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SynotTip bonus za registraci 2026: 1 000 Kč se sázkou bez rizika

Kamil Jurek
  9:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Šula, MAFRA

Nabídka sázkové kanceláře SynotTip je unikátní. Noví sázkaři získají po registraci 500 Kč, mají nárok na sázku bez rizika za dalších 500 Kč a podle prvního vkladu si mohou přijít na 10 000 Kč. Pojďme si vše rozebrat podrobněji.

Synot Tip dává 500 Kč bez vkladu ve formě bodů

U sázkové kanceláře SYNOT TIP stačí pouze vyplnit registrační formulář + dokončit celý registrační proces a už vám na nově vytvořeném kontě bude svítit odměna 500 Kč.

Ta je ve formě tzv. Benefit bodů. Ty využijete, na co chcete, pro kurzové sázky musíte na tiketech splnit minimální kurz 2,00. K vyzkoušení je ale i online casino nebo poker, kde však platí jiné podmínky.

Bonus za registraci u SYNOT TIPu
HodnotaCo udělat
500 Kč v Benefit bodechdokončení registrace a ověření

Jedinečná sázka bez rizika u SynotTipu v hodnotě 500 Kč

Tohle vám nikdo jiný nenabídne. Synot už dlouhou dobu láká nové hráče na sázku bez rizika – není to žádný výmysl, stačí si vsadit a bez ohledu na výsledek vám Synot Tip vsazenou částku vrátí. Maximálně se jedná o 500 Kč.

Tuto nabídku je nutné využít do 10 dnů od dokončení registrace, minimální kurz je v tomto případě 1,50. Bohužel nelze využít získané Benefit body za registraci, je tedy nutné provést první vklad. Minimálně za 500 Kč, abyste dosáhli na maximální možnou sázku bez rizika.

Sázka bez rizika u SYNOT TIPu
VkladMinimální kurzKolik vsadit
minimálně 500 Kč1,50minimálně 500 Kč

Jak získat SynotTip bonus za vklad až 10 000 Kč

Váš první vklad rozhoduje nejen o sázce bez rizika, ale také o výši tohoto 100% vstupního bonusu, který může mít hodnotu až 10 000 Kč. Zde už je ale nutné splnit podmínky a pravidelně sázet.

Bonus se uvolňuje postupně vždy po 25 %, na jeho plnou výši dosáhnete po prosázení 10násobku hodnoty vkladu. Zároveň je nutné splnit minimální kurzy a počet příležitostí na tiketu.

Bonus za vklad u SYNOT TIPu
VkladMinimální kurzKolik prosázetUvolňování
až 10 000 Kč11,39 (každý 1,50)10× vkladpo 25 %

Ani pro tento typ bonusu nelze sázet za body či volné sázky, nepočítají se ani cashout sázky nebo ty s kurzem 1,00 po vyhodnocení. Na plnění podmínek má každý 90 dní od registrace.

Konkrétní příklad

Vložíte si 3 000 Kč, kromě využití sázky bez rizika tedy máte nárok i na vstupní bonus ve výši 3 000 Kč. Co udělat pro jeho získání v plné výši?

  • prosázet celkem 30 000 Kč (10× 3 000)
  • tikety s minimálně 6 zápasy
  • každá s kurzem alespoň 1,50, celkový kurz alespoň 11,39
  • bonus se uvolňuje po prosázení 1,5násobku hodnoty vkladu, dále 3, 4, 5 a 10násobku

Synot Tip promo kódy bývají ke vkladu

Promokódy nabízí Synot v případě, že vymyslel nějakou zajímavou akci pro své klienty. U registrace žádný bonusový kód vyplňovat nemusíte, nárok na bonusy máte i bez něj.

Pokud jste na nějaký kód narazili, vyplňuje se po přihlášení k účtu v sekci „Vklad“. Najdete tam kolonku „Promo kód (volitelně)“, kde vložíte svůj kód a potvrdíte vklad.

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Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

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