenal
Bookmakeři SynotTipu jednoznačně favorizují obhájce titulu. Zatímco Arsenal citlivě doplnil tým a potřebuje jen lehce vylepšit zažitá schémata, Aston Villa se pustila do riskantní přestavby úspěšného týmu.
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Jak oba týmy hrály v 1. kole Premier League?
Aston Villa zahájila anglickou ligu debaklem 0:4 na hřišti Brightonu. Všechny čtyři branky padly už v prvním poločase a hosté doplatili na hrubky a laxnost v defenzívě. Villa má pod Emerym zůstat konstruktivním a aktivním týmem, ale její nové mužstvo se potřebuje rychle sehrát.
|Předpokládané sestavy a absence
|Aston Villa
|Arsenal
|Sestava
|Suzuki – Cash, Lindelöf, Torres, Maatsen – Kamara, Bogarde – McGinn, Buendía – Hemmings, Jackson
|Raya – White, Mosquera, Gabriel, Calafiori – Lewis-Skelly, Rice – Saka, Odegaard, Tzolis – Havertz
|Nebudou hrát
|João Gomes, Manzambi, Onana, Watkins
|Martinelli, Saliba, Timber
|Nejistý start
|Bailey, Abraham, Madjo,
|Bruno Guimarães, Gabriel Jesus
Arsenal v prvním kole porazil nováčka z Coventry 3:0. Zápas měl od začátku pod kontrolou. Do 23. minuty se díky Havertzovi a Sakovi dostal do dvoubrankového vedení a Coventry za celý první poločas prakticky nepustil do hry. Odegaard krátce po přestávce přidal třetí gól a Arsenal poté bez větších problémů dovedl utkání k vítězství 3:0.
Letní změny v týmech
Zajímavé kurzy
Aston Villa prodala šest hráčů, kteří byli zásadní součástí loňského týmu. Odešli Rogers, Konsa, Tielemans, Digne, Watkins a Martínez. Z vítězné sestavy finále Evropské ligy zůstalo před sezonou jen pět hráčů. Na druhou stranu Villa přes léto také hodně nakupovala. Přišli Johan Manzambi z Freiburgu, João Gomes z Wolverhamptonu, Alejandro Garnacho z Manchesteru United, Zion Suzuki z Parmy, Matteo Ruggeri z Atlética Madrid, Aaron Wan-Bissaka z West Hamu, Leon Goretzka z Bayernu Mnichov a Nicolas Jackson z Chelsea.
Arsenal přes léto výrazně posílil. Přišli Bruno Guimarães z Newcastlu, Ezri Konsa z Aston Villy, Christos Tzolis z Brugg, Piero Hincapié z Leverkusenu (změna hostování na přestup) a brankář Illan Meslier z Leedsu. Největší pozornost vzbudil Guimarães, za něhož Arsenal zaplatil kolem 75 milionů liber, zatímco Konsa je zajímavý i z pohledu pondělního soupeře – do Londýna totiž zamířil právě z Aston Villy za zhruba 55 milionů liber.
Poslední vzájemné zápasy (H2H)
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|30. 12. 2025
|Premier League
|Arsenal – Aston Villa 4:1
|6. 12. 2025
|Premier League
|Aston Villa – Arsenal 2:1
|18. 1. 2025
|Premier League
|Arsenal – Aston Villa 2:2
|24. 8. 2024
|Premier League
|Aston Villa – Arsenal 0:2