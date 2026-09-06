Kde sledovat zápas Arsenal – Chelsea živě
Utkání Arsenal – Chelsea ve 3. kole Premier League můžete sledovat v přímém přenosu na televizních obrazovkách:
- Termín a čas: neděle 6. září 2026 od 17:30
- Místo konání: Emirates Stadium, Londýn
- Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá Canal+ Sport. Více informací o tom, kde sledovat Premier League, naleznete v samostatném článku.
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě najdete v ONLINE přenosu na iDNES.cz.
Kurzy na zápas Arsenal – Chelsea
Bookmakeři SynotTipu favorizují obhájce titulu (1,7). Arsenal citlivě doplnil tým, disponuje skvělou obranou a sehraným týmem. Zápas s Chelsea však bude těžkou zkouškou. Tým pod Xabi Alonsem praktikuje atraktivní útočný styl a postrachem začíná být ofenzivní trojice Rogers – Pedro – Palmer.
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Jak si oba týmy vedly v minulých zápasech?
Arsenal vstoupil do sezony velmi dobře – při výhrách nad Coventry (3:0) a na Aston Ville (1:0) udržel dvě čistá konta a soupeřům dal jen minimum prostoru.
Chelsea nabídla výrazně ofenzivnější a atraktivnější podívanou: na hřišti Fulhamu vyhrála 3:2 a Brighton doma přestřílela 4:3. Tým je produktivní a umí zápasy rozhodovat v útoku, zároveň ale ukázal i velké mezery v obraně.
|Předpokládané sestavy a absence
|Arsenal
|Chelsea
|Sestava
|Raya – White, Konsa, Gabriel, Calafiori – Lewis-Skelly, Rice – Saka, Ødegaard, Tzolis – Havertz
|Martínez – Fofana, Lacroix, Colwill – Gusto, James, Lavia, Hato – Palmer, Rogers – João Pedro
|Nebudou hrát
|Saliba (záda)
|Henderson (zápěstí), Palestra (zranění)
|Nejistý start
|Bruno Guimarães (otřesení), Mosquera (zranění), Timber (kotník)
|Caicedo (zranění)
Zajímavé kurzy
Arsenal před šlágrem řeší situaci v útoku. Viktor Gyökeres v prvních dvou ligových kolech zůstal pouze nevyužitým náhradníkem, přestože není zraněný a na hrotu dostal přednost Kai Havertz. V závěru přestupového období navíc odešli Gabriel Martinelli a Gabriel Jesus a do útoku nedorazila žádná posila.
Chelsea zase čeká na verdikt ohledně Moisése Caiceda, který sice nastoupil proti Brightonu, ale po 13 minutách musel střídat. Jeho sobotní stav měl podle Xabiho Alonsa rozhodnout až před zápasem.
Vzájemné zápasy Arsenal vs. Chelsea (H2H)
Arsenal s Chelsea neprohrál od srpna 2021 (8 výher, 3 remízy). V posledních čtyřech vzájemných duelech v Premier League na Emirates navíc pokaždé zvítězil.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|1. 3. 2026
|Premier League
|Arsenal – Chelsea
|2:1
|3. 2. 2026
|EFL Cup
|Arsenal – Chelsea
|1:0
|14. 1. 2026
|EFL Cup
|Chelsea – Arsenal
|2:3
|30. 11. 2025
|Premier League
|Chelsea – Arsenal
|1:1
|16. 3. 2025
|Premier League
|Arsenal – Chelsea
|1:0
|10. 11. 2024
|Premier League
|Chelsea – Arsenal
|1:1
|23. 4. 2024
|Premier League
|Arsenal – Chelsea
|5:0