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AS Řím - Slovan Bratislava v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě, kurzy, statistiky

Kristýna Polášková
  13:02

Fotbalisté Slovanu Bratislava a Stuttgartu během utkání Ligy mistrů. | foto: Profimedia.cz

Fotbalová Liga mistrů pokračuje 3. kolem ligové fáze. Slovan Bratislava nastoupí na Stadio Olimpico proti domácímu AS Řím. Kde zápas sledovat, jaké jsou předpokládané sestavy a které sázkové příležitosti stojí za pozornost?

Kde sledovat zápas AS Řím - Slovan Bratislava živě

Úterní souboj 3. kola ligové fáze Ligy mistrů z italského hlavního města můžete sledovat v přímém televizním vysílání:

  • Termín a čas: Úterý 20. října 2026 od 21:00 SELČ
  • Místo konání: Stadio Olimpico, Řím, Itálie
  • Soutěž: Liga mistrů UEFA – ligová fáze, 3. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá placená stanice Nova Sport 5
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

AS Řím - Slovan Bratislava: Kurty a aktuální forma

Bookmakeři favorizují domácí AS Řím s velmi nízkým kurzem pod 1,20. Případný šokující triumf slovenského mistra je ohodnocen kurzem přes 15.

AS Řím v minulém utkání Ligy mistrů doma proti Realu Madrid vedl ještě v 83. minutě 3:1, po třech inkasovaných gólech v závěrečných sedmi minutách však prohrál 3:4.“ Svěřenci Gian Piera Gasperiniho si o víkendu částečně spravili náladu v Serii A, kde porazili Janov 2:0 a ukončili sérii tří soutěžních zápasů bez vítězství. V Lize mistrů zatím ze dvou utkání získali jediný bod za remízu s Fenerbahce, přičemž v obou případech neudrželi vedení. Pokud by i potřetí skórovali jako první, ale nedokázali zvítězit, vyrovnali by nelichotivý rekord Montpellieru ze sezony 2012/13.

AS Řím
DatumSoutěžZápasVýsledek
17. 10. 2026Serie AAS Řím – FC Janov2:0
14. 10. 2026Liga mistrůAS Řím – Real Madrid3:4
11. 10. 2026Serie AComo – AS Řím0:0
19. 9. 2026Serie AAS Řím – Inter Milán2:2
14. 9. 2026Serie ATurín FC – AS Řím0:2

Slovan Bratislava po porážkách 1:6 s PSG a 0:3 doma se Stuttgartem klesl na poslední místo 36členné tabulky Ligy mistrů se skóre 1:9. Slovenský tým navíc jako první v historii soutěže prohrál úvodních deset zápasů a z dosavadních 11 venkovních utkání odešel desetkrát poražen. O víkendu sice zvítězil 3:0 v derby na hřišti Spartaku Trnava, v posledních deseti soutěžních zápasech však vyhrál pouze čtyřikrát.

ŠK Slovan Bratislava
DatumSoutěžZápasVýsledek
17. 10. 2026Niké LigaSpartak Trnava – Slovan Bratislava0:3
14. 10. 2026Liga mistrůSlovan Bratislava – Stuttgart0:3
10. 10. 2026Niké LigaSkalica – Slovan Bratislava1:1
19. 9. 2026Niké LigaKomárno – Slovan Bratislava1:2
16. 9. 2026Slovenský pohárNitra – Slovan Bratislava1:3

Tipy na sázkové příležitosti:

  • Výhra AS Řím a oba týmy dají gól: Slovan má v Lize mistrů problémy v obraně, když v průměru inkasuje 4,5 gólu na zápas. V této sezoně však skóroval v 11 z 12 venkovních utkání. V šesti z posledních osmi domácích zápasů AS Řím v evropských pohárech skórovali domácí i jejich soupeři.
  • Více než 2,5 gólu v zápase: Pro tuto sázku hovoří dosavadní výsledky slovenského týmu. Alespoň tři branky padly v deseti z jeho posledních dvanácti soutěžních zápasů.

Statistické srovnání týmů

Herní statistiky - Liga mistrů UEFA 2026/2027
AS ŘímSlovan Bratislava
Pořadí v tabulce25. z 3636. z 36
Body10
Zápasy22
Výhry-remízy-prohry0-1-10-0-2
Skóre4:51:9
Rozdíl skóre-1-8
Góly vstřelené (90 min)20,5
Góly obdržené (90 min)2,54,5
Střely9,57
Střely na branku5,53
Střely soupeřů12,522
Střely soupeřů na branku710
Rohy41,5
Rohy soupeřů57,5
Držení míče52 %37 %
Přímé kopy9,58,5
Fauly168,5
Žluté karty2,51
Červené karty00
Ofsajdy0,51

Předpokládané sestavy a absence

Předpokládané sestavy a absence
AS ŘímSlovan Bratislava
SestavaGollini (B) – Mancini, Ndicka, Hermoso – Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley – Soulé, Pellegrini – MalenTakáč (B) – Blackman, Bajrič, Marković, Cruz – Pokorný, Mustafić – Barseghjan, Martínez, Camara – Šporar
Nebudou hrátSvilar (zranění), Cristante (koleno), Koné (stehno), Bah (koleno)Kukharevyč (zranění), Griger, Kianga (oba mimo soupisku)
Nejistý startDybala (svalové problémy)
TrenérGian Piero GasperiniYaya Touré

Tabulka Ligy mistrů před 3. kolem

AS Řím figuruje na 25. příčce s jediným bodem (skóre 4:5), zatímco Slovan uzavírá celou soutěž na 36. místě bez bodu a se skóre 1:9.

#TýmZVRPSkóre+/-Body
1.PSG220010:3+76
2.FC Barcelona22009:2+76
3.Aston Villa22009:2+76
4.VfB Stuttgart22006:1+56
5.Liverpool22008:4+46
6.Sporting CP22005:1+46
7.Arsenal22004:0+46
8.Real Madrid22006:4+26
9.Real Betis22006:4+26
10.Bayern Mnichov21108:3+54
11.Šachtar Doněck21104:2+24
12.Como 190721016:4+23
13.Manchester Utd21014:2+23
14.Villarreal CF21015:4+13
15.Atlético Madrid21013:2+13
16.Club Bruggy21016:603
17.Manchester City21014:403
18.Borussia Dortmund21013:303
19.RC Lens21013:4-13
20.AEK21012:3-13
21.RB Lipsko21012:4-23
22.Sabah Baku21012:4-23
23.Feyenoord Rotterdam21014:7-33
24.FK Bodø/Glimt21011:5-43
25.AS Řím20114:5-11
26.PSV Eindhoven20111:2-11
27.Viking FK20114:6-21
28.Fenerbahce20111:7-61
29.Inter Milán20024:6-20
30.FC Porto20022:5-30
31.SK Slavia Praha20022:5-30
32.SSC Neapol20021:4-30
33.LASK20023:7-40
34.Lille OSC20022:6-40
35.Galatasaray SK20022:7-50
36.ŠK Slovan Bratislava20021:9-80

Vzájemné zápasy

Oba kluby utkaly pouze ve dvojzápase play-off Evropské ligy v sezoně 2011/12. Slovan tehdy způsobil senzaci, když po domácí výhře 1:0 dokázal na Stadio Olimpico uhrát remízu 1:1 a slavný AS Řím z pohárové Evropy senzačně vyřadil.

DatumSoutěž / FázeZápasSkóre
25. 8. 2011Evropská liga (Play-off – odveta)AS Řím – Slovan Bratislava1:1
18. 8. 2011Evropská liga (Play-off – 1. zápas)Slovan Bratislava – AS Řím1:0
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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