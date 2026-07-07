Bonus pro nové hráče!
Sázka bez rizika 1 000 Kč
Zaregistruj se a získej vstupní bonus až 10 000 Kč + 1 000 Kč jako "první sázku bez rizika".Chci bonus
Kdy a kde sledovat zápas Argentina – Egypt na MS 2026?
Stále ještě aktuální mistři světa z Argentiny se v posledním zápase pořádně nadřeli, nakonec ale do osmifinále prošli. Soupeřem je Egypt, který v prvním kole play–off zažil neméně snadné utkání. Sledujte dnešní duel v úterý 7. července od 18:00, v televizi jej vysílá Nova Action. Připraven je i online textový přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|úterý 7. července 2026 od 18:00
|Dějiště:
|Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, USA
|Rozhodčí:
|François Letexier (Francie)
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|TV přenos:
|Nova Action
Aktuální kurzy Argentina – Egypt na MS ve fotbale 2026
Zajímavé kurzy
Podle bookmakerů Synot Tipu jsnou jednoznační favorité Argentinci, na které je kurz jen kolem 1,40. Za vsazenou tisícovku byste si případně přišli na 400 Kč.
Egypt je v pozici výrazného outsidera, vítězství v základní hrací době je odhodnoceno kurzem přes 11,00. Na postup včetně prodloužení či penalt máte k dispozici necelých 6,00.
Kromě prematch lze ale využít i live sázky, dostupné jsou po celou dobu trvání tohoto utkání.
Bonus1 000 Kč Vsadit s bonusem
Argentina přehrála Kapverdy až v prodloužení
Reprezentace Argentiny prošla ze skupiny J ve velké pohodě – poradila si postupně s Alžírskem (3:0), Rakouskem (2:0) i Jordánskem (3:1), hned šest z osmi gólů zařídil Lionel Messi.
Podle kurzů mělo jít o jednoznačné vítězství i proti Kapverdám, hráči malého ostrovního státu ale znovu ukázali, že se nebojí žádného soupeře. Po základní hrací době (1:1) se šlo do prodloužení, na rychlý gól Lisandra Martíneze ale ještě dokázal odpovědět Sidny Lopes Cabral. Rozhodla tak branka až ze 111. minuty, kdy hlavičku Cristiana Romera nešťastně tečoval Diney Borges. Vedoucí tým žebříčku FIFA tak stále živí naději na obhajobu titulu.
Egypt vyřadil Austrálii až na penalty
Egypt se do vyřazovací fáze dostal se štěstím – po remíze s Belgií (1:1) a vítězství nad Novým Zélandem (3:1) byl velice blízko porážky od Íránu (1:1), nakonec ale VAR rozhodl o milimetrovém ofsajdu a asijský tým se do play-off nedostal.
V šestnáctifinále však cesta afrického celku neskončila. Nad Austrálií rychle vedli zásluhou Emama Ashoura a měli herní převahu, ve druhé půli si však Mohamed Hany srazil míč do vlastní sítě a bylo srovnáno. Prodloužení nerozhodlo, a došlo tak až na penalty – egyptští střelci se ani jednou nemýlili a po selhání mladého Lucase Herringtona ve čtvrté sérii mohli začít slavit.
Předpokládané sestavy
Argentina: E. Martínez – Tagliafico, Li. Martínez, Romero, Molina – Paredes, Fernández, Mac Allister, de Paul – Messi, Álvarez
Egypt: Shobeir – Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez – Fathy, Attia – Salah, Ashour, Ziko – Marmoush
|Argentina
|4. 7.
|Argentina – Kapverdy
|3:2pp
|28. 6.
|Jordánsko – Argentina
|1:3
|22. 6.
|Argentina – Rakousko
|2:0
|17. 6.
|Argentina – Alžírsko
|3:0
|Egypt
|3. 7.
|Austrálie – Egypt
|1:2pen
|27. 6.
|Egypt – Írán
|1:1
|22. 6.
|Nový Zéland – Egypt
|1:3
|15. 6.
|Belgie – Egypt
|1:1
Vzájemné zápasy Argentiny a Egypta
Argentina a Egypt mají zatím na kontě jedno utkání, je už ale téměř dvacet let staré. Tento přípravný duel tehdy zvládli lépe Jihoameričané.
- 26. 3. 2008: Egypt vs. Argentina (0:2)