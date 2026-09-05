Kde sledovat zápas Artis Brno – Viktoria Plzeň živě
Sobotní podvečerní utkání můžete sledovat v přímém televizním přenosu:
- Termín a čas: Sobota 5. září 2026 od 18:00
- Místo konání: Brno
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice OnePlay Sport 1
- Online live stream: Živý stream z tohoto střetnutí nabízí sázková kancelář Betano.
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Kurzy na zápas Artis Brno – Viktoria Plzeň
Z pohledu sázkových kanceláří je favoritem hostující Plzeň, přestože v tabulce oba týmy dělí jen dvě příčky. Společnost Synot Tip vypsala na vítězství Viktorie Plzeň kurz 1,52. Na remízu je vypsán kurz 4,66 a případná výhra domácího Artisu je ohodnocena vysokým kurzem 5,95.
Artis Brno se po těžkém vstupu do sezóny konečně nadechl. V minulém kole si připsal premiérové ligové vítězství, když dokázal vyloupit Pardubice po výhře 2:1. Navíc zvládl i pohárové utkání v Uherském Brodu (2:0). Domácí celek tak do zápasu půjde v mnohem lepším rozpoložení než v úvodu ročníku.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|29. 8. 2026
|Pardubice – Artis Brno
|1:2
|Chance Liga
|26. 8. 2026
|Uherský Brod – Artis Brno
|0:2
|MOL Cup
|22. 8. 2026
|Artis Brno – Sparta Praha
|0:4
|Chance Liga
|16. 8. 2026
|Baník Ostrava – Artis Brno
|1:0
|Chance Liga
|9. 8. 2026
|Artis Brno – Sigma Olomouc
|1:2
|Chance Liga
Plzeň se v lize zatím nečekaně trápí a s pouhými 6 body figuruje až na 12. místě tabulky. V minulém kole na domácím hřišti pouze remizovala se Slováckem 1:1. Západočeši mají sice v nohách euforii z postupu do Evropské ligy přes CZ Bělehrad, ale na domácí scéně potřebují nutně zabrat a začít sbírat výhry.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|30. 8. 2026
|Viktoria Plzeň – Slovácko
|1:1
|Chance Liga
|27. 8. 2026
|Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad
|5:1 prodl.
|Evropská liga (Play-off)
|20. 8. 2026
|CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň
|3:0
|Evropská liga (Play-off)
|15. 8. 2026
|Viktoria Plzeň – FC Zlín
|3:2
|Chance Liga
|8. 8. 2026
|Teplice – Viktoria Plzeň
|5:5
|Chance Liga
Přestupové spekulace: Artis láká duo z Plzně
Tento zápas má specifické pozadí. Vedení Artisu Brno totiž rozjelo rychlou ofenzivu a snaží se z Viktorie Plzeň získat hned dva hráče:
Sebastian Boháč: Šikovný záložník přišel do Plzně z Karviné teprve na začátku přestupového období a podepsal smlouvu do roku 2029. Zatímco předchozí trenér Hyský o něj stál, pod novým koučem Kováčem se do hry nedostává. Z prvoligového dění po odehraném poločasu s Libercem zmizel. Kluby už jsou podle zákulisních informací domluveny na podmínkách transferu a nyní se čeká pouze na to, zda sám hráč na nabídku Brna kývne.
Mohamed Toure: Dvacetiletý africký talent přišel na západ Čech v únoru za 1,5 milionu eur z Finska, ale za A-tým zatím nehraje. Artis by mu rád nabídl herní prostor, ale transfer má háček. Plzeň totiž přišla o zkušeného střelce Matěje Vydru, který musel na operaci. Pokud Viktoria nestihne přivést adekvátní náhradu, talentovaného Toureho s největší pravděpodobností neuvolní.
Program 7. kola Chance Ligy
Sedmé kolo nabízí atraktivní rozložení zápasů. V sobotu hraje lídr ze Slavie proti druhé Zbrojovce a večer nás čeká sledovaný duel Artisu s Plzní. V neděli kolo vyvrcholí zápasem Hradce Králové se Spartou.
|Datum a čas
|Zápas
|So 5. 9. 15:00
|Sigma Olomouc – Bohemians
|So 5. 9. 15:00
|Slavia Praha – Zbrojovka Brno
|So 5. 9. 15:00
|Slovácko – Pardubice
|So 5. 9. 18:00
|Artis Brno – Viktoria Plzeň
|Ne 6. 9. 13:00
|Mladá Boleslav – Baník Ostrava
|Ne 6. 9. 15:00
|Jablonec – Slovan Liberec
|Ne 6. 9. 15:00
|Zlín – Teplice
|Ne 6. 9. 18:00
|Hradec Králové – Sparta Praha
Tabulka Chance Ligy před 7. kolem
Na čele tabulky vládne pražská Slavia se 14 body, překvapivě stíhaná Zbrojovkou Brno a Libercem. Plzeň a Artis se nacházejí ve spodní polovině tabulky.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|SK Slavia Praha
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2.
|FC Zbrojovka Brno
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3.
|FC Slovan Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4.
|FK Mladá Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5.
|SK Sigma Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6.
|FK Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7.
|FK Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8.
|AC Sparta Praha
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9.
|FC Baník Ostrava
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10.
|FC Hradec Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11.
|Bohemians Praha 1905
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12.
|FC Viktoria Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13.
|SK Artis Brno
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14.
|1. FC Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15.
|FK Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16.
|FC Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0