Bonus500 Kč Vsadit s bonusem
Synot Tip: 300 Kč zdarma po sázkách na Hradec a Jablonec v KL
Sázková kancelář Synot Tip si při zápasech českých týmů v Konferenční lize připravila exkluzivní akci, díky které si může každý přijít na 300 Kč sázku zdarma. Co je nutné udělat?
Vsaďte si za minimálně 1 000 Kč jakýkoliv AKO tiket, který musí obsahovat alespoň jednu příležitost z obou zápasů našich týmů v Konferenční lize:
- Panathinaikos vs. Hradec Králové (od 20:30)
- Rangers vs. Jablonec (od 20:45)
Musí jít o předzápasové sázky, celkový kurz na tiketu musí být 3,00 po vyhodnocení. Vsadit si lze nejpozději do 20:30, kdy začíná první duel.
Po splnění dostanete následující den sázku zdarma v hodnotě 300 Kč, kterou lze uplatnit:
- na cokoliv z předzápasové nabídky
- jako AKO sázku s minimálním kurzem 2,00