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Anglie - Ghana v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  12:37

Harry Kane slaví společně s fanoušky vítězství nad Chorvatskem. | foto: Reuters

Šlágrem druhého kola skupiny L na fotbalovém mistrovství světa je zápas Anglie - Ghana. Oba celky do turnaje vstoupily vítězně a úspěšnější z této dvojice si může zajistit postup do vyřazovací fáze. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách týmy pravděpodobně nastoupí a jaké statistiky utkání provázejí.

Sázková kancelář Synot považuje za jednoznačného favorita výběr Anglie. Vedle klasických sázek budou k dispozici také LIVE příležitosti přímo v průběhu hry.

Anglie 1,21 remíza 7,71
Ghana 15,79

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Sledujte zápas Anglie - Ghana živě v TV

Utkání druhého kola skupiny L se odehraje v úterý 23. června 2026 od 22:00 středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Gillette Stadium ve Foxborough ve Spojených státech. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: úterý 23. června 2026 od 22:00 (SELČ)
  • Dějiště: Gillette Stadium, Foxborough, USA
  • TV přenos: ČT Sport
  • Rozhodčí: Said Martinez (Honduras)

Anglie útočí na postup, Kane na střelecký rekord

Svěřenci trenéra Thomase Tuchela zahájili šampionát divokou výhrou 4:2 nad Chorvatskem. Anglická ofenziva byla velmi silná, když vyprodukovala 11 střel na branku, v defenzivní činnosti už to tak dobré nebylo. Pokud Anglie zvítězí, může si s předstihem zajistit prvenství ve skupině L. Zápas bude významný pro Harryho Kanea: pokud skóruje, překoná Garyho Linekera a stane se historicky nejlepším anglickým střelcem na mistrovství světa. Milník čeká i Judea Bellinghama, který se ve věku 22 let a 359 dní může stát nejmladším hráčem anglické historie s 50 reprezentačními starty.

Předpokládaná sestava Anglie
Pickford – James, Konsa, Stones, O’Reilly – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane

Poslední odehrané zápasy Anglie v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
17. června Anglie – Chorvatsko4:2MS ve fotbale (Skupina L)
10. června Anglie – Kostarika3:0Přátelský zápas
6. června Anglie – Nový Zéland1:0Přátelský zápas
31. březnaAnglie – Japonsko0:1Přátelský zápas
27. březnaAnglie – Uruguay1:1Přátelský zápas

Ghana se pokusí Queirozovi vynahradit minulý debakl

Reprezentace Ghany pod vedením zkušeného stratéga Carlose Queiroze brala v prvním kole tři body po upracované výhře 1:0 nad Panamou. O vítězství rozhodl až v páté minutě nastavení druhého poločasu Caleb Yirenkyi. Ghana sice v první půli ani jednou nevystřelila, ale stoprocentní efektivita v závěru jí výrazně usnadnila situaci před duelem s favoritem. Pro trenéra Queiroze má zápas zvláštní náboj: při svém posledním mistrovství světa na lavičce Íránu utrpěl od Anglie těžký debakl 2:6.

Předpokládaná sestava Ghany
Zigi – Mensah, Opoku, Adjetey, Senaya – Partey, Yirenkyi – Semenyo, Ayew, Sulemana – Thomas-Asante

Poslední odehrané zápasy Ghany v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
18. června Ghana – Panama1:0MS ve fotbale (Skupina L)
2. červnaWales – Ghana1:1Přátelský zápas
23. květnaMexiko – Ghana2:0Přátelský zápas
30. březnaNěmecko – Ghana2:1Přátelský zápas
27. březnaRakousko – Ghana5:1Přátelský zápas

Vzájemné zápasy

Úterní střetnutí ve Foxborough bude historicky vůbec prvním soutěžním zápasem mezi těmito dvěma zeměmi. Jediný dosavadní vzájemný duel se odehrál v březnu 2011 ve Wembley, kdy přátelské utkání skončilo remízou 1:1 po brankách Andyho Carrolla a Asamoha Gyana. Anglie má proti africkým soupeřům na mistrovství světa výbornou bilanci, když v osmi zápasech ani jednou neprohrála (5 výher, 3 remízy).

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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