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Arsenal – Manchester City: Kde sledovat Community Shield živě

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  21:57

Obránce Gabriel z Arsenalu (vlevo) a Erling Haaland z Manchesteru City | foto: Reuters

Novou sezonu elitního anglického fotbalu otevře souboj dvou posledních vítězů hlavních domácích soutěží. Arsenal jako mistr Premier League nastoupí proti Manchesteru City, který ovládl FA Cup. Community Shield se letos kvůli nedostupnosti Wembley odehraje na stadionu Principality v Cardiffu. Výkop je v neděli 16. srpna v 16:00 SELČ. Kde zápas můžete sledovat a jaké jsou týmové novinky?
Arsenal – Manchester City
SoutěžFA Community Shield 2026
Termín16. srpna 2026
Výkop16:00 SELČ
StadionPrincipality Stadium, Cardiff
RozhodčíSam Barrott
Kde sledovatNova Sport 1, Oneplay
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Pro oba kluby jde o první soutěžní zápas sezony a zároveň o první možnost získat trofej. Pro Manchester City má ale utkání možná ještě větší význam. Po deseti letech skončila éra Pepa Guardioly a na lavičce se poprvé v ostrém zápase představí Enzo Maresca.

Kde sledovat Arsenal vs. Manchester City

Přímý přenos zápasu o Community Shield můžete sledovat na stanici Nova Sport 1, která je dostupná například u Skylinku či Telly Najdete ho i v nabídce platformy Oneplay.

Arsenal: Chceme se posunout ještě výš

Arsenal vstupuje do sezony povzbuzený úspěchy z loňského ročníku. Po 22 letech získal titul v Premier League a zahrál si finále Ligy mistrů (Prohrál 1:2 s Paris Saint Germain).

Trenér Mikel Arteta má k dispozici tým, který prošel v létě několika změnami, ale základ mužstva zůstává pohromadě. Po loňském titulu chce Arsenal podle Artety dál zvyšovat konkurenci v kádru a posunout se ještě výš.

Proč se nehraje ve Wembley?

Community Shield se tradičně hraje na Wembley Stadium, tentokrát však dostal přednost umělec The Weeknd se svou sérií koncertů. Arsenal a Manchester City se proto utkají na Principality Stadium v Cardiffu.

Letní posily

Nejvýraznější novou tváří je Bruno Guimarães, který přišel z Newcastlu. Arsenal získal také Christose Tzolise z Brugg, Illana Mesliera z Leedsu a natrvalo přivedl Piera Hincapiého, jenž v klubu působil už v minulé sezoně na hostování.

Komplexní brazilský záložník Guimarães umí výborně řídit hru a bude zajímavé sledovat, jak zapadne mezi další středopolaře. Tzolis je technický útočník, šikovný ve hře jeden na jednoho i nebezpečný v zakončení. Meslier má zvýšit konkurenci mezi brankáři. Arsenal navíc stále pracuje na dalším posílení kádru, takže jeho letní přestupová aktivita ještě nemusí být u konce.

Arsenal – letní přípravné zápasy
DatumZápasVýsledek
12. 8. 2026Arsenal – Como1:1 (4:3 pen.)
9. 8. 2026Arsenal – Borussia Dortmund2:3
5. 8. 2026Arsenal – Real Betis1:3
1. 8. 2026Girona – Arsenal1:4

Aktuální zdravotní stav

Před Community Shield dostal kouč Arteta několik důležitých pozitivních zpráv. Declan Rice, Bukayo Saka a Martin Zubimendi se po návratu z delší pauzy zapojili do tréninku a jsou pro nedělní zápas k dispozici. Všichni tři ale kvůli pozdějšímu návratu vynechali část předsezonní přípravy a otázkou je, jestli budou hrát od záčatku.

Mimo hru jsou zranění obránci Jurrien Timber a William Saliba.

Manchester City: Začíná nová éra

Manchester City vstupuje do sezony v úplně jiné situaci než Arsenal. Po deseti letech skončila éra Pepu Guardiolovi a tým převzal Enzo Maresca. Community Shield bude jeho prvním soutěžním zápasem na lavičce City. Nový trenér už během přípravy avizoval změny ve způsobu hry s míčem i bez něj. Zaměřit se chce na větší využívání křídel a situací jeden na jednoho.

Letní posily

Největší letní investicí City je záložník Elliot Anderson, který přišel z Nottinghamu Forest. Má výbornou práci s míčem, dynamický pohyb ve středu hřiště a vysokou herní inteligencí.

Mezi další nové hráče patří talentovaní mladíci Jeremy Monga a Mathys Detourbet. Oba zdobí přímočarost,drzost a skvělý driblink.

City navíc stále pracuje na dalších příchodech a Maresca před Community Shieldem připustil, že klub chce do konce přestupového období přivést ještě nejméně jednoho až dva hráče.

Manchester City – letní přípravné zápasy
DatumZápasVýsledek
9. 8. 2026Manchester City – Atlético Madrid3:1
5. 8. 2026K-League Stars – Manchester City1:3
1. 8. 2026Manchester City – Inter Milán1:1 (1:3 pen.)

Aktuální zdravotní stav

Klíčový hráč týmu Erling Haaland měl během tréninku drobné potíže s patou, podle Marescy je ale v pořádku. Naopak dirigent hry Rodri po operaci zad stále rehabilituje a do utkání nezasáhne.

Hráči, kteří se na mistrovství světa dostali do čtvrtfinále nebo dál, vynechali asijské turné a do tréninku se vraceli až před Community Shieldem.

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