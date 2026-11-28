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|Soutěž
|Premier League – 12. kolo
|Termín a čas
|Neděle 29. listopadu 2026, 17:30 SEČ
|Místo konání
|Emirates Stadium, Londýn
|Televizní přenos
|CANAL+ Sport od 17:25, studio od 17:00
|Textový přenos
|Online reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat zápas Arsenal – Manchester City
Utkání Arsenalu s Manchesterem City se hraje v neděli 29. listopadu od 17:30 českého času na Emirates Stadium. Přímý přenos nabídne CANAL+ Sport od 17:25, předzápasové studio Match Time začne už v 17:00. Průběh utkání můžete sledovat také v textové online reportáži na iDNES.cz.
|Arsenal
|Manchester City
|Předpokládaná sestava
|Arrizabalaga – Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori – Rice, Guimarães – Madueke, Ødegaard, Eze – Havertz
|Donnarumma – Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol – Anderson, Fernández – Ndiaye, Foden, Doku – Haaland
|Nebudou hrát
|Zubimendi (svalové zranění)
|Semenyo (koleno)
|Nejistý start
|Raya (rameno), Saka (stehno)
Arsenal doma neztratil ani bod
🔥 Tip na sázku:
Arsenal vstřelí první gól (1,69)
Arsenal doma v této sezoně Premier League vyhrál všech pět zápasů, zatímco Manchester City v každém z posledních čtyř kol inkasoval jako první.
Arsenal doma v lize vyhrál všech pět zápasů při skóre 10:2. V minulém kole ale remizoval 2:2 v Newcastlu, kde mu bod zachránil Noni Madueke gólem v 78. minutě. Londýňané tam zároveň přišli o brankáře Davida Rayu, který kvůli zranění nedochytal.
Rayu v Newcastlu vystřídal Kepa Arrizabalaga a chytal i při úterní remíze 1:1 s Dortmundem. Mikel Arteta v pátek ještě nevěděl, zda bude jeho brankářská jednička na City připravená. Do tréninku se mezitím vrátil Bukayo Saka.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|24. 11. 2026
|Arsenal – Dortmund
|1:1
|Liga mistrů
|21. 11. 2026
|Newcastle – Arsenal
|2:2
|Premier League
|7. 11. 2026
|Arsenal – Hull City
|1:0
|Premier League
|4. 11. 2026
|Slavia – Arsenal
|1:2
|Liga mistrů
|1. 11. 2026
|Liverpool – Arsenal
|0:1
|Premier League
Manchester City čeká čtyři kola na výhru
Manchester City vyhrál prvních sedm ligových zápasů, z dalších čtyř ale vytěžil jediný bod. Získal ho doma proti Fulhamu (1:1), když Elliot Anderson vyrovnal volejem zpoza vápna. Také v úterý museli svěřenci Enza Marescy dotahovat. Remízu 2:2 s Neapolí jim v Lize mistrů zajistil Rayan Cherki gólem v 86. minutě.
Do tréninku se po zranění kolena vrátil Antoine Semenyo. Maresca v pátek připomněl, že poslední ligovou výhru si City připsali ještě s ním na hřišti proti Ipswichi. Jeho návrat do zápasu trenér vyhlíží v průběhu příštího týdne. V Londýně bude mít Arsenal proti sobě nejlepšího střelce ligy Erlinga Haalanda, který dal v jedenácti kolech devět gólů a skóroval ve čtyřech vzájemných ligových duelech za sebou.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|24. 11. 2026
|Manchester City – Neapol
|2:2
|Liga mistrů
|21. 11. 2026
|Manchester City – Fulham
|1:1
|Premier League
|7. 11. 2026
|Nottingham – Manchester City
|3:1
|Premier League
|4. 11. 2026
|Lipsko – Manchester City
|2:3
|Liga mistrů
|31. 10. 2026
|Manchester City – Brighton
|0:1
|Premier League
Jak si oba týmy vedou ve statistikách?
City po jedenácti kolech vstřelili o pět gólů víc než Arsenal a o pět střel víc vyslali také na branku. Největší rozdíl je v obraně. Arsenal inkasoval sedmkrát, jeho nedělní soupeř přesně dvakrát tolik.
|Arsenal
|Manchester City
|Pořadí
|1.
|3.
|Zápasy
|11
|11
|Body
|28
|22
|Výhry – remízy – porážky
|9–1–1
|7–1–3
|Skóre
|17:7
|22:14
|Vstřelené góly na zápas
|1,55
|2,00
|Inkasované góly na zápas
|0,64
|1,27
|Střely celkem na zápas
|9,45
|10,36
|Střely na branku na zápas
|4,73
|5,18
|Očekávané góly (xG)
|17,63
|21,93
|Rohy na zápas
|5,55
|6,27
|Žluté karty
|17
|14
Poslední vzájemné zápasy
Arsenal v srpnu porazil Manchester City v Community Shieldu 3:0. Poslední ligové utkání ale v dubnu vyhráli City doma 2:1. Na Emirates Stadium čekají na ligovou výhru tři zápasy. Při poslední návštěvě je o ni připravil Gabriel Martinelli, který ve třetí minutě nastavení vyrovnal na 1:1.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|16. 8. 2026
|Community Shield
|Arsenal – Manchester City
|3:0
|19. 4. 2026
|Premier League
|Manchester City – Arsenal
|2:1
|22. 3. 2026
|Ligový pohár
|Arsenal – Manchester City
|0:2
|21. 9. 2025
|Premier League
|Arsenal – Manchester City
|1:1
|2. 2. 2025
|Premier League
|Arsenal – Manchester City
|5:1
|Termín
|Zápas
|27. 11., 21:00
|Nottingham – Chelsea
|28. 11., 16:00
|Manchester United – Brentford
|28. 11., 16:00
|Leeds – Coventry
|28. 11., 18:30
|Ipswich – Aston Villa
|29. 11., 13:30
|Everton – Liverpool
|29. 11., 15:05
|Sunderland – Tottenham
|29. 11., 15:05
|Fulham – Bournemouth
|29. 11., 15:05
|Crystal Palace – Hull City
|29. 11., 15:05
|Brighton – Newcastle
|29. 11., 17:30
|Arsenal – Manchester City
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Arsenal
|11
|9
|1
|1
|17:7
|28
|2.
|Brighton
|11
|7
|1
|3
|26:9
|22
|3.
|Manchester City
|11
|7
|1
|3
|22:14
|22
|4.
|Liverpool
|11
|6
|3
|2
|18:10
|21
|5.
|Bournemouth
|11
|5
|3
|3
|18:14
|18
|6.
|Brentford
|11
|4
|5
|2
|20:11
|17
|7.
|Leeds
|11
|4
|5
|2
|14:9
|17
|8.
|Chelsea
|11
|5
|1
|5
|20:20
|16
|9.
|Everton
|11
|4
|4
|3
|12:14
|16
|10.
|Tottenham
|11
|4
|3
|4
|12:11
|15
|11.
|Hull City
|11
|3
|5
|3
|13:11
|14
|12.
|Aston Villa
|11
|3
|5
|3
|14:17
|14
|13.
|Newcastle
|11
|3
|4
|4
|15:18
|13
|14.
|Coventry
|11
|4
|0
|7
|13:21
|12
|15.
|Fulham
|11
|2
|5
|4
|11:13
|11
|16.
|Ipswich
|11
|3
|2
|6
|15:22
|11
|17.
|Nottingham
|11
|2
|3
|6
|9:15
|9
|18.
|Sunderland
|11
|2
|3
|6
|8:17
|9
|19.
|Manchester United
|11
|1
|5
|5
|14:23
|8
|20.
|Crystal Palace
|11
|2
|1
|8
|12:27
|7