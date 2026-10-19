Fotbalová Liga mistrů pokračuje 3. kolem ligové fáze. Slovan Bratislava nastoupí na Stadio Olimpico proti domácímu AS Řím. Kde zápas sledovat, jaké jsou předpokládané sestavy a které sázkové příležitosti stojí za pozornost?
Kde sledovat zápas AS Řím - Slovan Bratislava živě
Úterní souboj 3. kola ligové fáze Ligy mistrů z italského hlavního města můžete sledovat v přímém televizním vysílání:
- Termín a čas: Úterý 20. října 2026 od 21:00 SELČ
- Místo konání: Stadio Olimpico, Řím, Itálie
- Soutěž: Liga mistrů UEFA – ligová fáze, 3. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá placená stanice Nova Sport 5
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
AS Řím - Slovan Bratislava: Kurty a aktuální forma
Bookmakeři favorizují domácí AS Řím s velmi nízkým kurzem pod 1,20. Případný šokující triumf slovenského mistra je ohodnocen kurzem přes 15.
AS Řím v minulém utkání Ligy mistrů doma proti Realu Madrid vedl ještě v 83. minutě 3:1, po třech inkasovaných gólech v závěrečných sedmi minutách však prohrál 3:4.“ Svěřenci Gian Piera Gasperiniho si o víkendu částečně spravili náladu v Serii A, kde porazili Janov 2:0 a ukončili sérii tří soutěžních zápasů bez vítězství. V Lize mistrů zatím ze dvou utkání získali jediný bod za remízu s Fenerbahce, přičemž v obou případech neudrželi vedení. Pokud by i potřetí skórovali jako první, ale nedokázali zvítězit, vyrovnali by nelichotivý rekord Montpellieru ze sezony 2012/13.
AS Řím
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|17. 10. 2026
|Serie A
|AS Řím – FC Janov
|2:0
|14. 10. 2026
|Liga mistrů
|AS Řím – Real Madrid
|3:4
|11. 10. 2026
|Serie A
|Como – AS Řím
|0:0
|19. 9. 2026
|Serie A
|AS Řím – Inter Milán
|2:2
|14. 9. 2026
|Serie A
|Turín FC – AS Řím
|0:2
Slovan Bratislava po porážkách 1:6 s PSG a 0:3 doma se Stuttgartem klesl na poslední místo 36členné tabulky Ligy mistrů se skóre 1:9. Slovenský tým navíc jako první v historii soutěže prohrál úvodních deset zápasů a z dosavadních 11 venkovních utkání odešel desetkrát poražen. O víkendu sice zvítězil 3:0 v derby na hřišti Spartaku Trnava, v posledních deseti soutěžních zápasech však vyhrál pouze čtyřikrát.
ŠK Slovan Bratislava
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|17. 10. 2026
|Niké Liga
|Spartak Trnava – Slovan Bratislava
|0:3
|14. 10. 2026
|Liga mistrů
|Slovan Bratislava – Stuttgart
|0:3
|10. 10. 2026
|Niké Liga
|Skalica – Slovan Bratislava
|1:1
|19. 9. 2026
|Niké Liga
|Komárno – Slovan Bratislava
|1:2
|16. 9. 2026
|Slovenský pohár
|Nitra – Slovan Bratislava
|1:3
Tipy na sázkové příležitosti:
- Výhra AS Řím a oba týmy dají gól: Slovan má v Lize mistrů problémy v obraně, když v průměru inkasuje 4,5 gólu na zápas. V této sezoně však skóroval v 11 z 12 venkovních utkání. V šesti z posledních osmi domácích zápasů AS Řím v evropských pohárech skórovali domácí i jejich soupeři.
- Více než 2,5 gólu v zápase: Pro tuto sázku hovoří dosavadní výsledky slovenského týmu. Alespoň tři branky padly v deseti z jeho posledních dvanácti soutěžních zápasů.
Statistické srovnání týmů
Herní statistiky - Liga mistrů UEFA 2026/2027
|AS Řím
|Slovan Bratislava
|Pořadí v tabulce
|25. z 36
|36. z 36
|Body
|1
|0
|Zápasy
|2
|2
|Výhry-remízy-prohry
|0-1-1
|0-0-2
|Skóre
|4:5
|1:9
|Rozdíl skóre
|-1
|-8
|Góly vstřelené (90 min)
|2
|0,5
|Góly obdržené (90 min)
|2,5
|4,5
|Střely
|9,5
|7
|Střely na branku
|5,5
|3
|Střely soupeřů
|12,5
|22
|Střely soupeřů na branku
|7
|10
|Rohy
|4
|1,5
|Rohy soupeřů
|5
|7,5
|Držení míče
|52 %
|37 %
|Přímé kopy
|9,5
|8,5
|Fauly
|16
|8,5
|Žluté karty
|2,5
|1
|Červené karty
|0
|0
|Ofsajdy
|0,5
|1
Předpokládané sestavy a absence
Předpokládané sestavy a absence
|AS Řím
|Slovan Bratislava
|Sestava
|Gollini (B) – Mancini, Ndicka, Hermoso – Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley – Soulé, Pellegrini – Malen
|Takáč (B) – Blackman, Bajrič, Marković, Cruz – Pokorný, Mustafić – Barseghjan, Martínez, Camara – Šporar
|Nebudou hrát
|Svilar (zranění), Cristante (koleno), Koné (stehno), Bah (koleno)
|Kukharevyč (zranění), Griger, Kianga (oba mimo soupisku)
|Nejistý start
|Dybala (svalové problémy)
|–
|Trenér
|Gian Piero Gasperini
|Yaya Touré
Tabulka Ligy mistrů před 3. kolem
AS Řím figuruje na 25. příčce s jediným bodem (skóre 4:5), zatímco Slovan uzavírá celou soutěž na 36. místě bez bodu a se skóre 1:9.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|+/-
|Body
|1.
|PSG
|2
|2
|0
|0
|10:3
|+7
|6
|2.
|FC Barcelona
|2
|2
|0
|0
|9:2
|+7
|6
|3.
|Aston Villa
|2
|2
|0
|0
|9:2
|+7
|6
|4.
|VfB Stuttgart
|2
|2
|0
|0
|6:1
|+5
|6
|5.
|Liverpool
|2
|2
|0
|0
|8:4
|+4
|6
|6.
|Sporting CP
|2
|2
|0
|0
|5:1
|+4
|6
|7.
|Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|+4
|6
|8.
|Real Madrid
|2
|2
|0
|0
|6:4
|+2
|6
|9.
|Real Betis
|2
|2
|0
|0
|6:4
|+2
|6
|10.
|Bayern Mnichov
|2
|1
|1
|0
|8:3
|+5
|4
|11.
|Šachtar Doněck
|2
|1
|1
|0
|4:2
|+2
|4
|12.
|Como 1907
|2
|1
|0
|1
|6:4
|+2
|3
|13.
|Manchester Utd
|2
|1
|0
|1
|4:2
|+2
|3
|14.
|Villarreal CF
|2
|1
|0
|1
|5:4
|+1
|3
|15.
|Atlético Madrid
|2
|1
|0
|1
|3:2
|+1
|3
|16.
|Club Bruggy
|2
|1
|0
|1
|6:6
|0
|3
|17.
|Manchester City
|2
|1
|0
|1
|4:4
|0
|3
|18.
|Borussia Dortmund
|2
|1
|0
|1
|3:3
|0
|3
|19.
|RC Lens
|2
|1
|0
|1
|3:4
|-1
|3
|20.
|AEK
|2
|1
|0
|1
|2:3
|-1
|3
|21.
|RB Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|-2
|3
|22.
|Sabah Baku
|2
|1
|0
|1
|2:4
|-2
|3
|23.
|Feyenoord Rotterdam
|2
|1
|0
|1
|4:7
|-3
|3
|24.
|FK Bodø/Glimt
|2
|1
|0
|1
|1:5
|-4
|3
|25.
|AS Řím
|2
|0
|1
|1
|4:5
|-1
|1
|26.
|PSV Eindhoven
|2
|0
|1
|1
|1:2
|-1
|1
|27.
|Viking FK
|2
|0
|1
|1
|4:6
|-2
|1
|28.
|Fenerbahce
|2
|0
|1
|1
|1:7
|-6
|1
|29.
|Inter Milán
|2
|0
|0
|2
|4:6
|-2
|0
|30.
|FC Porto
|2
|0
|0
|2
|2:5
|-3
|0
|31.
|SK Slavia Praha
|2
|0
|0
|2
|2:5
|-3
|0
|32.
|SSC Neapol
|2
|0
|0
|2
|1:4
|-3
|0
|33.
|LASK
|2
|0
|0
|2
|3:7
|-4
|0
|34.
|Lille OSC
|2
|0
|0
|2
|2:6
|-4
|0
|35.
|Galatasaray SK
|2
|0
|0
|2
|2:7
|-5
|0
|36.
|ŠK Slovan Bratislava
|2
|0
|0
|2
|1:9
|-8
|0
Vzájemné zápasy
Oba kluby utkaly pouze ve dvojzápase play-off Evropské ligy v sezoně 2011/12. Slovan tehdy způsobil senzaci, když po domácí výhře 1:0 dokázal na Stadio Olimpico uhrát remízu 1:1 a slavný AS Řím z pohárové Evropy senzačně vyřadil.
|Datum
|Soutěž / Fáze
|Zápas
|Skóre
|25. 8. 2011
|Evropská liga (Play-off – odveta)
|AS Řím – Slovan Bratislava
|1:1
|18. 8. 2011
|Evropská liga (Play-off – 1. zápas)
|Slovan Bratislava – AS Řím
|1:0