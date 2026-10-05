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Anglie – Česko v TV: Kde sledovat Ligu národů, statistiky, kurzy, informace

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  10:57

Adam Hložek střílí přes obránce Anglie Guéhiho. | foto: Anna Kristová, MAFRA

České fotbalisty čeká čtvrtý zápas pod vedením Santiho Denii a druhé venkovní vystoupení v novém ročníku Ligy národů. Po třech porážkách se představí ve Wembley proti Anglii, které před týdnem v Praze podlehli 0:2. Hraje se v úterý 6. října v Londýně. Kde zápas sledovat živě, jak si oba týmy vedou a jaká je bilance vzájemných zápasů?
Základní informaceAnglie – Česko
Datum a časúterý 6. 10. 2026, 20:45
StadionWembley Stadium, Londýn
SoutěžLiga národů UEFA 2026/27 – Liga A, skupina 3
Kolo4. kolo
TV přenosČT sport
Kurzyu SynotTipu
Textový přenosna iDNES.cz

Kde sledovat zápas Anglie – Česko?

Přímý přenos utkání Anglie vs. Česko odvysílá ČT sport, vysílání začíná ve 20:30. Zápas bude možné sledovat také online prostřednictvím webu České televize. Podrobnou textovou reportáž přineseme na iDNES.cz.

Češi bez bodu, Anglie dala Chorvatsku sedm gólů

Česká reprezentace po změně trenéra stále čeká na první bod. Po domácích porážkách s Chorvatskem 1:2 a Anglií 0:2 neuspěla ani v sobotu ve Španělsku, kde prohrála 1:3. Domácí vedli po gólech Lamineho Yamala a Rodriho už v poločase 2:0, po přestávce ale Jiří Sláma svou první reprezentační brankou snížil. Konečný výsledek stanovil v závěru Mikel Merino. Češi navíc dohrávali bez vyloučeného kapitána Ladislava Krejčího.

Anglie je po třech kolech se šesti body druhá za stoprocentním Španělskem. Po úvodní domácí porážce 2:3 se Španěly zvítězila v Praze 2:0 a v sobotu deklasovala Chorvatsko na jeho hřišti 7:0. Dvakrát se v Rijece prosadili Harry Kane a Bukayo Saka, další góly přidali Jude Bellingham, Anthony Gordon a Morgan Rogers.

Liga národů 2026/27: Program a výsledky českých fotbalistů, tabulka

Přestože Češi pod Deniou zatím nebodovali, změna herního projevu je patrná. Reprezentace se snaží hrát kombinačně a odvážněji než v minulosti, proti evropské špičce však naráží na rozdíl v individuální kvalitě.

Předpokádané sestavy a absence

Angličané se během reprezentačního srazu musejí obejít mimo jiné bez Declana Rice, Colea Palmera, Marcuse Rashforda, Kobbieho Mainooa a Tina Livramenta, kteří z původní nominace vypadli. Zraněný je také Nico O’Reilly, místo něhož byl před zápasem s Českem dodatečně povolán Rico Lewis.

Předpokládané sestavy a absenceAnglieČesko
Předpokládaná sestavaPickford – Alexander-Arnold, Chalobah, Konsa, Hall – Lewis-Skelly, Anderson – Rogers, Bellingham, Gordon – KaneHorníček – Sáček, Hranáč, Vitík, Sláma – Sadílek, Král – Radosta, Ambros, Hložek – Naderi
Nebudou hrátBurn (kotník), Henderson (chodidlo), James (svalové zranění), Livramento (zranění), Mainoo (zranění), O’Reilly (zranění), Palmer (svalové zranění), Rashford (zdravotní problémy), Rice (zranění), Stones (zranění)Chaloupek (zranění), Chorý (zdravotní problémy), Coufal (koleno), Jurásek (stehno), Karabec (kotník), Krejčí (červená karta), Provod (koleno), Ryneš (kotník), Višinský (zranění), Vlček (třísla), Zima (kotník)
TrenérThomas TuchelSanti Denia

Českému týmu bude ve Wembley chybět kapitán Ladislav Krejčí, který si odpyká trest za vyloučení proti Španělsku. Kvůli zranění nenastoupí ani Štěpán Chaloupek, jenž se v neděli od reprezentace odpojil. Kouč Denia tak přišel o oba stopery, kteří odehráli celý sobotní duel v Oviedu.

Vzájemné zápasy Anglie vs. Česko

Česká reprezentace se od rozdělení federace utkala s Anglií šestkrát a zvítězila jednou. Jedinou výhru zaznamenala v říjnu 2019, kdy v kvalifikaci mistrovství Evropy otočila v Edenu zápas na 2:1. Angličané vyhráli čtyři vzájemné duely, jeden skončil remízou.

Poslední vzájemný zápas se odehrál 29. září v Praze. Češi začali aktivně, jejich situaci ale výrazně zkomplikovalo vyloučení Pavla Šulce ve 25. minutě. Anglie početní převahu využila až po přestávce, kdy se prosadili Anthony Gordon a Harry Kane a hosté zvítězili 2:0.

Vzájemné zápasy Anglie – Česko
DatumSoutěžZápas
29. 09. 2026Liga národůČesko – Anglie 0:2
22. 06. 2021EUROČesko – Anglie 0:1
11. 10. 2019kvalifikace MEČesko – Anglie 2:1
22. 03. 2019kvalifikace MEAnglie – Česko 5:0
20. 08. 2008PZMAnglie – Česko 2:2
18. 11. 1998PZMAnglie – Česko 2:0
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