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Argentina - Švýcarsko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  18:15

Argentinský útočník Lionel Messi slaví gól do sítě Egypta. | foto: Reuters

Posledním čtvrtfinálovým soubojem na fotbalovém MS 2026 je duel Argentina - Švýcarsko. Úřadující mistři světa museli v play-off dvakrát otáčet nepříznivý stav, nyní je však čeká houževnatý evropský sok, který na turnaji ještě neprohrál. Přečtěte si, kde sledovat zápas živě v TV, předpokládané sestavy i sázkové kurzy.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot Tip pasuje do role favorita obhájce titulu z Argentiny. Jihoamerický celek disponuje velkou zkušeností a herní kvalitou. Vítěz tohoto klání se v semifinále utká s lepším z dvojice Anglie - Norsko. Vedle klasických sázek na postup bude k dispozici bohatá nabídka LIVE sázek přímo v průběhu zápasu.

Argentina 1,76 remíza 3,6
Švýcarsko 5,75

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Sledujte zápas Argentina – Švýcarsko živě v TV

Očekávaný čtvrtfinálový duel se odehraje v neděli 12. července 2026 od 3:00 SELČ. Dějištěm zápasu je Kansas City Stadium v americkém státě Missouri. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: neděle 12. července 2026 od 3:00 (SELČ)
  • Dějiště: Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, USA
  • TV přenos: ČT Sport
  • Rozhodčí: João Pinheiro (Portugalsko)

Argentina předvádí infarktové obraty, Messi vede tabulku střelců

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Svěřenci trenéra Lionela Scaloniho kráčí za obhajobou světového zlata skrz velká dramata. Po suverénním ovládnutí základní skupiny J přežila Argentina dva těžké zápasy. V osmifinále proti Egyptu prohrávali Argentinci ještě 11 minut před koncem 0:2, ale po trefách Cristiana Romera, Lionela Messiho a vítězné trefě Enza Fernándeze dokonali obrat na 3:2. Argentina tak drží úctyhodnou sérii 11 zápasů na MS bez porážky a v každém z těchto duelů dokázala vstřelit minimálně dvě branky.

Scaloni má obrovskou výhodu v tom, že jeho 26členný kádr je kompletně zdravý. Hlavní postavou je 39letý fenomén Lionel Messi, který s 8 góly vede tabulku střelců celého šampionátu a trefil se v šesti po sobě jdoucích vyřazovacích zápasech na MS, čímž drží historický rekord.

Předpokládaná sestava Argentiny

E. Martínez – Molina, Romero, Li. Martínez, Tagliafico – De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister – Messi, La. Martínez

Poslední odehrané zápasy Argentiny na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
7. července Argentina – Egypt3:2Osmifinále
4. července Argentina – Kapverdy3:2 po prodl.Šestnáctifinále
28. června Jordánsko – Argentina1:3Základní skupina J

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Švýcarsko spoléhá na pevnou zeď, chybí mu však mladý objev

Výběr Švýcarska se na turnaji prezentuje jako pragmatický a skvěle organizovaný tým. Po vítězství ve skupině B předčili Švýcaři v play-off Alžírsko (2:0) a v osmifinále předvedli defenzivní výkon proti Kolumbii, kterou nepustili k jediné střele na branku, a po remíze 0:0 postoupili díky bezchybným penaltám (4:3), kde zazářil gólman Gregor Kobel. Švýcaři se probojovali do čtvrtfinále MS poprvé po dlouhých 72 letech (naposledy v roce 1954).

Evropský celek se však musí vyrovnat s citelnou ztrátou. Dvacetiletý supertalent Johan Manzambi, který na turnaji zazářil 3 góly, má poraněné koleno a jeho start je téměř vyloučen. Mimo hru kvůli svalovým zraněním zůstávají také Michel Aebischer a Luca Jaquez.

Předpokládaná sestava Švýcarska

Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Jashari, Xhaka, Freuler – Ndoye, Embolo, Vargas

Poslední odehrané zápasy Švýcarska na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
7. července Švýcarsko – Kolumbie0:0 (4:3 pen.)Osmifinále
3. července Švýcarsko – Alžírsko2:0Šestnáctifinále
24. června Švýcarsko – Kanada2:1Základní skupina B

Vzájemné zápasy

Švýcarsko nedokázalo Argentinu porazit ani v jednom ze sedmi vzájemných střetnutí (5 výher Argentiny, 2 remízy). Na mistrovství světa se tito soupeři potkali dvakrát – v roce 1966 vyhráli Jihoameričané 2:0 a naposledy na MS 2014 v Brazílii v osmifinále udolala Argentina Švýcary 1:0 až po prodloužení díky trefě Ángela Di Maríi. Celkové historické skóre hovoří jasně pro obhájce titulu v poměru 15:3.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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