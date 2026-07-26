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Artis Brno - Mladá Boleslav v TV: Kde sledovat 1. kolo Chance ligy živě

Kristýna Polášková
  12:50

Fotbalisté Mladé Boleslavi se radují z gólu. | foto: ČTK

První kolo nového ročníku Chance ligy 2026/27 uzavře pondělní dohrávka, ve které SK Artis Brno přivítá v ShipEx Aréně (Městský fotbalový stadion Srbská) celek FK Mladá Boleslav. Zápas se odehraje v pondělí 27. července od 18:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV, jaké jsou tipy na kurzy a jak vypadá bilance obou týmů.

Kde sledovat zápas Artis Brno – Mladá Boleslav živě

Pondělní dohrávku úvodního kola můžete sledovat v přímém přenosu na televizních obrazovkách i na internetu.

  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání exkluzivně odvysílá televizní stanice OnePlay Sport 1.
  • Online live stream: Živý stream z tohoto střetnutí nabízí sázková kancelář Betano.
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot Tip favorizuje hostující Mladou Boleslav. Středočeši se mohou opřít o skvělou formu z venkovních zápasů – z posledních pěti venkovních utkání si připsali tři výhry a dvě remízy s vynikajícím skóre 10:2 a čtyřmi čistými konty.

Vzhledem k tomu, že Artis Brno je na prvoligové mapě nováčkem, historie si nepamatujé žádné vzájemné utkání těchto dvou klubů.

Vzhledem k ofenzivní síle Mladé Boleslavi v přípravě a nerozehranosti domácích se v kurzové nabídce nabízí sázky na výhru hostů či vyšší počet branek v utkání. Kompletní nabídku kurzů a LIVE příležitostí najdete u sázkové kanceláře Synot Tip.

SK Artis Brno 3,88 remíza 3,66
Mladá Boleslav 1,97

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Výsledky týmů v přípravě

Oba celky absolvovaly před startem soutěže letní přípravu plnou zajímavých duelů.

SK Artis Brno
DatumZápasSkóre
18. 7. 2026Wisla Krakow – Artis Brno1:0
18. 7. 2026Wisla Krakow – Artis Brno2:2
10. 7. 2026Amstetten – Artis Brno2:2
3. 7. 2026St. Pölten – Artis Brno1:1
2. 7. 2026Wieczysta Krakow – Artis Brno1:2
FK Mladá Boleslav
DatumZápasSkóre
18. 7. 2026Mladá Boleslav – Ried4:0
15. 7. 2026Chotěbuz – Mladá Boleslav2:4
11. 7. 2026Mladá Boleslav – Táborsko3:0
4. 7. 2026Mladá Boleslav – Žižkov3:0
27. 6. 2026Jablonec – Mladá Boleslav5:0

Program 1. kola Chance ligy

Pondělní dohrávka na Srbské uzavře kompletní program 1. kola Chance ligy:

Program 1. kola Chance ligy
ZápasTermín a čas
FC Zlín – FC Baník OstravaSobota 25. 7., 17:00
FC Viktoria Plzeň – FC Slovan LiberecSobota 25. 7., 17:00
FK Teplice – Bohemians Praha 1905Sobota 25. 7., 17:00
FC Zbrojovka Brno – AC Sparta PrahaSobota 25. 7., 20:00
SK Slavia Praha – 1.FC SlováckoNeděle 26. 7., 15:00
FK Jablonec – SK Sigma OlomoucNeděle 26. 7., 17:30
FC Hradec Králové – FK PardubiceNeděle 26. 7., 20:00
FK Artis – FK Mladá BoleslavPondělí 27. 7., 18:00
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

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