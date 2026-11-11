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Artis Brno – Jablonec: Kde sledovat MOL Cup, statistiky, kurzy

Autor:
  9:26
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Roman Nádvorník, trenér Artisu Brno, a jeho útočník Adediran. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Fotbalisté Artisu Brno přivítají v osmifinále MOL Cupu Jablonec. Domácí se pokusí poprvé v klubové historii postoupit do pohárového čtvrtfinále. Kde zápas sledovat, jaká je forma obou týmů a co ukazují statistiky?
SK Artis Brno 3,7 remíza 3,57
FK Jablonec 2

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Základní informace o zápase Artis Brno – Jablonec
SoutěžMOL Cup 2026/27
FázeOsmifinále (4. kolo)
DatumStředa 11. listopadu 2026
Čas18:00
StadionShipEx Aréna, Brno
TV přenosOneplay Sport 1, Oneplay Sport 4
LivestreamTipsport, Chance

Kde sledovat Artis Brno – Jablonec živě v TV

Osmifinálové utkání MOL Cupu mezi Artisem Brno a Jabloncem odvysílá ve středu 11. listopadu od 18:00 platforma Oneplay Sport. Zápas se odehraje v brněnské ShipEx Aréně. Stream naladíte u sázkové kanceláře Tipsport.

Aktuální forma Artisu Brno

Ligový nováček prochází výsledkově nepříznivým obdobím. Artis čeká na soutěžní vítězství čtyři zápasy, během nichž dvakrát remizoval a dvakrát prohrál. Naposledy podlehl Slavii Praha 1:4, předtím doma nestačil na Bohemians 1:2. Obě utkání přitom výrazně ovlivnily červené karty brněnských hráčů.

V ligové tabulce patří svěřencům Romana Nádvorníka čtrnácté místo s deseti body. Za 14 kol inkasovali 28 branek, tedy průměrně dvě na zápas. V poháru se jim naopak daří. Po vítězství 2:0 nad Uherským Brodem vyřadili také Vítkovice výsledkem 3:0 a v obou případech udrželi čisté konto.

Poslední zápasy Artisu Brno
DatumZápasVýsledek
8. 11. 2026Slavia Praha – Artis Brno4:1
4. 11. 2026Artis Brno – Bohemians1:2
31. 10. 2026Artis Brno – Zlín2:2

Aktuální forma Jablonce

Jablonec se v posledních týdnech potýká s náročným zápasovým programem. Vedle Chance Ligy nastupuje také v Konferenční lize, což se promítá do jeho výsledků. Z posledních sedmi soutěžních utkání vyhrál pouze jednou.

Severočeši naposledy remizovali 0:0 s Mladou Boleslaví, předtím si přivezli bod za výsledek 1:1 z Rigy. V domácím utkání se Slavií navíc utrpěli vysokou porážku 0:5. V ligové tabulce jim patří sedmá příčka s 21 body.

Trenér Luboš Kozel musí při pohárovém utkání řešit také absence reprezentantů (Sláma, Nebyla). Jablonec tak čeká další náročná zkouška v období, kdy se jeho hráči potýkají s vysokým zápasovým vytížením.

Poslední zápasy Jablonce
DatumZápasVýsledek
8. 11. 2026Jablonec – Mladá Boleslav0:0
5. 11. 2026Riga FC – Jablonec1:1
31. 10. 2026Jablonec – Slavia Praha0:5

Statistiky Artisu Brno a Jablonce v Chance Lize

Ligové statistiky po 14 kolech ukazují výrazný rozdíl především v defenzivě. Artis inkasuje v průměru dvě branky na zápas a soupeřům dovoluje 6,1 střely na branku. Jablonec má výrazně lepší bilanci, častěji drží míč a téměř dvojnásobně převyšuje Brňany v počtu vlastních střel na branku.

StatistikaArtis BrnoJablonec
Umístění14.7.
Zápasy1414
Body1021
Výhry – remízy – prohry2–4–86–3–5
Skóre15:2816:18
Góly na zápas1,071,14
Inkasované góly na zápas2,001,29
Střely na branku na zápas2,64,9
Střely soupeře na branku6,13,6
Držení míče39,7 %54,5 %

Vzájemné zápasy Artisu Brno a Jablonce

Oba týmy se v novodobé historii dosud v soutěžním utkání nestřetly.

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