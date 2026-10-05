Anglie – Česko v TV: Kde sledovat Ligu národů, statistiky, kurzy, informace

|Základní informace
|Anglie – Česko
|Datum a čas
|úterý 6. 10. 2026, 20:45
|Stadion
|Wembley Stadium, Londýn
|Soutěž
|Liga národů UEFA 2026/27 – Liga A, skupina 3
|Kolo
|4. kolo
|TV přenos
|ČT sport
|Kurzy
|u SynotTipu
|Textový přenos
|na iDNES.cz
Kde sledovat zápas Anglie – Česko?
Přímý přenos utkání Anglie vs. Česko odvysílá ČT sport, vysílání začíná ve 20:30. Zápas bude možné sledovat také online prostřednictvím webu České televize. Podrobnou textovou reportáž přineseme na iDNES.cz.
Češi bez bodu, Anglie dala Chorvatsku sedm gólů
Česká reprezentace po změně trenéra stále čeká na první bod. Po domácích porážkách s Chorvatskem 1:2 a Anglií 0:2 neuspěla ani v sobotu ve Španělsku, kde prohrála 1:3. Domácí vedli po gólech Lamineho Yamala a Rodriho už v poločase 2:0, po přestávce ale Jiří Sláma svou první reprezentační brankou snížil. Konečný výsledek stanovil v závěru Mikel Merino. Češi navíc dohrávali bez vyloučeného kapitána Ladislava Krejčího.
Anglie je po třech kolech se šesti body druhá za stoprocentním Španělskem. Po úvodní domácí porážce 2:3 se Španěly zvítězila v Praze 2:0 a v sobotu deklasovala Chorvatsko na jeho hřišti 7:0. Dvakrát se v Rijece prosadili Harry Kane a Bukayo Saka, další góly přidali Jude Bellingham, Anthony Gordon a Morgan Rogers.
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Přestože Češi pod Deniou zatím nebodovali, změna herního projevu je patrná. Reprezentace se snaží hrát kombinačně a odvážněji než v minulosti, proti evropské špičce však naráží na rozdíl v individuální kvalitě.
Předpokádané sestavy a absence
Angličané se během reprezentačního srazu musejí obejít mimo jiné bez Declana Rice, Colea Palmera, Marcuse Rashforda, Kobbieho Mainooa a Tina Livramenta, kteří z původní nominace vypadli. Zraněný je také Nico O’Reilly, místo něhož byl před zápasem s Českem dodatečně povolán Rico Lewis.
|Předpokládané sestavy a absence
|Anglie
|Česko
|Předpokládaná sestava
|Pickford – Alexander-Arnold, Chalobah, Konsa, Hall – Lewis-Skelly, Anderson – Rogers, Bellingham, Gordon – Kane
|Horníček – Sáček, Hranáč, Vitík, Sláma – Sadílek, Král – Radosta, Ambros, Hložek – Naderi
|Nebudou hrát
|Burn (kotník), Henderson (chodidlo), James (svalové zranění), Livramento (zranění), Mainoo (zranění), O’Reilly (zranění), Palmer (svalové zranění), Rashford (zdravotní problémy), Rice (zranění), Stones (zranění)
|Chaloupek (zranění), Chorý (zdravotní problémy), Coufal (koleno), Jurásek (stehno), Karabec (kotník), Krejčí (červená karta), Provod (koleno), Ryneš (kotník), Višinský (zranění), Vlček (třísla), Zima (kotník)
|Trenér
|Thomas Tuchel
|Santi Denia
Českému týmu bude ve Wembley chybět kapitán Ladislav Krejčí, který si odpyká trest za vyloučení proti Španělsku. Kvůli zranění nenastoupí ani Štěpán Chaloupek, jenž se v neděli od reprezentace odpojil. Kouč Denia tak přišel o oba stopery, kteří odehráli celý sobotní duel v Oviedu.
Vzájemné zápasy Anglie vs. Česko
Česká reprezentace se od rozdělení federace utkala s Anglií šestkrát a zvítězila jednou. Jedinou výhru zaznamenala v říjnu 2019, kdy v kvalifikaci mistrovství Evropy otočila v Edenu zápas na 2:1. Angličané vyhráli čtyři vzájemné duely, jeden skončil remízou.
Poslední vzájemný zápas se odehrál 29. září v Praze. Češi začali aktivně, jejich situaci ale výrazně zkomplikovalo vyloučení Pavla Šulce ve 25. minutě. Anglie početní převahu využila až po přestávce, kdy se prosadili Anthony Gordon a Harry Kane a hosté zvítězili 2:0.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|29. 09. 2026
|Liga národů
|Česko – Anglie 0:2
|22. 06. 2021
|EURO
|Česko – Anglie 0:1
|11. 10. 2019
|kvalifikace ME
|Česko – Anglie 2:1
|22. 03. 2019
|kvalifikace ME
|Anglie – Česko 5:0
|20. 08. 2008
|PZM
|Anglie – Česko 2:2
|18. 11. 1998
|PZM
|Anglie – Česko 2:0