Artis Brno v 9. kole Chance Ligy přivítá Liberec, zápas začne v sobotu od 15:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě, jaké jsou předpokládané sestavy, forma obou soupeřů i vzájemná bilance.
|Informace o zápase a vysílání
|Artis Brno – Liberec
|Termín a čas
|Sobota 19. září 2026 od 15:00
|Místo konání
|ShipEx Aréna, Brno-Královo Pole
|Televizní přenos
|OnePlay Sport 1
|Online live stream
|Betano
|Textový přenos
|iDNES ONLINE
Liberec jde do 9. kola ze druhého místa tabulky s 19 body. Artis Brno je čtrnáctý a po osmi kolech má 4 body. Liberec vyhrál posledních pět zápasů, zatímco Artis z posledních pěti duelů čtyři prohrál a jeden vyhrál.
Sázkové kurzy na zápas Artis Brno vs. Liberec
- Domácí Artis Brno na vlastním stadionu prohrál všechny čtyři ligové zápasy se skóre 3:13. Problémem týmu je především defenzíva a to by se proti rozjetému Liberci mělo projevit.
- Hosté z Liberce naopak všechny čtyři ligové duely na hřištích soupeřů vyhráli. Skóre z venkovních duelů pak mají 7:2.
Artis naposledy zvítězil ve středečním pohárovém utkání ve Vítkovicích 3:0. V Chance Lize předtím podlehl Plzni a Zbrojovce. Jediné vítězství vybojoval v Pardubicích. Artis se pod Romanem Nádvorníkem snaží o aktivní fotbal s presinkem a rychlými přechody do útoku. V Chance Lize se mu ale zatím herní plán výsledkově nedaří naplňovat.
Poslední zápasy Artisu Brno
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|POH
|Vítkovice – Artis Brno
|0:3
|CHL
|Zbrojovka Brno – Artis Brno
|2:1
|CHL
|Artis Brno – Viktoria Plzeň
|0:3
|CHL
|Pardubice – Artis Brno
|1:2
|POH
|Uherský Brod – Artis Brno
|0:2
|CHL
|Artis Brno – Sparta Praha
|0:4
Liberec je naopak ve výborné formě. Vyhrál šest posledních zápasů v řadě, z toho čtyři v Chance Lize. V posledních dvou duelech porazil Mladou Boleslav 3:0 a v poháru Vlašim 2:0. Majitel klubu Ondřej Kania nejspíš konečně našel vhodného kouče. Slovan má pod Branislavem Fodrekem nejen výsledky, ale kromě šťastného zápasu v Jablonci i velmi dobrý herní projev.
Poslední zápasy Liberce
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|POH
|Vlašim – Slovan Liberec
|0:2
|CHL
|Slovan Liberec – Mladá Boleslav
|3:0
|CHL
|Jablonec – Slovan Liberec
|1:2
|CHL
|Hradec Králové – Slovan Liberec
|0:2
|POH
|Přepeře – Slovan Liberec
|0:2
|CHL
|Zlín – Slovan Liberec
|0:1
Předpokládané sestavy a absence
|Předpokládané sestavy a absence
|Artis Brno
|Liberec
|Sestava
|Kašík – Glossoa, Plechatý, Pojezný, Fully – Pospíšil, Labík – Alegue, Sanyang, Preisler – Ndiaye
|Koubek – Juliš, Hůlka, Drakpe, Kayondo – Stránský, Faye, Dulay – Kušej, Lexa, Mašek
|Nebudou hrát
|Čoudek (zlomená noha), Navrátil (zranění), Šimek (poranění ramena)
|Gabriel (poranění kolena), Knapík (poranění kolena), Krollis (poranění kolena), Kudelčík (zranění), Bořil (zranění)
|Nejistý start
|Boháč (zranění)
|Masopust (zranění)
Vzájemná bilance Artis Brno vs. Liberec (H2H)
Artis Brno a Liberec se dosud utkaly pouze jednou. V loňském poháru skončil duel v Brně remízou 1:1, Liberec následně vyhrál penaltový rozstřel 6:5.
|Soutěž
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|POH
|30. 9. 2025
|Artis Brno – Slovan Liberec
|1:1 (5:6 na pen.)
Program 9. kola Chance Ligy
- V sobotu budou chtít Pardubice navázat na výhru z Ostravy proti Bohemians, druhý Liberec nastoupí na hřišti Artisu Brno, Mladá Boleslav přivítá Zbrojovku a Slovácko v souboji trápících se týmů vyzve Ostravu.
- Nedělní program odstartuje utkání Hradce Králové s Teplicemi, Jablonec vyzve Zlín, Sparta nastoupí v Olomouci a kolo uzavře šlágr Slavia – Plzeň.