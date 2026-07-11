Argentina - Švýcarsko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Aktuální kurzy na zápas
Sázková kancelář Synot Tip pasuje do role favorita obhájce titulu z Argentiny. Jihoamerický celek disponuje velkou zkušeností a herní kvalitou. Vítěz tohoto klání se v semifinále utká s lepším z dvojice Anglie - Norsko. Vedle klasických sázek na postup bude k dispozici bohatá nabídka LIVE sázek přímo v průběhu zápasu.
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Sledujte zápas Argentina – Švýcarsko živě v TV
Očekávaný čtvrtfinálový duel se odehraje v neděli 12. července 2026 od 3:00 SELČ. Dějištěm zápasu je Kansas City Stadium v americkém státě Missouri. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: neděle 12. července 2026 od 3:00 (SELČ)
- Dějiště: Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, USA
- TV přenos: ČT Sport
- Rozhodčí: João Pinheiro (Portugalsko)
Argentina předvádí infarktové obraty, Messi vede tabulku střelců
Svěřenci trenéra Lionela Scaloniho kráčí za obhajobou světového zlata skrz velká dramata. Po suverénním ovládnutí základní skupiny J přežila Argentina dva těžké zápasy. V osmifinále proti Egyptu prohrávali Argentinci ještě 11 minut před koncem 0:2, ale po trefách Cristiana Romera, Lionela Messiho a vítězné trefě Enza Fernándeze dokonali obrat na 3:2. Argentina tak drží úctyhodnou sérii 11 zápasů na MS bez porážky a v každém z těchto duelů dokázala vstřelit minimálně dvě branky.
Scaloni má obrovskou výhodu v tom, že jeho 26členný kádr je kompletně zdravý. Hlavní postavou je 39letý fenomén Lionel Messi, který s 8 góly vede tabulku střelců celého šampionátu a trefil se v šesti po sobě jdoucích vyřazovacích zápasech na MS, čímž drží historický rekord.
Předpokládaná sestava Argentiny
E. Martínez – Molina, Romero, Li. Martínez, Tagliafico – De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister – Messi, La. Martínez
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|7. července
|Argentina – Egypt
|3:2
|Osmifinále
|4. července
|Argentina – Kapverdy
|3:2 po prodl.
|Šestnáctifinále
|28. června
|Jordánsko – Argentina
|1:3
|Základní skupina J
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Švýcarsko spoléhá na pevnou zeď, chybí mu však mladý objev
Výběr Švýcarska se na turnaji prezentuje jako pragmatický a skvěle organizovaný tým. Po vítězství ve skupině B předčili Švýcaři v play-off Alžírsko (2:0) a v osmifinále předvedli defenzivní výkon proti Kolumbii, kterou nepustili k jediné střele na branku, a po remíze 0:0 postoupili díky bezchybným penaltám (4:3), kde zazářil gólman Gregor Kobel. Švýcaři se probojovali do čtvrtfinále MS poprvé po dlouhých 72 letech (naposledy v roce 1954).
Evropský celek se však musí vyrovnat s citelnou ztrátou. Dvacetiletý supertalent Johan Manzambi, který na turnaji zazářil 3 góly, má poraněné koleno a jeho start je téměř vyloučen. Mimo hru kvůli svalovým zraněním zůstávají také Michel Aebischer a Luca Jaquez.
Předpokládaná sestava Švýcarska
Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Jashari, Xhaka, Freuler – Ndoye, Embolo, Vargas
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|7. července
|Švýcarsko – Kolumbie
|0:0 (4:3 pen.)
|Osmifinále
|3. července
|Švýcarsko – Alžírsko
|2:0
|Šestnáctifinále
|24. června
|Švýcarsko – Kanada
|2:1
|Základní skupina B
Vzájemné zápasy
Švýcarsko nedokázalo Argentinu porazit ani v jednom ze sedmi vzájemných střetnutí (5 výher Argentiny, 2 remízy). Na mistrovství světa se tito soupeři potkali dvakrát – v roce 1966 vyhráli Jihoameričané 2:0 a naposledy na MS 2014 v Brazílii v osmifinále udolala Argentina Švýcary 1:0 až po prodloužení díky trefě Ángela Di Maríi. Celkové historické skóre hovoří jasně pro obhájce titulu v poměru 15:3.