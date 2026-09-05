Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Artis Brno - Viktoria Plzeň v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  6:00

Plzeňský brankář Florian Wiegele se natahuje po míči během utkání s Brnem. | foto: Petr EretMAFRA

V sedmém kole Chance Ligy dojde v sobotu 5. září od 18:00 na zajímavý duel Artis Brno - Viktoria Plzeň. Podaří se Artisu navázat na premiérovou ligovou výhru, nebo si favorit ze západu Čech odveze tři body? Podívejte se, kde sledovat utkání živě, jaké jsou kurzy, aktuální tabulka a program kola.

Kde sledovat zápas Artis Brno – Viktoria Plzeň živě

Sobotní podvečerní utkání můžete sledovat v přímém televizním přenosu:

  • Termín a čas: Sobota 5. září 2026 od 18:00
  • Místo konání: Brno
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice OnePlay Sport 1
    • Online live stream: Živý stream z tohoto střetnutí nabízí sázková kancelář Betano.
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Kurzy na zápas Artis Brno – Viktoria Plzeň

Z pohledu sázkových kanceláří je favoritem hostující Plzeň, přestože v tabulce oba týmy dělí jen dvě příčky. Společnost Synot Tip vypsala na vítězství Viktorie Plzeň kurz 1,52. Na remízu je vypsán kurz 4,66 a případná výhra domácího Artisu je ohodnocena vysokým kurzem 5,95.

Artis Brno se po těžkém vstupu do sezóny konečně nadechl. V minulém kole si připsal premiérové ligové vítězství, když dokázal vyloupit Pardubice po výhře 2:1. Navíc zvládl i pohárové utkání v Uherském Brodu (2:0). Domácí celek tak do zápasu půjde v mnohem lepším rozpoložení než v úvodu ročníku.

SK Artis Brno
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
29. 8. 2026Pardubice – Artis Brno1:2Chance Liga
26. 8. 2026Uherský Brod – Artis Brno0:2MOL Cup
22. 8. 2026Artis Brno – Sparta Praha0:4Chance Liga
16. 8. 2026Baník Ostrava – Artis Brno1:0Chance Liga
9. 8. 2026Artis Brno – Sigma Olomouc1:2Chance Liga

Plzeň se v lize zatím nečekaně trápí a s pouhými 6 body figuruje až na 12. místě tabulky. V minulém kole na domácím hřišti pouze remizovala se Slováckem 1:1. Západočeši mají sice v nohách euforii z postupu do Evropské ligy přes CZ Bělehrad, ale na domácí scéně potřebují nutně zabrat a začít sbírat výhry.

FC Viktoria Plzeň
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
30. 8. 2026Viktoria Plzeň – Slovácko1:1Chance Liga
27. 8. 2026Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad5:1 prodl.Evropská liga (Play-off)
20. 8. 2026CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň3:0Evropská liga (Play-off)
15. 8. 2026Viktoria Plzeň – FC Zlín3:2Chance Liga
8. 8. 2026Teplice – Viktoria Plzeň5:5Chance Liga

Přestupové spekulace: Artis láká duo z Plzně

Tento zápas má specifické pozadí. Vedení Artisu Brno totiž rozjelo rychlou ofenzivu a snaží se z Viktorie Plzeň získat hned dva hráče:

Sebastian Boháč: Šikovný záložník přišel do Plzně z Karviné teprve na začátku přestupového období a podepsal smlouvu do roku 2029. Zatímco předchozí trenér Hyský o něj stál, pod novým koučem Kováčem se do hry nedostává. Z prvoligového dění po odehraném poločasu s Libercem zmizel. Kluby už jsou podle zákulisních informací domluveny na podmínkách transferu a nyní se čeká pouze na to, zda sám hráč na nabídku Brna kývne.

Mohamed Toure: Dvacetiletý africký talent přišel na západ Čech v únoru za 1,5 milionu eur z Finska, ale za A-tým zatím nehraje. Artis by mu rád nabídl herní prostor, ale transfer má háček. Plzeň totiž přišla o zkušeného střelce Matěje Vydru, který musel na operaci. Pokud Viktoria nestihne přivést adekvátní náhradu, talentovaného Toureho s největší pravděpodobností neuvolní.

Program 7. kola Chance Ligy

Sedmé kolo nabízí atraktivní rozložení zápasů. V sobotu hraje lídr ze Slavie proti druhé Zbrojovce a večer nás čeká sledovaný duel Artisu s Plzní. V neděli kolo vyvrcholí zápasem Hradce Králové se Spartou.

Program 7. kola Chance Ligy
Datum a časZápas
So 5. 9. 15:00Sigma Olomouc – Bohemians
So 5. 9. 15:00Slavia Praha – Zbrojovka Brno
So 5. 9. 15:00Slovácko – Pardubice
So 5. 9. 18:00Artis Brno – Viktoria Plzeň
Ne 6. 9. 13:00Mladá Boleslav – Baník Ostrava
Ne 6. 9. 15:00Jablonec – Slovan Liberec
Ne 6. 9. 15:00Zlín – Teplice
Ne 6. 9. 18:00Hradec Králové – Sparta Praha

Tabulka Chance Ligy před 7. kolem

Na čele tabulky vládne pražská Slavia se 14 body, překvapivě stíhaná Zbrojovkou Brno a Libercem. Plzeň a Artis se nacházejí ve spodní polovině tabulky.

Tabulka Chance Ligy po 6. kole
PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.SK Slavia Praha642017:514
2.FC Zbrojovka Brno641110:513
3.FC Slovan Liberec64118:313
4.FK Mladá Boleslav532011:611
5.SK Sigma Olomouc631210:810
6.FK Jablonec53116:410
7.FK Teplice631212:1210
8.AC Sparta Praha630312:109
9.FC Baník Ostrava53024:69
10.FC Hradec Králové52124:57
11.Bohemians Praha 190551316:66
12.FC Viktoria Plzeň513111:126
13.SK Artis Brno61146:134
14.1. FC Slovácko60245:122
15.FK Pardubice60155:121
16.FC Zlín60065:130

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
1 500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Je US Open kasino? Na jeden zápas šly vklady za půl miliardy, vadí to i Noskové

Linda Nosková a Thajka Lanlana Tararudíová hrají druhé kolo US Open.

Americké sportovní akce na první pohled srší penězi. Mohli jste to vidět při letošním mistrovství světa ve fotbale či pravidelně na Super Bowlu. A pozadu nechce zůstat ani tenisové US Open....

Artis Brno - Viktoria Plzeň v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a sázkové kurzy

Plzeňský brankář Florian Wiegele se natahuje po míči během utkání s Brnem.

V sedmém kole Chance Ligy dojde v sobotu 5. září od 18:00 na zajímavý duel Artis Brno - Viktoria Plzeň. Podaří se Artisu navázat na premiérovou ligovou výhru, nebo si favorit ze západu Čech odveze...

5. září 2026

14. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Jaénu na Sierra de la Pandera

Peloton ve 13. etapě Vuelty.

Čtrnáctá etapa Vuelty 2026 nabídne další náročnou horskou zkoušku. Na necelých 155 kilometrech čeká cyklisty více než 4 100 výškových metrů a jen minimum rovinatých úseků. Etapa odstartuje v Jaénu a...

5. září 2026

Lehečka vs. Tsitsipas: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Jiří Lehečka slaví postup do druhého kola US Open.

Jiří Lehečka si na US Open 2026 zahraje 3. kolo, soupeřem je tentokrát Stefanos Tsitsipas. Kdo překlopí vzájemnou bilanci na svou stranu? Sledujte přímý přenos a podívejte se na aktuální kurzy.

4. září 2026  23:17

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají...

US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spousta českých nadějí – podívejte se na jejich...

4. září 2026  23:04

Slavia - Zbrojovka v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a sázkové kurzy

Slávistický křídelník Emmanuel Ayaosi se raduje ze svého gólu v derby proti...

Program 7. kola Chance Ligy nabídne i souboj prvního týmu s druhým. Slavia v něm přivítá nováčka Zbrojovku Brno. Hraje se v sobotu 5. září od 15:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě, jaké jsou...

4. září 2026  22:31

Hokejová Liga mistrů 2026/27: program, výsledky, týmy a kde sledovat

Hokejisté Pardubic slaví gól do sítě GKS Tychy.

Ligu mistrů má nejen fotbal, ale také hokej. Sezona 2026/2027 je už 12. ročníkem této soutěže, letos máme v akci tři týmy. Podívejte se na program, výsledky a kde sledovat přímé přenosy.

4. září 2026  22:29

MS v basketbalu žen 2026 v Německu: Program, skupiny, česká nominace

Česká basketbalistka Petra Holešínská zakončuje na turecký koš.

Mistrovství světa v basketbalu žen se po 28 letech vrací do Německa, kde se od 4. do 13. září 2026 uskuteční jubilejní 20. ročník. Po minulé redukci se šampionát rozšiřuje zpět na 16 týmů. Po 12...

4. září 2026  22:16

Finále Diamantové ligy 2026 v Bruselu: Program, Manuel v akci a přímý přenos

Atletka Lurdes Gloria Manuel pózuje před objektivem na Zlaté tretře v Ostravě.

Finále Diamantové ligy v Bruselu 2026 slibuje při jubilejním 50. ročníku Memoriálu Van Dammeho skvělou podívanou. Na Stadionu krále Baudouina se představí 40 úřadujících olympijských a světových...

4. září 2026  22:15

Čtvrtá kvalifikace na Velkou pardubickou 2026: Program, výsledky, vstupenky

Jan Faltejsek (vlevo) během dostihového mítinku v Pardubicích

Sobota 5. září 2026 patří v Pardubicích dalšímu dostihovému dnu, hlavní závod je závěrečná čtvrtá kvalifikace na Velkou pardubickou. Sledujte vše v přímých přenosech.

4. září 2026  20:07

Tour of Britain 2026: Program etap, trasa, hlavní favorité a přímý přenos

Tom Pidcock se raduje z vítězství v dojezdu na Alpe d’Huez.

Tradiční britský etapový závod Tour of Britain napíše v roce 2026 svůj 86. ročník. Cyklisty z kategorie UCI ProSeries čeká od středy do neděle celkem 879,6 kilometrů. Prestižní závod odstartuje v...

4. září 2026  19:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

13. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Almuñécaru do Loji

Enric Mas (Movistar) v červeném trikotu dojíždí na vrchol stoupání Calar Alto...

13. etapa Vuelty zavede peloton na téměř 193 kilometrů trasu z pobřežního Almuñécaru do starobylé Loji. Trasa má zhruba 3 400 výškových metrů, přičemž absolutní většina stoupání je do úvodních...

4. září 2026  19:48

Czech Darts Open 2026: program, výsledky, hráči a vstupenky

Luke Humphries ve finále šipkařského mistrovství světa

Dvanáctým turnajem série PDC European Tour je Czech Darts Open, hraje se 4. až 6. září 2026 v Praze-Letňanech. Přečtěte si jaké je složení hráčů, kde turnaj sledovat a kde pořídit vstupenky.

4. září 2026  18:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.