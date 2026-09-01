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Synot Tip slaví narozeniny, v září zvyšuje vstupní bonus na 1 500 Kč

Kamil Jurek
  16:07

Synot Tip navyšuje v září 2026 vstupní bonus na 1 500 Kč | foto: Synot Tip

Synot Tip má narozeniny a při té příležitosti se rozhodl navýšit v září 2026 svůj vstupní bonus. Celkem tak nově zaregistrovaní mohou získat až 1 500 Kč ve formě Benefit bodů a sázky bez rizika.

Synot Tip: bonus 1 500 Kč pouze v září 2026

Synot Tip slaví 9 let od spuštění svého online casina a pro nové klienty si připravil vylepšený vstupní bonus. Pouze v měsíci září 2026 si tak přijdete na 1 500 Kč – z čeho se bonus skládá?

Zůstává tradičních 500,- ve formě Benefit bodů za kompletní registraci, tedy dokočení celého procesu včetně ověření identity a bankovního účtu) – na tuto odměnu má nárok naždý bez nutnosti vkladu pouze za registraci.

Stále si můžete užít i jedinečnou „sázku bez rizika“ v hodnotě 500 Kč, kdy vám Synot Tip vrátí vaši první sázku bez ohledu na to, zda je výherní či nikoliv.

Nově přibývá dalších 500,-, pokud provedete svůj první vklad na herní konto v minimální hodnotě 500 Kč a nezapomenete vepsat promo kód NAROZENINY. Od dokončení registrace máte na tuto akci 7 dnů. Odměna je opět ve formě Benefit bodů, kterou využijete pro sázení, casino nebo poker.

Bonus 1 500 Kč u SynotTipu v září 2026:

  • 500,- za kompletní dokončení registrace
  • 500,- za vklad min. 500 Kč s kódem NAROZENINY
  • 500 Kč „sázka bez rizika“ pro sportovní sázkaře
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