Kde sledovat zápas Arsenal - Coventry živě
Zahajovací duel nové sezony Premier League 2026/27 můžete sledovat v přímém přenosu na televizních obrazovkách:
- Termín a čas: Pátek 21. srpna 2026 od 21:00 CEST
- Místo konání: Emirates Stadium, Londýn
- Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá Canal+ Sport. Více informací o tom, kde sledovat Premier League, naleznete v samostatném článku.
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Aktuální kurzy na zápas Arsenal - Coventry
Do úvodního střetnutí ročníku vstupuje Arsenal jako velký favorit. Společnost Synot Tip vypsala na jeho výhru kurz 1,19. Na nerozhodný stav po 90 minutách je vypsán kurz 7,35 a případná senzační výhra nováčka z Coventry je ohodnocena vysokým kurzem 15,90.
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Svěřenci Mikela Artety v minulé sezoně ukončili 22leté čekání na mistrovský titul se ziskem 85 bodů. Vynikající rozpoložení navíc potvrdili hned o uplynulém víkendu, kdy v Community Shield deklasovali Manchester City hladce 3:0. Přes léto navíc londýnský klub posílil příchody Bruna Guimarãese, Piera Hincapíeho (změna hostování na přestup), Christose Tzolise či brankáře Illana Mesliera. Na domácím stadionu drží Arsenal proti nováčkům sérii 45 ligových utkání bez porážky (40 výher, 5 remíz).
Coventry City zažívá pohádkový příběh. Klub, který ještě v ročníku 2017/18 působil ve čtvrté nejvyšší soutěži, ovládl minulý ročník Championship s 95 body a pod vedením legendárního Franka Lamparda slaví návrat do Premier League po 25 letech a 94 dnech. Přes léto přivedl hned osm nových posil, v čele s nejdražším nákupem Calebem Yirenkyim z Nordsjaellandu.
Dobrou volbou může být sázka na minimálně tři branky v utkání (1,58) i varianta, že oba týmy dají gól (2,37). O útočné síle Arsenalu není pochyb, Coventry v posledních dvou přípravných zápasech nastřílelo v součtu pět branek silným soupeřům.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|24. 1. 2014
|Arsenal – Coventry
|4:0
|FA Cup
|26. 9. 2012
|Arsenal – Coventry
|6:1
|EFL Cup
|3. 2. 2001
|Coventry – Arsenal
|0:1
|Premier League
|16. 9. 2000
|Arsenal – Coventry
|2:1
|Premier League
|26. 3. 2000
|Arsenal – Coventry
|3:0
|Premier Leagu
Předpokládané sestavy a absence
Arsenal FC - Coventry City:
Předpokládané sestavy:
Absence:
Výsledky týmů v posledních zápasech
Arsenal se naladil na start ligy dominantním výkonem v Superpoháru proti Manchesteru City, zatímco Coventry uzavřelo úspěšnou letní přípravu dvěma výhrami nad evropskými soupeři - Espanyolem a Monakem.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|16. 8. 2026
|Arsenal – Manchester City
|3:0
|FA Community Shield
|12. 8. 2026
|Arsenal – Como
|1:1 (4:3 pen.)
|Přípravný zápas
|9. 8. 2026
|Arsenal – Dortmund
|2:3
|Emirates Cup
|5. 8. 2026
|Arsenal – Betis
|1:3
|Přípravný zápas
|1. 8. 2026
|Girona – Arsenal
|1:4
|Přípravný zápas
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|14. 8. 2026
|Coventry – Monako
|2:0
|Přípravný zápas
|8. 8. 2026
|Coventry – Espanyol
|3:1
|Přípravný zápas
|18. 7. 2026
|Northampton – Coventry
|0:0
|Přípravný zápas
|2. 5. 2026
|Watford – Coventry
|0:4
|Championship
|26. 4. 2026
|Coventry – Wrexham
|3:1
|Championship