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Argentina - Alžírsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

  16:46
Obhájci zlatých medailí vstupují do fotbalového MS. Fotbalová Argentina dnes v noci zahájí svou pouť za obhajobou, přičemž v rámci skupiny J vyzve Alžírsko. Legendární Lionel Messi navíc stojí na prahu absolutní fotbalové historie. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos zápasu Argentina - Alžírsko živě, jaké jsou kurzy a v jakých sestavách oba celky vyběhnou na trávník.

Lionel Messi v roce 2026 | foto: Profimedia.cz

Kdy a kde sledovat zápas Argentina vs. Alžírsko?

Úvodní duel skupiny J mezi těmito soupeři se odehraje v noci na středu 17. června 2026 od 3:00 ráno SELČ. Dějištěm utkání je slavný Arrowhead Stadium v Kansas City. V živém vysílání zápas divákům v Česku zprostředkuje stanice Nova Action, textový online přenos pak bude tradičně k dispozici na iDNES.cz.

  • Datum a čas: středa 17. června 2026 od 3:00 (SELČ)
  • Dějiště: Arrowhead Stadium, Kansas City, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Szymon Marciniak (Polsko)

Aktuální kurzy Argentina - Alžírsko na MS 2026

Sázková kancelář Synot Tip vidí situaci jednoznačně a jako obrovského favorita označuje úřadující mistry světa z Argentiny, kteří jsou zároveň aktuálními lídry žebříčku FIFA. Bookmakeři Synot Tipu nabízejí kromě standardních předzápasových příležitostí také bohaté LIVE sázky přímo během utkání.

Argentina 1,47 remíza 4,65
Alžírsko 8,02

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Argentina ladí formu, Messi píše historii šesti šampionátů

Argentina vstupuje do turnaje poté, co ovládla jihoamerickou kvalifikaci a během uplynulé sedmizápasové šňůry vítězství nastřílela úctyhodných 21 branek. Svěřenci trenéra Lionela Scaloniho nebudou chtít zopakovat scénář z úvodního zápasu minulého MS, kdy prohráli se Saúdskou Arábií.

Zápas bude speciální i pro kapitána Lionela Messiho. Ten se po doléčení hamstringu vrací plně fit a nastoupí ke svému jubilejnímu 200. reprezentačnímu startu, čímž se stane historicky prvním fotbalistou, který si zahraje na šesti různých mistrovstvích světa.

Předpokládaná sestava Argentiny

E. Martínez – Molina, Romero, Otamendi, Medina – Mac Allister, De Paul, Fernández – Messi, L. Martínez, Almada

Letošní příprava Argentiny před MS 2026
DatumZápasVýsledek
10. června Argentina – Island3:0
7. červnaArgentina – Honduras2:0
1. dubnaArgentina – Zambie5:0
28. březnaArgentina – Mauritánie2:1

Alžírsko se vrací po 12 letech, sází na ofenzivní esa

Alžírsko se probojovalo na závěrečný turnaj poprvé od roku 2014, v africké kvalifikaci ztratili body pouze v jednom utkání a před odjezdem do zámoří si zvedli sebevědomí cennými skalpy Bolívie a silného Nizozemska.

Alžířané se musí vyrovnat s citelnou ztrátou v defenzivě, kde kvůli zranění kotníku vypadl klíčový levý bek Ramy Bensebaini. Mezi tyčemi by měl dostat důvěru Luca Zidane, syn legendárního Zinédina Zidana. V ofenzivě se mohou spoléhat na zkušenosti kapitána Riyada Mahreze, kterého doplňují ve skvělé formě hrající Amine Gouiri a talentovaný mladík Ibrahim Maza.

Předpokládaná sestava Alžírska

Zidane – Belghali, Mandi, Chergui, Aït-Nouri – Boudaoui, Bentaleb – Mahrez, Maza, Amoura – Gouiri

Letošní příprava Alžírska před MS 2026
DatumZápasVýsledek
11. červnaBolívie – Alžírsko0:4
3. červnaNizozemsko – Alžírsko0:1
31. březnaAlžírsko – Uruguay0:0
27. březnaAlžírsko – Guatemala7:0

Vzájemné zápasy Argentina vs. Alžírsko

Historie pamatuje pouze jediné vzájemné střetnutí na seniorské úrovni. V červnu roku 2007 spolu oba celky odehrály přátelské utkání, které nakonec Argentina opanovala těsným výsledkem 4:3. Obhájce titulu navíc drží úctyhodnou bilanci: vyhrál posledních šest duelů na MS proti africkým soupeřům.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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