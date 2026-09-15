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Ararat - Sparta: Kde sledovat Evropskou ligu v TV, sázkové kurzy

Autor:
  19:08

Hlavičkový souboj o míč v utkání Sparty s Araratem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparta vstoupí do Evropské ligy zápasem proti Araratu-Armenia. Pražané se představí v Jerevanu, kde odehrají první utkání ligové fáze. Kdy a kde sledovat zápas Sparta – Ararat živě a další informace o utkání najdete v přehledném článku.
Základní informace o utkání Ararat vs. SpartaDetail
SoutěžEvropská liga – 1. kolo ligové fáze
Termín a časstředa 16. září 2026 od 18:45 SELČ
Místo konáníVazgen Sargsyan Republican Stadium, Jerevan
Televizní přenosNova Sport 5, Oneplay
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz

Stanici Nova Sport 5 naladíte například u těchto poskytovatelů:

  • Skylink
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay

Nejistou Spartu čeká silnější Ararat než loni

Týmy si zopakují loňský souboj z kvalifikace Konferenční ligy, ve kterém Sparta uspěla po výhrách 2:1 a 4:1 v domácí odvetě. Tentokrát však narazí na silnějšího, vyspělejšího a sebevědomějšího soupeře.

Ararat od vyřazení v předkole Konferenční ligy vyhrál potřetí v historii zdejší ligovou soutěž.

Rok poté. Sparta v Jerevanu proti stejnému soupeři, bez 11 hráčů a na jiném stadionu

V letní kvalifikaci o postup do Champions League si poradil s FC Riga, loňským sparťanským protivníkem v závěrečném předkole Konferenční ligy. Pak zdolal Shamrock Rovers a v třetím předkole těsně podlehl Celje v součtu 2:3, když dvě branky dostal v posledních sedmi minutách odvety.

Ararat-Armenia má v kádru výraznou zahraniční stopu. Vedle arménských hráčů v něm působí například Brazilci a Portugalci.

Předpokládané sestavy a absenceArarat-ArmeniaSparta Praha
SestavaBravim – Julio, Wilson, Malis – Oliveira, Muradjan, Bernardo Dias, Grigorjan – Serobjan, Lima, BanjaquiSurovčík – Kadeřábek, Mbe Soh, Guddal, Zelený – Macek, Irving – Mercado, Karabec, Alcócer – Brunes
Nebudou hrátAjvazjan, Ayongo, Martirosjan (nejsou na soupisce)Ševínský (trest za ČK), Hoever, Mannsverk, Martinec (zranění), Kofod, Penxa, Uchenna (zranění, nejsou na soupisce)
Nejistý start

Sparta potřebuje nutně stabilizovat tým. V lize jí patří deváté místo a s bilancí čtyř vítězství a čtyř porážek nemůže být spokojená. Velkým problémem jsou zápasy na hřištích soupeřů (2 výhry, 4 prohry ve všech soutěžích). Týmu asi na klidu nepřidala ani zpráva o zájmu Mönchengladbachu o kouče Briana Priskeho.

Zajímavé sázkové kurzy

  • Oba týmy dají gól: kurz 1,68. Sparta velmi často dominuje v držení míče a směrem dopředu má co nabídnout. Její defenzíva v zápasech s těžšími soupeři však nepůsobí jistě. A dobrá není ani venkovní bilance.
  • Výsledek 1. poločasu nebo výsledek zápasu – remíza: kurz 1,89. Spartu v Arménii nejspíš nečeká nic lehkého. Nerozhodný výsledek v poločase či na konci zápasu se jeví jako zajímavá volba v solidním kurzu.
Poslední zápasy Araratu-Armenia:
DatumSoutěžZápasVýsledek
11. 9. 2026PLArarat-Armenia – Syunik3:0
5. 9. 2026PLArarat – Ararat-Armenia0:1
31. 8. 2026PLPyunik – Ararat-Armenia2:1
27. 8. 2026ELArarat-Armenia – Univ. Craiova1:0
23. 8. 2026PLArarat-Armenia – Sardarapat1:1
20. 8. 2026ELUniv. Craiova – Ararat-Armenia1:1
Poslední výsledky Sparty:
DatumSoutěžZápasVýsledek
12. 9. 2026CHLSparta Praha – Jablonec2:0
9. 9. 2026POHŽižkov – Sparta Praha0:5
6. 9. 2026CHLHradec Králové – Sparta Praha2:1
30. 8. 2026CHLSparta Praha – Slavia Praha0:3
22. 8. 2026CHLArtis Brno – Sparta Praha0:4
15. 8. 2026CHLSparta Praha – Teplice4:1

Zajímavosti před zápasem Ararat – Sparta

  • Ararat-Armenia je historicky prvním arménským týmem, který si zahraje ve skupinové či ligové fázi Evropské ligy
  • Ararat-Armenia prohrál jediný z posledních 7 soutěžních zápasů
  • Ararat-Armenia v pohárech prohrál jediný z posledních 6 domácích duelů (vloni se Spartou)
  • Ararat-Armenia v generálce porazil v domácí lize Sjunik 3:0 a v tabulce mu patří 3. příčka o 5 bodů za Noahem a bod za Pjunikem
  • Ararat-Armenia vznikl teprve v roce 2017, v minulé sezoně ovládl arménskou ligu a získal třetí titul
  • Sparta se představí v hlavní fázi pohárů počtvrté za sebou, v minulých 3 sezonách se probojovala postupně do osmifinále Evropské ligy, následně po 19 letech do elitní Ligy mistrů a naposledy do osmifinále Konferenční ligy
  • Sparta prohrála 3 z posledních 4 pohárových zápasů
  • Sparta v sobotu v generálce porazila Jablonec 2:0, v domácí lize bodovala po 2 prohrách a v neúplné tabulce je na 9. místě
  • Sparta prohrála 4 z posledních 6 venkovních zápasů v pohárech
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Ararat - Sparta: Kde sledovat Evropskou ligu v TV, sázkové kurzy

Hlavičkový souboj o míč v utkání Sparty s Araratem.

Sparta vstoupí do Evropské ligy zápasem proti Araratu-Armenia. Pražané se představí v Jerevanu, kde odehrají první utkání ligové fáze. Kdy a kde sledovat zápas Sparta – Ararat živě a další informace...

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