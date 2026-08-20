Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

300 Kč sázka zdarma od Synotu: Vsaďte si na Hradec a Jablonec

Kamil Jurek
  13:54

Vsaďte si na Hradec a Jablonec a získejte 300 Kč sázku zdarma | foto: pro iDNES.cz

Akce, která platí pouze 20. srpna 2026 – vsaďte si u Synot Tipu na Jablonec a Hradec Králové v Konferenční lize a získejte sázku zdarma v hodnotě 300 Kč. Jaké jsou podmínky?
Glasgow Rangers 1,39 remíza 4,96
FK Jablonec 8,47

Bonus

500 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Synot Tip: 300 Kč zdarma po sázkách na Hradec a Jablonec v KL

Sázková kancelář Synot Tip si při zápasech českých týmů v Konferenční lize připravila exkluzivní akci, díky které si může každý přijít na 300 Kč sázku zdarma. Co je nutné udělat?

Vsaďte si za minimálně 1 000 Kč jakýkoliv AKO tiket, který musí obsahovat alespoň jednu příležitost z obou zápasů našich týmů v Konferenční lize:

Musí jít o předzápasové sázky, celkový kurz na tiketu musí být 3,00 po vyhodnocení. Vsadit si lze nejpozději do 20:30, kdy začíná první duel.

Po splnění dostanete následující den sázku zdarma v hodnotě 300 Kč, kterou lze uplatnit:

  • na cokoliv z předzápasové nabídky
  • jako AKO sázku s minimálním kurzem 2,00
Panathinaikos 1,51 remíza 4,3
FC Hradec Králové 6,96

Bonus

500 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Velká cena Nizozemska formule 1 2026: Program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Max Verstappen během kvalifikace na Velkou cenu Nizozemska

Po čtyřtýdenní přestávce pokračuje mistrovství světa formule 1 Velkou cenou Nizozemska. Při derniéře závodu na okruhu v Zandvoortu bude domácí Max Verstappen útočit na šesté pódium za sebou. V našem...

20. srpna 2026  15:40

300 Kč sázka zdarma od Synotu: Vsaďte si na Hradec a Jablonec

Vsaďte si na Hradec a Jablonec a získejte 300 Kč sázku zdarma

Akce, která platí pouze 20. srpna 2026 – vsaďte si u Synot Tipu na Jablonec a Hradec Králové v Konferenční lize a získejte sázku zdarma v hodnotě 300 Kč. Jaké jsou podmínky?

20. srpna 2026  13:54

1. etapa Vuelty 2026: Trať, profil a favorité úvodní časovky v Monaku

Wout van Aert během úvodní časovky v závodě Okolo Švýcarska

Letošní 81. ročník cyklistické Vuelty odstartuje v Monaku. Závod otevře takzvaná Gran Partida v podobě individuální časovky v ulicích Monaka. Na téměř rovinaté, avšak mimořádně technické trati se...

20. srpna 2026

Australian Darts Masters 2026: Program, výsledky, hráči a live stream

Bývalý mistr světa v šipkách Gerwyn Price.

Posledním podnikem World Series of Darts 2026 je turnaj v Austrálii, hraje se 21. a 22. srpna ve Wollongongu. V akci je řada hvězd, čeští hráči nestartují.

20. srpna 2026  11:37

Kde sledovat Premier League živě v TV a na internetu? Průvodce vysíláním

Brankář Liverpoolu Freddie Woodman zasahuje v utkání s Crystal Palace.

Anglická Premier League patří dlouhodobě k nejpopulárnějším fotbalovým soutěžím na světě. V našem přehledu najdete informace o tom, kdo má v Česku vysílací práva, kde jednotlivé zápasy sledovat a...

20. srpna 2026

ME ve volejbale žen 2026: Program zápasů, skupiny, kdy hrají Češky

České volejbalistky slaví svůj bod v zápase proti Japonkám.

Mistrovství Evropy ve volejbale žen se po 29 letech vrací do České republiky, která turnaj naposledy hostila v roce 1997. Skupina B se odehraje v Brně. Společně s Českem pořádají šampionát také...

20. srpna 2026  10:51

Rangers - Jablonec: Kde sledovat Konferenční ligu živě, sázkové kurzy

Jablonecký obránce Martin Cedidla se spoluhráči oslavuje vstřelený gól.

Fotbalisté Jablonce prožívají fantastický vstup do sezony a zabojují o postup do ligové fáze Konferenční ligy. V závěrečném play-off potřebují přejít přes skotské Rangers. První duel se odehraje ve...

20. srpna 2026  10:10

ATP Cincinnati 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jiří Lehečka se chystá na úder v osmifinále montrealského turnaje,

Dalším mužským tenisovým turnajem v kategorii Masters je podnik v Cincinnati, hraje se od 13. do 23. srpna 2026. Budou u toho i Češi, sledujte live streamy online.

20. srpna 2026  10:05

WTA Cincinnati 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Tenistka Linda Nosková na turnaji v Torontu.

Do amerického Cincinnati se sjedou ty nejlepší tenistky světa, od 13. do 23. srpna 2026 se zde totiž koná turnaj kategorie WTA 1000. V akci je i spoustu Češek, sledujte je v přímém přenosu.

20. srpna 2026  10:04

Renewi Tour 2026: Program, nejlepší sprinteři světa, klasikářské etapy, Češi a kurzy

Arnaud De Lie a Mathieu van der Poel vedou únik v 15. etapě Tour.

Cyklistický závod Renewi Tour 2026 (UCI WorldTour) nabídne od 19. do 23. srpna na trase z Diestu do Leuvenu bitvu klasikářů i sprinterů. Titul obhajuje Arnaud De Lie, o rekordní páté vítězství...

19. srpna 2026  20:30

CZ Bělehrad - Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě a kurzy

Plzeňský kouč Martin Hyský uděluje instrukce Patriku Hrošovskému.

Viktoria Plzeň je blízko účasti v ligové fázi Evropské ligy. V úvodním utkání závěrečného play-off se představí na horké půdě srbského šampiona Crvene Zvezdy Bělehrad. Zápas se odehraje ve čtvrtek...

19. srpna 2026  20:29

Panathinaikos - Hradec Králové: Kde sledovat Konferenční ligu a kurzy

Fotbalisté FK Hradce Králové slaví výhru v odvetném utkání 2. předkola Evropské...

Fotbalisty Hradce Králové čeká play off o účast v ligové fázi Konferenční ligy. V prvním utkání nastoupí na hřišti Panathinaikosu. V našem přehledu najdete, kde sledovat online stream, jaké jsou...

19. srpna 2026  19:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.