Kdy a kde sledovat zápas Anglie vs. Chorvatsko?
Úvodní šlágr skupiny L se odehraje ve středu 17. června 2026 od 22:00 SELČ. Dějištěm zápasu je AT&T Stadium v Arlingtonu (Dallas). V přímém přenosu utkání českým divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos pak bude připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: středa 17. června 2026 od 22:00 (SELČ)
- Dějiště: AT&T Stadium, Arlington (Dallas), USA
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Clement Turpin (Francie)
Sázkové kurzy Anglie – Chorvatsko na MS 2026
Bookmakeři Synotu v tomto duelu favorizují fotbalisty Anglie. Chorvatsko je však medailista z posledních dvou světových šampionátů a disponuje velmi zkušeným týmem. Vedle sázek na výsledek najdete u Synotu také sázky na střelce či asistence, stejně jako pestrou nabídku LIVE příležitostí.
Bonus1 000 Kč Vsadit s bonusem
Anglie: vyvážený tým, velké ambice
Anglie vstupuje do turnaje tradičně jako jeden z největších aspirantů na celkové prvenství. Na to však čeká od roku 1966. V kvalifikaci neztratila ani bod a dokonce ani jednou neinkasovala. V přípravě před šampionátem pak remizovala s Uruguayí a přišla i historicky první porážka s asijským týmem v zápase proti Japonsku. Po těsném vítězství nad Novým Zélandem v generálce Anglie hladce porazila Kostariku.
Předpokládaná sestava Anglie
Pickford – James, Stones, Guéhi, O’Reilly – Anderson, Rice – Saka, Bellingham, Gordon – Kane
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|10. června
|Anglie – Kostarika
|3:0
|6. června
|Anglie – Nový Zéland
|1:0
|31. března
|Anglie – Japonsko
|0:1
|27. března
|Anglie – Uruguay
|1:1
Chorvatsko: poslední velký turnaj pro partu kolem Modriče?
Chorvatsko na šampionátu bude spoléhat na kostru mimořádně úspěšné generace, kterou tvoří Luka Modrič, Ivan Perišič a Andrej Kramarič, a která se postupně blíží ke konci své reprezentační éry.
Svěřenci Zlatka Daliče chtějí napravit zklamání z Eura 2024, kde vypadli už ve skupině. V kvalifikaci na MS ztratili body pouze za jednu remízu s Českem v Praze.
V přípravných zápasech Chorvatsko zkoušelo rozestavení se třemi obránci. Zdolalo Kolumbii, podlehlo Brazíli i Belgii a v generálce porazilo Slovinsko.
Velkou pozornost na sebe poutá útočník Petar Musa: ten momentálně střílí góly v zámořské MLS právě za FC Dallas, na stadionu v Arlingtonu tak bude hrát v podstatě na domácí půdě. V obraně tým spoléhá na devatenáctiletého Luku Vuškoviče a zkušeného Joška Gvardiola.
Předpokládaná sestava Chorvatska
Livakovič – Stanišič, Vuškovič, Šutalo, Gvardiol – Kovačič, Modrič – Baturina, Kramarič, Perišič – Budimir
|Datum
|Zápas
|Skóre
|7. června
|Chorvatsko – Slovinsko
|2:1
|2. června
|Chorvatsko – Belgie
|0:2
|1. dubna
|Brazílie – Chorvatsko
|3:1
|27. března
|Chorvatsko – Kolumbie
|2:1
Vzájemné zápasy Anglie vs. Chorvatsko
Nejslavnějším vzájemným soubojem je semifinále MS 2018 v Rusku, kde Chorvatsko otočilo nepříznivý vývoj a po prodloužení zvítězilo 2:1 díky trefě Maria Mandžukiče. V rámci evropských šampionátů naopak v 21. století slavila dvakrát výhru Anglie.