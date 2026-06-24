Synot nabízí 300 Kč sázku zdarma k zápasu Česko – Mexiko
Sázková kancelář Synot Tip si připravila exkluzivní akci, díky které si může každý snadno přijít na sázku zdarma v hodnotě 300 Kč. Co pro to musíte udělat?
Stačí si vsadit AKO tiket za minimálně 1 000 Kč, který bude obsahovat alespoň jednu příležitost ze zápasu Česko vs. Mexiko. Musí jít pouze o předzápasové sázky a minimální kurz na tiketu je stanoven na 3,00.
Pamatujte, že tyto podmínky je nutné splnit nejpozději do začátku utkání, tedy 25. června, 3:00 ráno.
Po úspěšném splnění dostanete 300 Kč sázku zdarma, která má tyto podmínky:
- lze uplatnit na cokoliv z předzápasové nabídky
- musí jít o AKO tiket s kurzem minimálně 2,00
- bude připsána nejdříve 25. června