Kdy a kde sledovat zápas Argentina vs. Alžírsko?
Úvodní duel skupiny J mezi těmito soupeři se odehraje v noci na středu 17. června 2026 od 3:00 ráno SELČ. Dějištěm utkání je slavný Arrowhead Stadium v Kansas City. V živém vysílání zápas divákům v Česku zprostředkuje stanice Nova Action, textový online přenos pak bude tradičně k dispozici na iDNES.cz.
- Datum a čas: středa 17. června 2026 od 3:00 (SELČ)
- Dějiště: Arrowhead Stadium, Kansas City, USA
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Szymon Marciniak (Polsko)
Aktuální kurzy Argentina - Alžírsko na MS 2026
Sázková kancelář Synot Tip vidí situaci jednoznačně a jako obrovského favorita označuje úřadující mistry světa z Argentiny, kteří jsou zároveň aktuálními lídry žebříčku FIFA. Bookmakeři Synot Tipu nabízejí kromě standardních předzápasových příležitostí také bohaté LIVE sázky přímo během utkání.
Bonus1 000 Kč Vsadit s bonusem
Argentina ladí formu, Messi píše historii šesti šampionátů
Argentina vstupuje do turnaje poté, co ovládla jihoamerickou kvalifikaci a během uplynulé sedmizápasové šňůry vítězství nastřílela úctyhodných 21 branek. Svěřenci trenéra Lionela Scaloniho nebudou chtít zopakovat scénář z úvodního zápasu minulého MS, kdy prohráli se Saúdskou Arábií.
Zápas bude speciální i pro kapitána Lionela Messiho. Ten se po doléčení hamstringu vrací plně fit a nastoupí ke svému jubilejnímu 200. reprezentačnímu startu, čímž se stane historicky prvním fotbalistou, který si zahraje na šesti různých mistrovstvích světa.
Předpokládaná sestava Argentiny
E. Martínez – Molina, Romero, Otamendi, Medina – Mac Allister, De Paul, Fernández – Messi, L. Martínez, Almada
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|10. června
|Argentina – Island
|3:0
|7. června
|Argentina – Honduras
|2:0
|1. dubna
|Argentina – Zambie
|5:0
|28. března
|Argentina – Mauritánie
|2:1
Alžírsko se vrací po 12 letech, sází na ofenzivní esa
Alžírsko se probojovalo na závěrečný turnaj poprvé od roku 2014, v africké kvalifikaci ztratili body pouze v jednom utkání a před odjezdem do zámoří si zvedli sebevědomí cennými skalpy Bolívie a silného Nizozemska.
Alžířané se musí vyrovnat s citelnou ztrátou v defenzivě, kde kvůli zranění kotníku vypadl klíčový levý bek Ramy Bensebaini. Mezi tyčemi by měl dostat důvěru Luca Zidane, syn legendárního Zinédina Zidana. V ofenzivě se mohou spoléhat na zkušenosti kapitána Riyada Mahreze, kterého doplňují ve skvělé formě hrající Amine Gouiri a talentovaný mladík Ibrahim Maza.
Předpokládaná sestava Alžírska
Zidane – Belghali, Mandi, Chergui, Aït-Nouri – Boudaoui, Bentaleb – Mahrez, Maza, Amoura – Gouiri
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|11. června
|Bolívie – Alžírsko
|0:4
|3. června
|Nizozemsko – Alžírsko
|0:1
|31. března
|Alžírsko – Uruguay
|0:0
|27. března
|Alžírsko – Guatemala
|7:0
Vzájemné zápasy Argentina vs. Alžírsko
Historie pamatuje pouze jediné vzájemné střetnutí na seniorské úrovni. V červnu roku 2007 spolu oba celky odehrály přátelské utkání, které nakonec Argentina opanovala těsným výsledkem 4:3. Obhájce titulu navíc drží úctyhodnou bilanci: vyhrál posledních šest duelů na MS proti africkým soupeřům.