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Anglie – Chorvatsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

  8:00
Do letošního mistrovství světa ve fotbale vstupuje silný výběr Anglie pod vedením nového trenéra Thomase Tuchela. Hned na úvod skupiny L ho v americkém Texasu čeká Chorvatsko. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos zápasu Anglie - Chorvatsko živě, jaké jsou kurzy a jaké jsou předpokládané sestavy.

Luka Modrič slaví gól proti Česku. | foto: AP

Kdy a kde sledovat zápas Anglie vs. Chorvatsko?

Úvodní šlágr skupiny L se odehraje ve středu 17. června 2026 od 22:00 SELČ. Dějištěm zápasu je AT&T Stadium v Arlingtonu (Dallas). V přímém přenosu utkání českým divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos pak bude připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: středa 17. června 2026 od 22:00 (SELČ)
  • Dějiště: AT&T Stadium, Arlington (Dallas), USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Clement Turpin (Francie)

Sázkové kurzy Anglie – Chorvatsko na MS 2026

Bookmakeři Synotu v tomto duelu favorizují fotbalisty Anglie. Chorvatsko je však medailista z posledních dvou světových šampionátů a disponuje velmi zkušeným týmem. Vedle sázek na výsledek najdete u Synotu také sázky na střelce či asistence, stejně jako pestrou nabídku LIVE příležitostí.

Anglie 1,78 remíza 3,8
Chorvatsko 5,1

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Anglie: vyvážený tým, velké ambice

Anglie vstupuje do turnaje tradičně jako jeden z největších aspirantů na celkové prvenství. Na to však čeká od roku 1966. V kvalifikaci neztratila ani bod a dokonce ani jednou neinkasovala. V přípravě před šampionátem pak remizovala s Uruguayí a přišla i historicky první porážka s asijským týmem v zápase proti Japonsku. Po těsném vítězství nad Novým Zélandem v generálce Anglie hladce porazila Kostariku.

Předpokládaná sestava Anglie
Pickford – James, Stones, Guéhi, O’Reilly – Anderson, Rice – Saka, Bellingham, Gordon – Kane

Letošní příprava Anglie před MS 2026
DatumZápasVýsledek
10. června Anglie – Kostarika3:0
6. června Anglie – Nový Zéland1:0
31. březnaAnglie – Japonsko0:1
27. březnaAnglie – Uruguay1:1

Chorvatsko: poslední velký turnaj pro partu kolem Modriče?

Chorvatsko na šampionátu bude spoléhat na kostru mimořádně úspěšné generace, kterou tvoří Luka Modrič, Ivan Perišič a Andrej Kramarič, a která se postupně blíží ke konci své reprezentační éry.

Svěřenci Zlatka Daliče chtějí napravit zklamání z Eura 2024, kde vypadli už ve skupině. V kvalifikaci na MS ztratili body pouze za jednu remízu s Českem v Praze.

V přípravných zápasech Chorvatsko zkoušelo rozestavení se třemi obránci. Zdolalo Kolumbii, podlehlo Brazíli i Belgii a v generálce porazilo Slovinsko.

Velkou pozornost na sebe poutá útočník Petar Musa: ten momentálně střílí góly v zámořské MLS právě za FC Dallas, na stadionu v Arlingtonu tak bude hrát v podstatě na domácí půdě. V obraně tým spoléhá na devatenáctiletého Luku Vuškoviče a zkušeného Joška Gvardiola.

Předpokládaná sestava Chorvatska
Livakovič – Stanišič, Vuškovič, Šutalo, Gvardiol – Kovačič, Modrič – Baturina, Kramarič, Perišič – Budimir

Letošní příprava Chorvatska před MS 2026
DatumZápasSkóre
7. červnaChorvatsko – Slovinsko2:1
2. červnaChorvatsko – Belgie0:2
1. dubnaBrazílie – Chorvatsko3:1
27. březnaChorvatsko – Kolumbie2:1

Vzájemné zápasy Anglie vs. Chorvatsko

Nejslavnějším vzájemným soubojem je semifinále MS 2018 v Rusku, kde Chorvatsko otočilo nepříznivý vývoj a po prodloužení zvítězilo 2:1 díky trefě Maria Mandžukiče. V rámci evropských šampionátů naopak v 21. století slavila dvakrát výhru Anglie.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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