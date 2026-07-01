Anglie - DR Kongo v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

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Sledujte zápas Anglie – DR Kongo živě v TV
Utkání 1. kola vyřazovací fáze se odehraje ve středu 1. července 2026 od 18:00 středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Mercedes-Benz Stadium v americké Atlantě. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: středa 1. července 2026 od 18:00 (SELČ)
- Dějiště: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, USA
- TV přenos: ČT Sport
- Rozhodčí: Adham Makhadmeh (Jordánsko)
Anglie čelí kritice, ale drží výsledky a spoléhá na Kanea
Svěřenci trenéra Thomase Tuchela sice bez větších zádrhelů ovládli skupinu L. Po úvodní ofenzivní přestřelce a výhře 4:2 nad Chorvatskem přišla frustrující remíza 0:0 s Ghanou. V tomto utkání držela Anglie míč 78,9 % času, ale nedokázala zvítězit, což byl nejvyšší podíl držení míče bez výhry v celé skupinové fázi. V závěrečném duelu pak Angličané zlomili odpor Panamy (2:0) až po více než hodině hry díky trefám Juda Bellinghama a Harryho Kanea. Kapitán Kane se mimochodem jedenáctým gólem osamostatnil na čele historických tabulek anglických střelců na světových šampionátech.
Pod vedením Tuchela tým neprohrál už 11 soutěžních zápasů v řadě (10 výher, 1 remíza), což ho řadí na úroveň legendárních začátků Rona Greenwooda a Roye Hodgsona. Vrásky na čele mu však dělá absence zraněných pravých obránců: kromě Reece Jamese nově laboruje s kotníkem i Jarell Quansah.
Předpokládaná sestava Anglie
Pickford – Spence, Konsa, Guéhi, O’Reilly – Anderson, Rice – Saka, Bellingham, Rashford – Kane
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|27. června
|Panama – Anglie
|0:2
|Základní skupina L
|23. června
|Anglie – Ghana
|0:0
|Základní skupina L
|17. června
|Anglie – Chorvatsko
|4:2
|Základní skupina L
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DR Kongo: ofenzivu táhne nečekaný hrdina Wissa
Africký tým pod vedením francouzského trenéra Sébastiena Desabrea prožívá v Severní Americe skvělý turnaj. Po vybojované remíze 1:1 s favorizovaným Portugalskem a těsné porážce 0:1 s Kolumbií stál před DR Kongo klíčový duel proti Uzbekistánu. Ačkoliv po deseti minutách prohrávalo, obratem na 3:1 si zajistilo pozici nejlepšího celku v tabulce třetích míst (se 4 body a kladným skóre). DR Kongo tak hraje vyřazovací fázi MS vůbec poprvé ve své historii, při předchozí účasti ještě pod hlavičkou Zairu v roce 1974 se loučilo už ve skupině po třech porážkách.
Hlavním strůjcem tohoto senzačního úspěchu je útočník Yoane Wissa. Hráč Newcastlu vstřelil na šampionátu už tři branky.
Předpokládaná sestava DR Kongo
Mpasi-Nzau – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku – Moutoussamy, Sadiki, Kayembe – Wissa, Bakambu
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|28. června
|DR Kongo – Uzbekistán
|3:1
|Základní skupina K
|24. června
|Kolumbie – DR Kongo
|1:0
|Základní skupina K
|17. června
|Portugalsko – DR Kongo
|1:1
|Základní skupina K
Vzájemné zápasy
Středeční duel v Atlantě bude vůbec první historickou konfrontací těchto dvou zemí napříč všemi soutěžemi. Pro anglický národní tým půjde teprve o třetí setkání s africkým celkem ve vyřazovací fázi mistrovství světa: v roce 1990 udolali ve čtvrtfinále Kamerun 3:2 a na minulém turnaji v roce 2022 hladce přešli přes Senegal poměrem 3:0. DR Kongo se pak stane jedenáctým africkým týmem v historii, který v play-off vyzve bývalého mistra světa.