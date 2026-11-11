Artis Brno – Jablonec: Kde sledovat MOL Cup, statistiky, kurzy

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|Soutěž
|MOL Cup 2026/27
|Fáze
|Osmifinále (4. kolo)
|Datum
|Středa 11. listopadu 2026
|Čas
|18:00
|Stadion
|ShipEx Aréna, Brno
|TV přenos
|Oneplay Sport 1, Oneplay Sport 4
|Livestream
|Tipsport, Chance
Kde sledovat Artis Brno – Jablonec živě v TV
Osmifinálové utkání MOL Cupu mezi Artisem Brno a Jabloncem odvysílá ve středu 11. listopadu od 18:00 platforma Oneplay Sport. Zápas se odehraje v brněnské ShipEx Aréně. Stream naladíte u sázkové kanceláře Tipsport.
Aktuální forma Artisu Brno
Ligový nováček prochází výsledkově nepříznivým obdobím. Artis čeká na soutěžní vítězství čtyři zápasy, během nichž dvakrát remizoval a dvakrát prohrál. Naposledy podlehl Slavii Praha 1:4, předtím doma nestačil na Bohemians 1:2. Obě utkání přitom výrazně ovlivnily červené karty brněnských hráčů.
V ligové tabulce patří svěřencům Romana Nádvorníka čtrnácté místo s deseti body. Za 14 kol inkasovali 28 branek, tedy průměrně dvě na zápas. V poháru se jim naopak daří. Po vítězství 2:0 nad Uherským Brodem vyřadili také Vítkovice výsledkem 3:0 a v obou případech udrželi čisté konto.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|8. 11. 2026
|Slavia Praha – Artis Brno
|4:1
|4. 11. 2026
|Artis Brno – Bohemians
|1:2
|31. 10. 2026
|Artis Brno – Zlín
|2:2
Aktuální forma Jablonce
Jablonec se v posledních týdnech potýká s náročným zápasovým programem. Vedle Chance Ligy nastupuje také v Konferenční lize, což se promítá do jeho výsledků. Z posledních sedmi soutěžních utkání vyhrál pouze jednou.
Severočeši naposledy remizovali 0:0 s Mladou Boleslaví, předtím si přivezli bod za výsledek 1:1 z Rigy. V domácím utkání se Slavií navíc utrpěli vysokou porážku 0:5. V ligové tabulce jim patří sedmá příčka s 21 body.
Trenér Luboš Kozel musí při pohárovém utkání řešit také absence reprezentantů (Sláma, Nebyla). Jablonec tak čeká další náročná zkouška v období, kdy se jeho hráči potýkají s vysokým zápasovým vytížením.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|8. 11. 2026
|Jablonec – Mladá Boleslav
|0:0
|5. 11. 2026
|Riga FC – Jablonec
|1:1
|31. 10. 2026
|Jablonec – Slavia Praha
|0:5
Statistiky Artisu Brno a Jablonce v Chance Lize
Ligové statistiky po 14 kolech ukazují výrazný rozdíl především v defenzivě. Artis inkasuje v průměru dvě branky na zápas a soupeřům dovoluje 6,1 střely na branku. Jablonec má výrazně lepší bilanci, častěji drží míč a téměř dvojnásobně převyšuje Brňany v počtu vlastních střel na branku.
|Statistika
|Artis Brno
|Jablonec
|Umístění
|14.
|7.
|Zápasy
|14
|14
|Body
|10
|21
|Výhry – remízy – prohry
|2–4–8
|6–3–5
|Skóre
|15:28
|16:18
|Góly na zápas
|1,07
|1,14
|Inkasované góly na zápas
|2,00
|1,29
|Střely na branku na zápas
|2,6
|4,9
|Střely soupeře na branku
|6,1
|3,6
|Držení míče
|39,7 %
|54,5 %
Vzájemné zápasy Artisu Brno a Jablonce
Oba týmy se v novodobé historii dosud v soutěžním utkání nestřetly.