Sázková kancelář Synot považuje za jednoznačného favorita výběr Anglie. Vedle klasických sázek budou k dispozici také LIVE příležitosti přímo v průběhu hry.
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Sledujte zápas Anglie - Ghana živě v TV
Utkání druhého kola skupiny L se odehraje v úterý 23. června 2026 od 22:00 středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Gillette Stadium ve Foxborough ve Spojených státech. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: úterý 23. června 2026 od 22:00 (SELČ)
- Dějiště: Gillette Stadium, Foxborough, USA
- TV přenos: ČT Sport
- Rozhodčí: Said Martinez (Honduras)
Anglie útočí na postup, Kane na střelecký rekord
Svěřenci trenéra Thomase Tuchela zahájili šampionát divokou výhrou 4:2 nad Chorvatskem. Anglická ofenziva byla velmi silná, když vyprodukovala 11 střel na branku, v defenzivní činnosti už to tak dobré nebylo. Pokud Anglie zvítězí, může si s předstihem zajistit prvenství ve skupině L. Zápas bude významný pro Harryho Kanea: pokud skóruje, překoná Garyho Linekera a stane se historicky nejlepším anglickým střelcem na mistrovství světa. Milník čeká i Judea Bellinghama, který se ve věku 22 let a 359 dní může stát nejmladším hráčem anglické historie s 50 reprezentačními starty.
Předpokládaná sestava Anglie
Pickford – James, Konsa, Stones, O’Reilly – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|17. června
|Anglie – Chorvatsko
|4:2
|MS ve fotbale (Skupina L)
|10. června
|Anglie – Kostarika
|3:0
|Přátelský zápas
|6. června
|Anglie – Nový Zéland
|1:0
|Přátelský zápas
|31. března
|Anglie – Japonsko
|0:1
|Přátelský zápas
|27. března
|Anglie – Uruguay
|1:1
|Přátelský zápas
Ghana se pokusí Queirozovi vynahradit minulý debakl
Reprezentace Ghany pod vedením zkušeného stratéga Carlose Queiroze brala v prvním kole tři body po upracované výhře 1:0 nad Panamou. O vítězství rozhodl až v páté minutě nastavení druhého poločasu Caleb Yirenkyi. Ghana sice v první půli ani jednou nevystřelila, ale stoprocentní efektivita v závěru jí výrazně usnadnila situaci před duelem s favoritem. Pro trenéra Queiroze má zápas zvláštní náboj: při svém posledním mistrovství světa na lavičce Íránu utrpěl od Anglie těžký debakl 2:6.
Předpokládaná sestava Ghany
Zigi – Mensah, Opoku, Adjetey, Senaya – Partey, Yirenkyi – Semenyo, Ayew, Sulemana – Thomas-Asante
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|18. června
|Ghana – Panama
|1:0
|MS ve fotbale (Skupina L)
|2. června
|Wales – Ghana
|1:1
|Přátelský zápas
|23. května
|Mexiko – Ghana
|2:0
|Přátelský zápas
|30. března
|Německo – Ghana
|2:1
|Přátelský zápas
|27. března
|Rakousko – Ghana
|5:1
|Přátelský zápas
Vzájemné zápasy
Úterní střetnutí ve Foxborough bude historicky vůbec prvním soutěžním zápasem mezi těmito dvěma zeměmi. Jediný dosavadní vzájemný duel se odehrál v březnu 2011 ve Wembley, kdy přátelské utkání skončilo remízou 1:1 po brankách Andyho Carrolla a Asamoha Gyana. Anglie má proti africkým soupeřům na mistrovství světa výbornou bilanci, když v osmi zápasech ani jednou neprohrála (5 výher, 3 remízy).