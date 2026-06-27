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Kdy a kde sledovat zápas Alžírsko – Rakousko na MS 2026?
Kdo postoupí spolu s Argentinou ze skupiny J? To rozhodne dnešní zápas mezi Alžírskem a Rakouskem, začíná v neděli 28. června od 4:00 ráno. Živé vysílání zajišťuje Nova Action, online textový přenos najdete na iDNES.cz.
|Datum:
|neděle 28. června 2026 od 4:00
|Dějiště:
|Arrowhead Stadium, Kansas, USA
|Rozhodčí:
|Ilgiz Tantashev (Uzbekistán)
|TV přenos:
|Nova Action
Aktuální kurzy Alžírsko – Rakousko na MS ve fotbale 2026
Zajímavé kurzy
Toto utkání má sice podle bookmakerů SynotTipu mírného favorita v podobě Rakouska, nejnižší kurz ale najdeme na remízu.
Jak je to možné? Tento stav totiž zajistí postup do play-off MS oběma týmům.
Rakousko by díky lepšímu skóre prošlo ze druhé příčky, Alžírsko by díky čtyřem bodům nemělo přijít o své místo díky tabulce třetích týmů.
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Alžírsku a Rakousku stačí k postupu remíza
Reprezentace Alžírska musela v prvním zápase skousnout porážku (0:3) od Argentiny, kterou hattrickem zařídil Lionel Messi. Mnohem důležitější a náročnější byl pak druhý zápas proti Jordánsku. Alžířané dlouho prohrávali, nakonec ale góly Nadira Benboualiho a Amine Gouiriho vývoj otočili a připsali si důležité tři body.
Ani Rakousko nezažilo proti Jordáncům snadný vstup do turnaje, až do 75. minuty byl totiž stav vyrovnaný. Pak si ale dal smolný vlastní gól Yazan Al Arab a vítězství zpečetil Marko Arnautovič penaltou v nastaveném čase. Na Argentinu a další řáděné Messiho pak byli Rakušané krátcí (0:2).
Předpokládané sestavy
Alžírsko: Zidane – Ait-Nouri, Bensebaini, Mandi, Belghali – Bentaleb, Boudaoui – Chaibi, Maza, Mahrez – Gouiri
Rakousko: A. Schlager – Posch, Danso, Alaba, Laimer – X. Schlager, Seiwald – Schmid, Gregoritsch, Sabitzer – Arnautovič
|Alžírsko
|23. 6.
|Jordánsko – Alžírsko
|1:2
|17. 6.
|Argentina – Alžírsko
|3:0
|Rakousko
|22. 6.
|Argentina – Rakousko
|2:0
|17. 6.
|Rakousko – Jordánsko
|3:1
Vzájemné zápasy Alžírska a Rakouska
Jediný vzájemný duel mezi Alžírskem a Rakouskem se uskutečnil na MS 1982, tehdy vyhrál evropský tým.
- 21. 6. 1982: Alžírsko vs. Rakousko (0:2)
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.