|Základní informace o utkání Ararat vs. Sparta
|Detail
|Soutěž
|Evropská liga – 1. kolo ligové fáze
|Termín a čas
|středa 16. září 2026 od 18:45 SELČ
|Místo konání
|Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Jerevan
|Televizní přenos
|Nova Sport 5, Oneplay
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
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Nejistou Spartu čeká silnější Ararat než loni
Týmy si zopakují loňský souboj z kvalifikace Konferenční ligy, ve kterém Sparta uspěla po výhrách 2:1 a 4:1 v domácí odvetě. Tentokrát však narazí na silnějšího, vyspělejšího a sebevědomějšího soupeře.
Ararat od vyřazení v předkole Konferenční ligy vyhrál potřetí v historii zdejší ligovou soutěž.
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Rok poté. Sparta v Jerevanu proti stejnému soupeři, bez 11 hráčů a na jiném stadionu
V letní kvalifikaci o postup do Champions League si poradil s FC Riga, loňským sparťanským protivníkem v závěrečném předkole Konferenční ligy. Pak zdolal Shamrock Rovers a v třetím předkole těsně podlehl Celje v součtu 2:3, když dvě branky dostal v posledních sedmi minutách odvety.
Ararat-Armenia má v kádru výraznou zahraniční stopu. Vedle arménských hráčů v něm působí například Brazilci a Portugalci.
|Předpokládané sestavy a absence
|Ararat-Armenia
|Sparta Praha
|Sestava
|Bravim – Julio, Wilson, Malis – Oliveira, Muradjan, Bernardo Dias, Grigorjan – Serobjan, Lima, Banjaqui
|Surovčík – Kadeřábek, Mbe Soh, Guddal, Zelený – Macek, Irving – Mercado, Karabec, Alcócer – Brunes
|Nebudou hrát
|Ajvazjan, Ayongo, Martirosjan (nejsou na soupisce)
|Ševínský (trest za ČK), Hoever, Mannsverk, Martinec (zranění), Kofod, Penxa, Uchenna (zranění, nejsou na soupisce)
|Nejistý start
|—
|—
Sparta potřebuje nutně stabilizovat tým. V lize jí patří deváté místo a s bilancí čtyř vítězství a čtyř porážek nemůže být spokojená. Velkým problémem jsou zápasy na hřištích soupeřů (2 výhry, 4 prohry ve všech soutěžích). Týmu asi na klidu nepřidala ani zpráva o zájmu Mönchengladbachu o kouče Briana Priskeho.
Zajímavé sázkové kurzy
- Oba týmy dají gól: kurz 1,68. Sparta velmi často dominuje v držení míče a směrem dopředu má co nabídnout. Její defenzíva v zápasech s těžšími soupeři však nepůsobí jistě. A dobrá není ani venkovní bilance.
- Výsledek 1. poločasu nebo výsledek zápasu – remíza: kurz 1,89. Spartu v Arménii nejspíš nečeká nic lehkého. Nerozhodný výsledek v poločase či na konci zápasu se jeví jako zajímavá volba v solidním kurzu.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|11. 9. 2026
|PL
|Ararat-Armenia – Syunik
|3:0
|5. 9. 2026
|PL
|Ararat – Ararat-Armenia
|0:1
|31. 8. 2026
|PL
|Pyunik – Ararat-Armenia
|2:1
|27. 8. 2026
|EL
|Ararat-Armenia – Univ. Craiova
|1:0
|23. 8. 2026
|PL
|Ararat-Armenia – Sardarapat
|1:1
|20. 8. 2026
|EL
|Univ. Craiova – Ararat-Armenia
|1:1
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|12. 9. 2026
|CHL
|Sparta Praha – Jablonec
|2:0
|9. 9. 2026
|POH
|Žižkov – Sparta Praha
|0:5
|6. 9. 2026
|CHL
|Hradec Králové – Sparta Praha
|2:1
|30. 8. 2026
|CHL
|Sparta Praha – Slavia Praha
|0:3
|22. 8. 2026
|CHL
|Artis Brno – Sparta Praha
|0:4
|15. 8. 2026
|CHL
|Sparta Praha – Teplice
|4:1
Zajímavosti před zápasem Ararat – Sparta
- Ararat-Armenia je historicky prvním arménským týmem, který si zahraje ve skupinové či ligové fázi Evropské ligy
- Ararat-Armenia prohrál jediný z posledních 7 soutěžních zápasů
- Ararat-Armenia v pohárech prohrál jediný z posledních 6 domácích duelů (vloni se Spartou)
- Ararat-Armenia v generálce porazil v domácí lize Sjunik 3:0 a v tabulce mu patří 3. příčka o 5 bodů za Noahem a bod za Pjunikem
- Ararat-Armenia vznikl teprve v roce 2017, v minulé sezoně ovládl arménskou ligu a získal třetí titul
- Sparta se představí v hlavní fázi pohárů počtvrté za sebou, v minulých 3 sezonách se probojovala postupně do osmifinále Evropské ligy, následně po 19 letech do elitní Ligy mistrů a naposledy do osmifinále Konferenční ligy
- Sparta prohrála 3 z posledních 4 pohárových zápasů
- Sparta v sobotu v generálce porazila Jablonec 2:0, v domácí lize bodovala po 2 prohrách a v neúplné tabulce je na 9. místě
- Sparta prohrála 4 z posledních 6 venkovních zápasů v pohárech