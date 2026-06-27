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Alžírsko vs. Rakousko na MS ve fotbale 2026: kurzy a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  17:00

Alžírský křídelník Gouiri slaví gól do sítě Jordánska. | foto: AP

O druhém přímém postupujícím ze skupiny J rozhodne zápas mezi Alžírskem a Rakouskem. Jaké jsou sázkové kurzy a kde utkání sledovat živě?

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Kdy a kde sledovat zápas Alžírsko – Rakousko na MS 2026?

Kdo postoupí spolu s Argentinou ze skupiny J? To rozhodne dnešní zápas mezi Alžírskem a Rakouskem, začíná v neděli 28. června od 4:00 ráno. Živé vysílání zajišťuje Nova Action, online textový přenos najdete na iDNES.cz.

Datum:neděle 28. června 2026 od 4:00
Dějiště:Arrowhead Stadium, Kansas, USA
Rozhodčí:Ilgiz Tantashev (Uzbekistán)
TV přenos:Nova Action

Aktuální kurzy Alžírsko – Rakousko na MS ve fotbale 2026

Zajímavé kurzy

  • Méně než 2.5 gólů: 1,30
  • Remíza o poločase: 1,80
  • Přesné skóre 1:1: 3,79

Toto utkání má sice podle bookmakerů SynotTipu mírného favorita v podobě Rakouska, nejnižší kurz ale najdeme na remízu.

Jak je to možné? Tento stav totiž zajistí postup do play-off MS oběma týmům.

Rakousko by díky lepšímu skóre prošlo ze druhé příčky, Alžírsko by díky čtyřem bodům nemělo přijít o své místo díky tabulce třetích týmů.

Alžírsko 3,89 remíza 2,1
Rakousko 3,25

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Alžírsku a Rakousku stačí k postupu remíza

Reprezentace Alžírska musela v prvním zápase skousnout porážku (0:3) od Argentiny, kterou hattrickem zařídil Lionel Messi. Mnohem důležitější a náročnější byl pak druhý zápas proti Jordánsku. Alžířané dlouho prohrávali, nakonec ale góly Nadira Benboualiho a Amine Gouiriho vývoj otočili a připsali si důležité tři body.

Ani Rakousko nezažilo proti Jordáncům snadný vstup do turnaje, až do 75. minuty byl totiž stav vyrovnaný. Pak si ale dal smolný vlastní gól Yazan Al Arab a vítězství zpečetil Marko Arnautovič penaltou v nastaveném čase. Na Argentinu a další řáděné Messiho pak byli Rakušané krátcí (0:2).

Předpokládané sestavy

Alžírsko: Zidane – Ait-Nouri, Bensebaini, Mandi, Belghali – Bentaleb, Boudaoui – Chaibi, Maza, Mahrez – Gouiri

Rakousko: A. Schlager – Posch, Danso, Alaba, Laimer – X. Schlager, Seiwald – Schmid, Gregoritsch, Sabitzer – Arnautovič

Zápasy Alžírska a Rakouska na MS ve fotbale 2026
Alžírsko
23. 6.Jordánsko – Alžírsko1:2
17. 6.Argentina – Alžírsko3:0
Rakousko
22. 6.Argentina – Rakousko2:0
17. 6.Rakousko – Jordánsko3:1

Vzájemné zápasy Alžírska a Rakouska

Jediný vzájemný duel mezi Alžírskem a Rakouskem se uskutečnil na MS 1982, tehdy vyhrál evropský tým.

  • 21. 6. 1982: Alžírsko vs. Rakousko (0:2)
Mužstvo Z V R P S B
1.Argentina 2 2 0 0 5:0 6
2.Rakousko 2 1 0 1 3:3 3
3.Alžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4.Jordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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