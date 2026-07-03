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Argentina - Kapverdy v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  10:00

Lionel Messi oslavuje trefu proti Jordánsku. | foto: Reuters

Dalším zajímavým zápasem prvního kola play off na fotbalovém MS 2026 je duel Argentina - Kapverdy. Přečtěte si, kde ho můžete sledovat živě v TV, jaké jsou sázkové kurzy i pravděpodobné sestavy.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot Tip staví do role velkého favorita pochopitelně argentinský národní tým. Kromě předzápasových tipů bude k dispozici široká nabídka LIVE příležitostí.

Argentina 1,16 remíza 8,49
Kapverdy 23,24

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Sledujte zápas Argentina - Kapverdy živě v TV

Utkání 1. kola vyřazovací fáze se odehraje o půlnoci z pátku 3. července na sobotu 4. července SELČ. Dějištěm zápasu je Hard Rock Stadium (Miami Stadium) na Floridě v USA. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: sobota 4. července 2026 od 0:00 (SELČ)
  • Dějiště: Hard Rock Stadium (Miami Stadium), Miami, USA
  • TV přenos: ČT Sport
  • Rozhodčí: Drew Fischer (Kanada)

Argentina obhajuje titul v perfektním stylu a Messi pálí dál

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Svěřenci trenéra Lionela Scaloniho odstartovali obhajobu zlatých medailí suverénně a ovládli základní skupinu J bez jediné bodové ztráty. Postupně si poradili s Alžírskem (3:0), Rakouskem (2:0) a Jordánskem (3:1). Argentina drží šňůru 10 vítězných zápasů v řadě, během nichž inkasovala pouhé dva góly. Výběr Argentiny navíc v play-off prokazuje dlouhodobou psychickou odolnost: jeho poslední porážka ve vyřazovací fázi jakéhokoliv turnaje se datuje do roku 2019, kdy v semifinále Copa América podlehl Brazílii.

Hlavní postavou týmu je i v 39 letech fenomenální kapitán Lionel Messi. Útočník Interu Miami, pro kterého je stadion v Miami domácím prostředím, vstřelil už 6 z 8 argentinských gólů na turnaji. S 29 odehranými starty navíc drží absolutní rekord šampionátů. Dobrou zprávou je také stav stopera Cristiana Romera: jeho zranění kolene z duelu s Rakouskem nebylo vážné.

Předpokládaná sestava Argentiny

E. Martínez – Molina, Romero, L. Martínez, Medina – De Paul, Mac Allister, Fernández, Almada – Messi, L. Martínez

Poslední odehrané zápasy Argentiny na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
28. června Jordánsko – Argentina1:3Základní skupina J
22. června Argentina – Rakousko2:0Základní skupina J
17. června Argentina – Alžírsko3:0Základní skupina J

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Kapverdy překvapily betonovou obranou

Reprezentace Kapverd se postarala o prvotřídní senzaci. V konkurenci Španělska, Uruguaye a Saúdské Arábie ve skupině H ani jednou neprohrála a po třech remízách postoupila ze druhého místa. Stala se tak vůbec prvním týmem od roku 1998 (kdy se to povedlo Chile), který postoupil ze skupiny MS bez jediného vítězství. Zároveň jsou Kapverdy jediným ze čtyř letošních debutantů (vedle Curaçaa, Jordánska a Uzbekistánu), který se probojoval do vyřazovací fáze, což z nich dělá historicky nejníže postavený debutující tým v play-off.

Svěřenci trenéra Bubisty se prezentují taktickou flexibilitou. Dokázali vzdorovat Španělsku při bezbrankové remíze 0:0, ale i bleskově reagovat v divoké partii s Uruguayí (2:2). Ačkoliv jsou s pouhými dvěma vstřelenými góly nejméně produktivním týmem v play-off, jejich defenzivní neústupnost vzbuzuje respekt. Hrdinou národa je čtyřicetiletý brankář Vozinha, který proti Španělům předvedl sedm fantastických zákroků a jeho popularita na sociálních sítích raketově vyletěla ze 40 tisíc na neuvěřitelných 17,5 milionu sledujících. Africký tým navíc před zápasem uklidnil stav marodky: Jamiro Monteiro i Kevin Lenini jsou po šrámech ze skupiny fit, mimo hru tak kvůli svalovému zranění zůstává pouze Telmo Arcanjo.

Předpokládaná sestava Kapverd

Vozinha – Moreira, Pico, Diney, S. Cabral – Lenini – Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral – Livramento

Poslední odehrané zápasy Kapverd na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
27. června Kapverdy – Saúdská Arábie0:0Základní skupina H
22. června Uruguay – Kapverdy2:2Základní skupina H
15. června Španělsko – Kapverdy0:0Základní skupina H

Vzájemné zápasy

Reprezentace Argentiny a Kapverd se ještě nikdy nestřetly na žádné úrovni, a to ani v rámci neoficiálních přátelských zápasů. Vítěz tohoto utkání narazí v osmifinále na lepšího z dvojice Austrálie - Egypt.

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