|Soutěž
|FA Community Shield 2026
|Termín
|16. srpna 2026
|Výkop
|16:00 SELČ
|Stadion
|Principality Stadium, Cardiff
|Rozhodčí
|Sam Barrott
|Kde sledovat
|Nova Sport 1, Oneplay
|Kurzy
|u Synot Tipu ZDE
Pro oba kluby jde o první soutěžní zápas sezony a zároveň o první možnost získat trofej. Pro Manchester City má ale utkání možná ještě větší význam. Po deseti letech skončila éra Pepa Guardioly a na lavičce se poprvé v ostrém zápase představí Enzo Maresca.
Kde sledovat Arsenal vs. Manchester City
Přímý přenos zápasu o Community Shield můžete sledovat na stanici Nova Sport 1, která je dostupná například u Skylinku či Telly Najdete ho i v nabídce platformy Oneplay.
Arsenal: Chceme se posunout ještě výš
Arsenal vstupuje do sezony povzbuzený úspěchy z loňského ročníku. Po 22 letech získal titul v Premier League a zahrál si finále Ligy mistrů (Prohrál 1:2 s Paris Saint Germain).
Trenér Mikel Arteta má k dispozici tým, který prošel v létě několika změnami, ale základ mužstva zůstává pohromadě. Po loňském titulu chce Arsenal podle Artety dál zvyšovat konkurenci v kádru a posunout se ještě výš.
Proč se nehraje ve Wembley?
Community Shield se tradičně hraje na Wembley Stadium, tentokrát však dostal přednost umělec The Weeknd se svou sérií koncertů. Arsenal a Manchester City se proto utkají na Principality Stadium v Cardiffu.
Letní posily
Nejvýraznější novou tváří je Bruno Guimarães, který přišel z Newcastlu. Arsenal získal také Christose Tzolise z Brugg, Illana Mesliera z Leedsu a natrvalo přivedl Piera Hincapiého, jenž v klubu působil už v minulé sezoně na hostování.
Komplexní brazilský záložník Guimarães umí výborně řídit hru a bude zajímavé sledovat, jak zapadne mezi další středopolaře. Tzolis je technický útočník, šikovný ve hře jeden na jednoho i nebezpečný v zakončení. Meslier má zvýšit konkurenci mezi brankáři. Arsenal navíc stále pracuje na dalším posílení kádru, takže jeho letní přestupová aktivita ještě nemusí být u konce.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|12. 8. 2026
|Arsenal – Como
|1:1 (4:3 pen.)
|9. 8. 2026
|Arsenal – Borussia Dortmund
|2:3
|5. 8. 2026
|Arsenal – Real Betis
|1:3
|1. 8. 2026
|Girona – Arsenal
|1:4
Aktuální zdravotní stav
Před Community Shield dostal kouč Arteta několik důležitých pozitivních zpráv. Declan Rice, Bukayo Saka a Martin Zubimendi se po návratu z delší pauzy zapojili do tréninku a jsou pro nedělní zápas k dispozici. Všichni tři ale kvůli pozdějšímu návratu vynechali část předsezonní přípravy a otázkou je, jestli budou hrát od záčatku.
Mimo hru jsou zranění obránci Jurrien Timber a William Saliba.
Manchester City: Začíná nová éra
Manchester City vstupuje do sezony v úplně jiné situaci než Arsenal. Po deseti letech skončila éra Pepu Guardiolovi a tým převzal Enzo Maresca. Community Shield bude jeho prvním soutěžním zápasem na lavičce City. Nový trenér už během přípravy avizoval změny ve způsobu hry s míčem i bez něj. Zaměřit se chce na větší využívání křídel a situací jeden na jednoho.
Letní posily
Největší letní investicí City je záložník Elliot Anderson, který přišel z Nottinghamu Forest. Má výbornou práci s míčem, dynamický pohyb ve středu hřiště a vysokou herní inteligencí.
Mezi další nové hráče patří talentovaní mladíci Jeremy Monga a Mathys Detourbet. Oba zdobí přímočarost,drzost a skvělý driblink.
City navíc stále pracuje na dalších příchodech a Maresca před Community Shieldem připustil, že klub chce do konce přestupového období přivést ještě nejméně jednoho až dva hráče.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|9. 8. 2026
|Manchester City – Atlético Madrid
|3:1
|5. 8. 2026
|K-League Stars – Manchester City
|1:3
|1. 8. 2026
|Manchester City – Inter Milán
|1:1 (1:3 pen.)
Aktuální zdravotní stav
Klíčový hráč týmu Erling Haaland měl během tréninku drobné potíže s patou, podle Marescy je ale v pořádku. Naopak dirigent hry Rodri po operaci zad stále rehabilituje a do utkání nezasáhne.
Hráči, kteří se na mistrovství světa dostali do čtvrtfinále nebo dál, vynechali asijské turné a do tréninku se vraceli až před Community Shieldem.