Argentina - Kapverdy v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

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Sledujte zápas Argentina - Kapverdy živě v TV
Utkání 1. kola vyřazovací fáze se odehraje o půlnoci z pátku 3. července na sobotu 4. července SELČ. Dějištěm zápasu je Hard Rock Stadium (Miami Stadium) na Floridě v USA. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: sobota 4. července 2026 od 0:00 (SELČ)
- Dějiště: Hard Rock Stadium (Miami Stadium), Miami, USA
- TV přenos: ČT Sport
- Rozhodčí: Drew Fischer (Kanada)
Argentina obhajuje titul v perfektním stylu a Messi pálí dál
Svěřenci trenéra Lionela Scaloniho odstartovali obhajobu zlatých medailí suverénně a ovládli základní skupinu J bez jediné bodové ztráty. Postupně si poradili s Alžírskem (3:0), Rakouskem (2:0) a Jordánskem (3:1). Argentina drží šňůru 10 vítězných zápasů v řadě, během nichž inkasovala pouhé dva góly. Výběr Argentiny navíc v play-off prokazuje dlouhodobou psychickou odolnost: jeho poslední porážka ve vyřazovací fázi jakéhokoliv turnaje se datuje do roku 2019, kdy v semifinále Copa América podlehl Brazílii.
Hlavní postavou týmu je i v 39 letech fenomenální kapitán Lionel Messi. Útočník Interu Miami, pro kterého je stadion v Miami domácím prostředím, vstřelil už 6 z 8 argentinských gólů na turnaji. S 29 odehranými starty navíc drží absolutní rekord šampionátů. Dobrou zprávou je také stav stopera Cristiana Romera: jeho zranění kolene z duelu s Rakouskem nebylo vážné.
Předpokládaná sestava Argentiny
E. Martínez – Molina, Romero, L. Martínez, Medina – De Paul, Mac Allister, Fernández, Almada – Messi, L. Martínez
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|28. června
|Jordánsko – Argentina
|1:3
|Základní skupina J
|22. června
|Argentina – Rakousko
|2:0
|Základní skupina J
|17. června
|Argentina – Alžírsko
|3:0
|Základní skupina J
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Kapverdy překvapily betonovou obranou
Reprezentace Kapverd se postarala o prvotřídní senzaci. V konkurenci Španělska, Uruguaye a Saúdské Arábie ve skupině H ani jednou neprohrála a po třech remízách postoupila ze druhého místa. Stala se tak vůbec prvním týmem od roku 1998 (kdy se to povedlo Chile), který postoupil ze skupiny MS bez jediného vítězství. Zároveň jsou Kapverdy jediným ze čtyř letošních debutantů (vedle Curaçaa, Jordánska a Uzbekistánu), který se probojoval do vyřazovací fáze, což z nich dělá historicky nejníže postavený debutující tým v play-off.
Svěřenci trenéra Bubisty se prezentují taktickou flexibilitou. Dokázali vzdorovat Španělsku při bezbrankové remíze 0:0, ale i bleskově reagovat v divoké partii s Uruguayí (2:2). Ačkoliv jsou s pouhými dvěma vstřelenými góly nejméně produktivním týmem v play-off, jejich defenzivní neústupnost vzbuzuje respekt. Hrdinou národa je čtyřicetiletý brankář Vozinha, který proti Španělům předvedl sedm fantastických zákroků a jeho popularita na sociálních sítích raketově vyletěla ze 40 tisíc na neuvěřitelných 17,5 milionu sledujících. Africký tým navíc před zápasem uklidnil stav marodky: Jamiro Monteiro i Kevin Lenini jsou po šrámech ze skupiny fit, mimo hru tak kvůli svalovému zranění zůstává pouze Telmo Arcanjo.
Předpokládaná sestava Kapverd
Vozinha – Moreira, Pico, Diney, S. Cabral – Lenini – Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral – Livramento
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|27. června
|Kapverdy – Saúdská Arábie
|0:0
|Základní skupina H
|22. června
|Uruguay – Kapverdy
|2:2
|Základní skupina H
|15. června
|Španělsko – Kapverdy
|0:0
|Základní skupina H
Vzájemné zápasy
Reprezentace Argentiny a Kapverd se ještě nikdy nestřetly na žádné úrovni, a to ani v rámci neoficiálních přátelských zápasů. Vítěz tohoto utkání narazí v osmifinále na lepšího z dvojice Austrálie - Egypt.