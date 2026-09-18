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Artis Brno - Liberec: Kde sledovat Chance Ligu živě, sázkové kurzy

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  12:33

Fotbalisté Liberce slaví gól Vojtěcha Stránského. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Artis Brno v 9. kole Chance Ligy přivítá Liberec, zápas začne v sobotu od 15:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě, jaké jsou předpokládané sestavy, forma obou soupeřů i vzájemná bilance.
Informace o zápase a vysíláníArtis Brno – Liberec
Termín a časSobota 19. září 2026 od 15:00
Místo konáníShipEx Aréna, Brno-Královo Pole
Televizní přenosOnePlay Sport 1
Online live streamBetano
Textový přenosiDNES ONLINE

Liberec jde do 9. kola ze druhého místa tabulky s 19 body. Artis Brno je čtrnáctý a po osmi kolech má 4 body. Liberec vyhrál posledních pět zápasů, zatímco Artis z posledních pěti duelů čtyři prohrál a jeden vyhrál.

Sázkové kurzy na zápas Artis Brno vs. Liberec

  • Domácí Artis Brno na vlastním stadionu prohrál všechny čtyři ligové zápasy se skóre 3:13. Problémem týmu je především defenzíva a to by se proti rozjetému Liberci mělo projevit.
  • Hosté z Liberce naopak všechny čtyři ligové duely na hřištích soupeřů vyhráli. Skóre z venkovních duelů pak mají 7:2.

Artis naposledy zvítězil ve středečním pohárovém utkání ve Vítkovicích 3:0. V Chance Lize předtím podlehl Plzni a Zbrojovce. Jediné vítězství vybojoval v Pardubicích. Artis se pod Romanem Nádvorníkem snaží o aktivní fotbal s presinkem a rychlými přechody do útoku. V Chance Lize se mu ale zatím herní plán výsledkově nedaří naplňovat.

Poslední zápasy Artisu Brno
SoutěžZápasVýsledek
POHVítkovice – Artis Brno0:3
CHLZbrojovka Brno – Artis Brno2:1
CHLArtis Brno – Viktoria Plzeň0:3
CHLPardubice – Artis Brno1:2
POHUherský Brod – Artis Brno0:2
CHLArtis Brno – Sparta Praha0:4

Liberec je naopak ve výborné formě. Vyhrál šest posledních zápasů v řadě, z toho čtyři v Chance Lize. V posledních dvou duelech porazil Mladou Boleslav 3:0 a v poháru Vlašim 2:0. Majitel klubu Ondřej Kania nejspíš konečně našel vhodného kouče. Slovan má pod Branislavem Fodrekem nejen výsledky, ale kromě šťastného zápasu v Jablonci i velmi dobrý herní projev.

Poslední zápasy Liberce
SoutěžZápasVýsledek
POHVlašim – Slovan Liberec0:2
CHLSlovan Liberec – Mladá Boleslav3:0
CHLJablonec – Slovan Liberec1:2
CHLHradec Králové – Slovan Liberec0:2
POHPřepeře – Slovan Liberec0:2
CHLZlín – Slovan Liberec0:1

Předpokládané sestavy a absence

Předpokládané sestavy a absenceArtis BrnoLiberec
SestavaKašík – Glossoa, Plechatý, Pojezný, Fully – Pospíšil, Labík – Alegue, Sanyang, Preisler – NdiayeKoubek – Juliš, Hůlka, Drakpe, Kayondo – Stránský, Faye, Dulay – Kušej, Lexa, Mašek
Nebudou hrátČoudek (zlomená noha), Navrátil (zranění), Šimek (poranění ramena)Gabriel (poranění kolena), Knapík (poranění kolena), Krollis (poranění kolena), Kudelčík (zranění), Bořil (zranění)
Nejistý startBoháč (zranění)Masopust (zranění)

Vzájemná bilance Artis Brno vs. Liberec (H2H)

Artis Brno a Liberec se dosud utkaly pouze jednou. V loňském poháru skončil duel v Brně remízou 1:1, Liberec následně vyhrál penaltový rozstřel 6:5.

SoutěžDatumZápasVýsledek
POH30. 9. 2025Artis Brno – Slovan Liberec1:1 (5:6 na pen.)

Program 9. kola Chance Ligy

  • V sobotu budou chtít Pardubice navázat na výhru z Ostravy proti Bohemians, druhý Liberec nastoupí na hřišti Artisu Brno, Mladá Boleslav přivítá Zbrojovku a Slovácko v souboji trápících se týmů vyzve Ostravu.
  • Nedělní program odstartuje utkání Hradce Králové s Teplicemi, Jablonec vyzve Zlín, Sparta nastoupí v Olomouci a kolo uzavře šlágr Slavia – Plzeň.
Zápasy 9. kola
DatumZápasČas
19. 9. 2026Pardubice – Bohemians15:00
19. 9. 2026Artis Brno – Liberec15:00
19. 9. 2026Mladá Boleslav – Zbrojovka Brno15:00
19. 9. 2026Slovácko – Ostrava18:00
20. 9. 2026Hradec Králové – Teplice13:00
20. 9. 2026Jablonec – Zlín15:00
20. 9. 2026Olomouc – Sparta Praha15:00
20. 9. 2026Slavia Praha – Plzeň18:00
Tabulka Chance Ligy
PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.SK Slavia Praha862023:520
2.FC Slovan Liberec861113:419
3.SK Sigma Olomouc851216:1016
4.FC Zbrojovka Brno851212:1016
5.FK Mladá Boleslav742115:914
6.FC Hradec Králové84228:714
7.FK Jablonec841310:813
8.FK Teplice841315:1513
9.AC Sparta Praha840415:1212
10.FC Viktoria Plzeň824216:1510
11.Bohemians Praha 190572328:99
12.FC Baník Ostrava83055:159
13.FK Pardubice81257:135
14.SK Artis Brno81167:184
15.1. FC Slovácko80355:143
16.FC Zlín80087:180
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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