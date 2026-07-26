SK Artis Brno

Kde sledovat zápas Artis Brno – Mladá Boleslav živě
Pondělní dohrávku úvodního kola můžete sledovat v přímém přenosu na televizních obrazovkách i na internetu.
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání exkluzivně odvysílá televizní stanice OnePlay Sport 1.
- Online live stream: Živý stream z tohoto střetnutí nabízí sázková kancelář Betano.
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Aktuální kurzy na zápas
Sázková kancelář Synot Tip favorizuje hostující Mladou Boleslav. Středočeši se mohou opřít o skvělou formu z venkovních zápasů – z posledních pěti venkovních utkání si připsali tři výhry a dvě remízy s vynikajícím skóre 10:2 a čtyřmi čistými konty.
Vzhledem k tomu, že Artis Brno je na prvoligové mapě nováčkem, historie si nepamatujé žádné vzájemné utkání těchto dvou klubů.
Vzhledem k ofenzivní síle Mladé Boleslavi v přípravě a nerozehranosti domácích se v kurzové nabídce nabízí sázky na výhru hostů či vyšší počet branek v utkání. Kompletní nabídku kurzů a LIVE příležitostí najdete u sázkové kanceláře Synot Tip.
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Výsledky týmů v přípravě
Oba celky absolvovaly před startem soutěže letní přípravu plnou zajímavých duelů.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|18. 7. 2026
|Wisla Krakow – Artis Brno
|1:0
|18. 7. 2026
|Wisla Krakow – Artis Brno
|2:2
|10. 7. 2026
|Amstetten – Artis Brno
|2:2
|3. 7. 2026
|St. Pölten – Artis Brno
|1:1
|2. 7. 2026
|Wieczysta Krakow – Artis Brno
|1:2
|Datum
|Zápas
|Skóre
|18. 7. 2026
|Mladá Boleslav – Ried
|4:0
|15. 7. 2026
|Chotěbuz – Mladá Boleslav
|2:4
|11. 7. 2026
|Mladá Boleslav – Táborsko
|3:0
|4. 7. 2026
|Mladá Boleslav – Žižkov
|3:0
|27. 6. 2026
|Jablonec – Mladá Boleslav
|5:0
Program 1. kola Chance ligy
Pondělní dohrávka na Srbské uzavře kompletní program 1. kola Chance ligy:
|Zápas
|Termín a čas
|FC Zlín – FC Baník Ostrava
|Sobota 25. 7., 17:00
|FC Viktoria Plzeň – FC Slovan Liberec
|Sobota 25. 7., 17:00
|FK Teplice – Bohemians Praha 1905
|Sobota 25. 7., 17:00
|FC Zbrojovka Brno – AC Sparta Praha
|Sobota 25. 7., 20:00
|SK Slavia Praha – 1.FC Slovácko
|Neděle 26. 7., 15:00
|FK Jablonec – SK Sigma Olomouc
|Neděle 26. 7., 17:30
|FC Hradec Králové – FK Pardubice
|Neděle 26. 7., 20:00
|FK Artis – FK Mladá Boleslav
|Pondělí 27. 7., 18:00