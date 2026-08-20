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Arsenal - Coventry v TV: Kde sledovat 1. kolo Premier League živě a kurzy

Kristýna Polášková
  17:05

Martin Ödegaard slaví s Kaiem Havertzem gól Arsenalu v anglickém Superpoháru. | foto: Reuters

Zahajovací duel nové sezony anglické Premier League obstará v pátek 21. srpna od 21:00 střetnutí Arsenal - Coventry. Úřadující šampion přivítá na Emirates Stadium nováčka soutěže, který se mezi elitu vrací po 25 letech. Přinášíme přehled o přímém přenosu, sázkových kurzech a předpokládaných sestavách obou týmů.

Kde sledovat zápas Arsenal - Coventry živě

Zahajovací duel nové sezony Premier League 2026/27 můžete sledovat v přímém přenosu na televizních obrazovkách:

  • Termín a čas: Pátek 21. srpna 2026 od 21:00 CEST
  • Místo konání: Emirates Stadium, Londýn
  • Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá Canal+ Sport. Více informací o tom, kde sledovat Premier League, naleznete v samostatném článku.
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Aktuální kurzy na zápas Arsenal - Coventry

Do úvodního střetnutí ročníku vstupuje Arsenal jako velký favorit. Společnost Synot Tip vypsala na jeho výhru kurz 1,19. Na nerozhodný stav po 90 minutách je vypsán kurz 7,35 a případná senzační výhra nováčka z Coventry je ohodnocena vysokým kurzem 15,90.

Arsenal 1,18 remíza 7,42
Coventry City 16,32

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Svěřenci Mikela Artety v minulé sezoně ukončili 22leté čekání na mistrovský titul se ziskem 85 bodů. Vynikající rozpoložení navíc potvrdili hned o uplynulém víkendu, kdy v Community Shield deklasovali Manchester City hladce 3:0. Přes léto navíc londýnský klub posílil příchody Bruna Guimarãese, Piera Hincapíeho (změna hostování na přestup), Christose Tzolise či brankáře Illana Mesliera. Na domácím stadionu drží Arsenal proti nováčkům sérii 45 ligových utkání bez porážky (40 výher, 5 remíz).

Coventry City zažívá pohádkový příběh. Klub, který ještě v ročníku 2017/18 působil ve čtvrté nejvyšší soutěži, ovládl minulý ročník Championship s 95 body a pod vedením legendárního Franka Lamparda slaví návrat do Premier League po 25 letech a 94 dnech. Přes léto přivedl hned osm nových posil, v čele s nejdražším nákupem Calebem Yirenkyim z Nordsjaellandu.

Dobrou volbou může být sázka na minimálně tři branky v utkání (1,58) i varianta, že oba týmy dají gól (2,37). O útočné síle Arsenalu není pochyb, Coventry v posledních dvou přípravných zápasech nastřílelo v součtu pět branek silným soupeřům.

Vzájemné zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž
24. 1. 2014Arsenal – Coventry4:0FA Cup
26. 9. 2012Arsenal – Coventry6:1EFL Cup
3. 2. 2001Coventry – Arsenal0:1Premier League
16. 9. 2000Arsenal – Coventry2:1Premier League
26. 3. 2000Arsenal – Coventry3:0Premier Leagu

Předpokládané sestavy a absence

Arsenal FC - Coventry City:

  • Výkop: pátek 21. srpna, 21:00 (SELČ)
  • Místo: Emirates Stadium, Londýn

Předpokládané sestavy:

  • Arsenal: Raya – White, Mosquera, Gabriel, Calafiori – Lewis-Skelly, Guimarães – Saka, Odegaard, Tzolis – Havertz.
  • Coventry: Rushworth – Van Ewijk, Thomas, Amenda, Markelo – Onyeka, Grimes, Yirenkyi – Tchaouna, Simms, Thomas-Asante.

Absence:

  • Arsenal: William Saliba (zranění zad), Jurriën Timber (zranění třísla).
  • Coventry: Haji Wright (svalové zranění), Luke Woolfenden (zranění), Jack Rudoni a Frank Onyeka (oba nejistý start).

Výsledky týmů v posledních zápasech

Arsenal se naladil na start ligy dominantním výkonem v Superpoháru proti Manchesteru City, zatímco Coventry uzavřelo úspěšnou letní přípravu dvěma výhrami nad evropskými soupeři - Espanyolem a Monakem.

Arsenal FC
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
16. 8. 2026Arsenal – Manchester City3:0FA Community Shield
12. 8. 2026Arsenal – Como1:1 (4:3 pen.)Přípravný zápas
9. 8. 2026Arsenal – Dortmund2:3Emirates Cup
5. 8. 2026Arsenal – Betis1:3Přípravný zápas
1. 8. 2026Girona – Arsenal1:4Přípravný zápas
Coventry City
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
14. 8. 2026Coventry – Monako2:0Přípravný zápas
8. 8. 2026Coventry – Espanyol3:1Přípravný zápas
18. 7. 2026Northampton – Coventry0:0Přípravný zápas
2. 5. 2026Watford – Coventry0:4Championship
26. 4. 2026Coventry – Wrexham3:1Championship
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