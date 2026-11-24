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|Soutěž
|Liga mistrů UEFA 2026/27, 5. kolo ligové fáze
|Termín
|Úterý 24. listopadu 2026, 21:00
|Místo
|Emirates Stadium, Londýn
|Hlavní rozhodčí
|Maurizio Mariani (Itálie)
|TV přenos
|Nova Sport 3
|Textový online přenos
|Online reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat zápas Arsenal – Dortmund živě v TV
Utkání Arsenalu s Dortmundem se hraje v úterý 24. listopadu od 21:00 na Emirates Stadium. Přímý přenos nabídne Nova Sport 3, vysílání začíná ve 20:55. Průběh utkání můžete sledovat také v textové online reportáži na iDNES.cz.
Arsenal: V Lize mistrů bez porážky
Arsenal po reprezentační přestávce remizoval v Newcastlu 2:2. Předtím vyhrál tři soutěžní zápasy v řadě. V Premier League porazil Liverpool a Hull, v Lize mistrů zvítězil na hřišti Slavie 2:1.
V evropské soutěži Londýňané bodovali ve všech čtyřech zápasech. Vedle Slavie porazili Neapol a Lille, jedinou remízu si připsali na hřišti Bayernu (2:2). Dortmund bude jejich druhým soupeřem v tomto ročníku na Emirates Stadium.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|21. 11. 2026
|Premier League
|Newcastle – Arsenal
|2:2
|7. 11. 2026
|Premier League
|Arsenal – Hull
|1:0
|4. 11. 2026
|Liga mistrů
|Slavia – Arsenal
|1:2
|1. 11. 2026
|Premier League
|Liverpool – Arsenal
|0:1
|27. 10. 2026
|Anglický ligový pohár
|Fleetwood – Arsenal
|1:1 (5:3 na pen.)
Dortmund přijíždí jako vedoucí tým Bundesligy
Dortmund vyhrál v sobotu v Mönchengladbachu 1:0 a posunul se do čela německé ligy. Jediný gól vstřelil v 80. minutě Felix Nmecha, který dvěma trefami rozhodl i předchozí ligový zápas s Elversbergem (2:1). Tým trenéra Nika Kovače vyhrál čtyři z posledních pěti soutěžních zápasů.
V Lize mistrů Dortmund doma porazil Villarreal a Betis, další tři body získal na hřišti Sabahu. Jedinou porážku utrpěl v norském Bodø, kde prohrál 0:1.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|21. 11. 2026
|Bundesliga
|Mönchengladbach – Dortmund
|0:1
|7. 11. 2026
|Bundesliga
|Dortmund – Elversberg
|2:1
|4. 11. 2026
|Liga mistrů
|Dortmund – Betis
|2:1
|31. 10. 2026
|Bundesliga
|Bayern – Dortmund
|2:2
|27. 10. 2026
|Německý pohár
|Dortmund – Brémy
|3:2
|Arsenal
|Dortmund
|Předpokládaná sestava
|Arrizabalaga – White, Konsa, Gabriel, Hincapié – Rice, Merino – Madueke, Ødegaard, Eze – Gyökeres
|Kobel – Anton, Schlotterbeck, Bensebaini – Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson – Bellingham, Beier – Silva
|Nebudou hrát
|Raya, Saka, Zubimendi
|Can, Inácio, Konstantelias, Lerma
|Trenér
|Mikel Arteta
|Niko Kovač
Statistiky Arsenalu a Dortmundu v Lize mistrů
Oba týmy vyhrály tři ze čtyř utkání. Arsenal má o bod víc díky remíze s Bayernem a ve dvou zápasech udržel čisté konto. Dortmund inkasoval ve všech čtyřech duelech, ve třech z nich však vstřelil alespoň dva góly.
|Statistika po 4. kole
|Arsenal
|Dortmund
|Umístění
|3.
|12.
|Body
|10
|9
|Výhry – remízy – porážky
|3–1–0
|3–0–1
|Skóre
|8:3
|7:5
|Vstřelené góly na zápas
|2,00
|1,75
|Inkasované góly na zápas
|0,75
|1,25
Vzájemné zápasy Arsenalu a Dortmundu
Arsenal a Dortmund se v Lize mistrů utkaly osmkrát. Londýnský klub vyhrál čtyři zápasy, Dortmund tři a jednou se body dělily. Naposledy se potkaly v listopadu 2014, kdy Arsenal doma zvítězil 2:0.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|26. 11. 2014
|Liga mistrů
|Arsenal – Dortmund 2:0
|16. 9. 2014
|Liga mistrů
|Dortmund – Arsenal 2:0
|6. 11. 2013
|Liga mistrů
|Dortmund – Arsenal 0:1
|22. 10. 2013
|Liga mistrů
|Arsenal – Dortmund 1:2
|23. 11. 2011
|Liga mistrů
|Arsenal – Dortmund 2:1
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|PSG
|4
|4
|0
|0
|20:5
|12
|2.
|Real Madrid
|4
|4
|0
|0
|13:7
|12
|3.
|Arsenal
|4
|3
|1
|0
|8:3
|10
|4.
|Como
|4
|3
|0
|1
|19:6
|9
|5.
|Barcelona
|4
|3
|0
|1
|14:6
|9
|6.
|Aston Villa
|4
|3
|0
|1
|12:6
|9
|7.
|Manchester City
|4
|3
|0
|1
|12:7
|9
|8.
|Liverpool
|4
|3
|0
|1
|14:10
|9
|9.
|Club Bruggy
|4
|3
|0
|1
|11:7
|9
|10.
|Sporting
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|11.
|Betis
|4
|3
|0
|1
|8:6
|9
|12.
|Dortmund
|4
|3
|0
|1
|7:5
|9
|13.
|Bayern
|4
|2
|2
|0
|12:5
|8
|14.
|Stuttgart
|4
|2
|1
|1
|7:4
|7
|15.
|Inter
|4
|2
|0
|2
|8:6
|6
|16.
|LASK
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|17.
|Manchester United
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|18.
|Galatasaray
|4
|2
|0
|2
|8:9
|6
|19.
|Fenerbahce
|4
|1
|2
|1
|6:11
|5
|20.
|AS Řím
|4
|1
|1
|2
|10:8
|4
|21.
|Šachtar
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|22.
|Viking
|4
|1
|1
|2
|9:10
|4
|23.
|Atlético Madrid
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|24.
|PSV
|4
|1
|1
|2
|3:4
|4
|25.
|Bodø/Glimt
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|26.
|Porto
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|27.
|Neapol
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|28.
|Villarreal
|4
|1
|0
|3
|8:14
|3
|29.
|AEK
|4
|1
|0
|3
|5:11
|3
|30.
|RB Lipsko
|4
|1
|0
|3
|5:11
|3
|31.
|Sabah
|4
|1
|0
|3
|4:10
|3
|32.
|Feyenoord
|4
|1
|0
|3
|4:11
|3
|33.
|Lens
|4
|1
|0
|3
|4:16
|3
|34.
|Slavia Praha
|4
|0
|1
|3
|5:9
|1
|35.
|Lille
|4
|0
|1
|3
|4:10
|1
|36.
|Slovan Bratislava
|4
|0
|0
|4
|1:17
|0