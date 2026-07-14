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Anglie - Argentina v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  11:09

Anglický záložník Jude Bellingham a trenér Thomas Tuchel po zápase s Norskem. | foto: AP

Semifinále MS 2026 přináší obnovení jedné z nejvášnivějších fotbalových rivalit na světě. Bitva Anglie - Argentina slibuje v americké Atlantě strhující podívanou. Zatímco Argentina útočí na obhajobu a pyšní se historickou stoprocentní úspěšností v semifinále, Anglie touží po prvním finále po šedesáti letech. Přečtěte si, kde sledovat zápas živě v TV, sestavy a kurzy.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot Tip pasuje do role mírného favorita Anglii. Obhájce titulu z Argentiny je podle bookmakerů těsným outsiderem. Že by mohlo jít o nesmírně vyrovnanou bitvu, potvrzuje i poměrně nízký kurz na remízu. Vedle klasických příležitostí bude k dispozici bohatá nabídka LIVE sázek přímo v průběhu zápasu.

Anglie 2,78 remíza 2,96
Argentina 3,1

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Sledujte zápas Anglie – Argentina živě v TV

Druhý semifinálový souboj, ze kterého vzejde soupeř pro lepšího ze semifinále Francie vs. Španělsko, se odehraje ve středu 15. července 2026 od 21:00 našeho středoevropského letního času (SELČ).

Dějištěm tohoto prestižního klání je Atlanta Stadium v USA. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: středa 15. července 2026 od 21:00 (SELČ)
  • Dějiště: Atlanta Stadium, Atlanta, USA
  • TV přenos: ČT sport
  • Rozhodčí: Ismail Elfath (USA)

Anglie útočí na finále po 60 letech, Bellingham řádí

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Svěřenci trenéra Thomase Tuchela pokračují v úspěšné éře a probojovali se do čtvrtého velkého semifinále od roku 2018. Cesta do Atlanty však byla nesmírně trnitá.

Po vydřeném postupu přes DR Kongo a Mexiku zažili Angličané další těžkou zkoušku ve čtvrtfinále proti Norsku, kde museli otáčet nepříznivý stav. O vítězství 2:1 po prodloužení rozhodl dvěma góly fantastický Jude Bellingham. Anglie sice doplácí na defenzivní okénka a Tuchel po zápase neskrýval nespokojenost s předvedenou hrou, nicméně ofenziva šlape skvěle a v každém z posledních čtyř duelů dala Anglie minimálně dva góly.

Jarell Quansah je stále v trestu za červenou kartu a start zraněními sužovaného Reece Jamese od první minuty je vysoce nepravděpodobný. Záložník Jordan Henderson je po operaci zápěstí mimo hru, ale klíčový středopolař Declan Rice by měl být po prodělané viróze připraven.

Obrovskou motivaci má kapitán Harry Kane, který nastoupí ke svému 121. reprezentačnímu startu, čímž překoná Wayne Rooneyho v počtu zápasů mezi anglickými hráči z pole. Kane i Bellingham mají na kontě shodně šest gólů a prohánějí osmigólového Messiho v tabulce střelců.

Předpokládaná sestava Anglie

Pickford – Konsa, Stones, Guéhi, O’Reilly – Rice, Anderson – Saka, Bellingham, Gordon – Kane

Poslední odehrané zápasy Anglie na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
11. července Norsko – Anglie1:2 po prodl.čtvrtfinále
6. července Mexiko – Anglie2:3osmifinále
1. července Anglie – DR Kongo2:1šestnáctifinále

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Argentina nezná v semifinále porážku, ofenziva hraje v historické formě

Obhájci titulu z Argentiny mají v semifinále mistrovství světa naprosto úchvatnou bilanci – v historii do této fáze dokráčeli pětkrát a pokaždé dokázali postoupit dál. Na tomto šampionátu však svěřenci Lionela Scaloniho prožívají obrovská dramata.

V osmifinále proti Egyptu otočili zápas z nepříznivého stavu 0:2 a v napínavém čtvrtfinále proti Švýcarsku rozhodl o postupu 3:1 po prodloužení až v samotném závěru útočník Julián Álvarez, který se trefil do šibenice. Argentina vyhrála už 13 soutěžních zápasů v řadě a na turnaji jako jediná neztratila ani bod.

Argentina sází na neuvěřitelnou produktivitu, když v každém z posledních čtyř zápasů nastřílela přesně tři branky a s celkovými 17 góly na turnaji útočí na svůj historický rekord z roku 1930 (18 gólů).

Scaloni má k dispozici kompletně zdravý kádr. Kapitán Lionel Messi vede s 8 přesnými zásahy tabulku střelců turnaje a jako první hráč v historii dokázal skórovat v šesti po sobě jdoucích vyřazovacích zápasech MS.

Předpokládaná sestava Argentiny

E. Martínez – Molina, Romero, Li. Martínez, Tagliafico – Paredes – De Paul, Fernández, Mac Allister – Messi, Álvarez

Poslední odehrané zápasy Argentiny na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
12. července Argentina – Švýcarsko3:1 po prodl.čtvrtfinále
7. července Argentina – Egypt3:2 po prodl.osmifinále
4. července Argentina – Kapverdy3:2 po prodl.šestnáctifinále

Vzájemné zápasy (H2H)

Tito odvěcí soupeři se spolu na mistrovství světa utkali už pětkrát, což z tohoto duelu dělá jeden z nejtradičnějších zápasů historie šampionátu. Anglie vede vzájemnou bilanci na světové scéně se 3 výhrami oproti 2 argentinským.

Mezi nejznámější bitvy patří kontroverzní čtvrtfinále z roku 1966, Maradonova „Boží ruka“ v roce 1986 nebo penaltové drama v Saint-Étienne v roce 1998. Týmy se spolu potkávají po dlouhých dvaceti letech - úplně poslední vzájemný zápas odehrály v přátelském duchu v listopadu 2005, kdy Anglie zvítězila v divokém utkání 3:2 díky gólům Owena a Rooneyho.

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