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Argentina vs. Egypt na MS ve fotbale: kurzy a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  10:21

Lionel Messi slaví gól se spoluhráčem Nahuelem Molinou. | foto: Reuters

V dalším osmifinálovém zápase na Mistrovství světa ve fotbale 2026 se střetnou Argentina a Egypt. V našem přehledu najdete aktuální kurzy a poradíme, kde utkání sledovat živě.

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Kdy a kde sledovat zápas Argentina – Egypt na MS 2026?

Stále ještě aktuální mistři světa z Argentiny se v posledním zápase pořádně nadřeli, nakonec ale do osmifinále prošli. Soupeřem je Egypt, který v prvním kole play–off zažil neméně snadné utkání. Sledujte dnešní duel v úterý 7. července od 18:00, v televizi jej vysílá Nova Action. Připraven je i online textový přenos na iDNES.cz.

Datum:úterý 7. července 2026 od 18:00
Dějiště:Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, USA
Rozhodčí:François Letexier (Francie)
Kurzy:u Synot Tipu zde
TV přenos:Nova Action

Aktuální kurzy Argentina – Egypt na MS ve fotbale 2026

Zajímavé kurzy

  • Méně než 2.5 gólů: 1,89
  • Remíza o poločase: 2,50
  • Messi 2+ gólů: 3,26

Podle bookmakerů Synot Tipu jsnou jednoznační favorité Argentinci, na které je kurz jen kolem 1,40. Za vsazenou tisícovku byste si případně přišli na 400 Kč.

Egypt je v pozici výrazného outsidera, vítězství v základní hrací době je odhodnoceno kurzem přes 11,00. Na postup včetně prodloužení či penalt máte k dispozici necelých 6,00.

Kromě prematch lze ale využít i live sázky, dostupné jsou po celou dobu trvání tohoto utkání.

Argentina 1,36 remíza 4,97
Egypt 11,86

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Argentina přehrála Kapverdy až v prodloužení

Reprezentace Argentiny prošla ze skupiny J ve velké pohodě – poradila si postupně s Alžírskem (3:0), Rakouskem (2:0) i Jordánskem (3:1), hned šest z osmi gólů zařídil Lionel Messi.

Podle kurzů mělo jít o jednoznačné vítězství i proti Kapverdám, hráči malého ostrovního státu ale znovu ukázali, že se nebojí žádného soupeře. Po základní hrací době (1:1) se šlo do prodloužení, na rychlý gól Lisandra Martíneze ale ještě dokázal odpovědět Sidny Lopes Cabral. Rozhodla tak branka až ze 111. minuty, kdy hlavičku Cristiana Romera nešťastně tečoval Diney Borges. Vedoucí tým žebříčku FIFA tak stále živí naději na obhajobu titulu.

Egypt vyřadil Austrálii až na penalty

Egypt se do vyřazovací fáze dostal se štěstím – po remíze s Belgií (1:1) a vítězství nad Novým Zélandem (3:1) byl velice blízko porážky od Íránu (1:1), nakonec ale VAR rozhodl o milimetrovém ofsajdu a asijský tým se do play-off nedostal.

V šestnáctifinále však cesta afrického celku neskončila. Nad Austrálií rychle vedli zásluhou Emama Ashoura a měli herní převahu, ve druhé půli si však Mohamed Hany srazil míč do vlastní sítě a bylo srovnáno. Prodloužení nerozhodlo, a došlo tak až na penalty – egyptští střelci se ani jednou nemýlili a po selhání mladého Lucase Herringtona ve čtvrté sérii mohli začít slavit.

Předpokládané sestavy

Argentina: E. Martínez – Tagliafico, Li. Martínez, Romero, Molina – Paredes, Fernández, Mac Allister, de Paul – Messi, Álvarez

Egypt: Shobeir – Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez – Fathy, Attia – Salah, Ashour, Ziko – Marmoush

Zápasy Argentiny a Egypta na MS ve fotbale 2026
Argentina
4. 7.Argentina – Kapverdy3:2pp
28. 6. Jordánsko – Argentina1:3
22. 6.Argentina – Rakousko2:0
17. 6.Argentina – Alžírsko3:0
Egypt
3. 7.Austrálie – Egypt1:2pen
27. 6.Egypt – Írán1:1
22. 6.Nový Zéland – Egypt1:3
15. 6.Belgie – Egypt1:1

Vzájemné zápasy Argentiny a Egypta

Argentina a Egypt mají zatím na kontě jedno utkání, je už ale téměř dvacet let staré. Tento přípravný duel tehdy zvládli lépe Jihoameričané.

  • 26. 3. 2008: Egypt vs. Argentina (0:2)
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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