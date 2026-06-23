Free bety u sázkových kanceláří – přehled sázek bez rizika a sázek zdarma
Díky různým vstupním bonusům, které nabízejí české sázkové kanceláře, si mohou zájemci přijít na zajímavé odměny. Skvělou zprávou je to, že si lze založit účet u několika společností najednou, a posbírat tak více bonusů.
Jak jsou na tom jednotlivé sázkové společnosti? Podívejte se do následující tabulky, kterou pro vás budeme pravidelně aktualizovat.
Tipsport Bonus za registraci bez vkladu: 500 Kč v Netech
Aktuálně si mohou noví hráči u Tipsportu přijít na odměnu ve výši 500 Kč. Tuto sumu získáte za kompletní dokončení registračního procesu, což nezabere více než pár minut vašeho času.
Aby to nebylo tak jednoduché, je odměna připsána ve formě Netů, tedy jakýchsi virtuálních bodů, přičemž platí, že 1 Net = 1 Kč. Za tyto Nety si tedy musíte vsadit, vaše výhra už je pak v korunách.
- Za registraci dostanete 500 Kč ve formě Netů.
- Druhou část bonusu tvoří 500 Kč, jde ale o free spiny do casina.
Fortuna Bonus za registraci: Freebety v hodnotě 500 Kč
Sázková kancelář Fortuna má podmínky trochu jiné. Jen za registraci tady získáte 250 Kč ve formě sázky zdarma, tedy Freebetu, k tomu pak odměnu pro casino.
Po uskutečnění vkladu na vaše herní konto ve výši minimálně 200 Kč pak získáte druhou část bonusu, který je úplně stejný. Ve výsledku jde tedy o 500 Kč na sázky a totožná částka je určená pro fanoušky free spinů.
- za registraci 250 Kč sázka zdarma
- další Freebet 250 Kč po vkladu minimálně 200 Kč
- k tomu všemu ještě celkem 500 Kč ve free spinech
Betano Bonus za registraci: získejte 300 Kč na sázky
Nabídka bonusů se u Betana často mění, obzvlášť při velkých sportovních akcích. Tradičně lze však získat freebet neboli sázku zdarma v hodnotě 300 Kč, na kterou si přijdete po dokončení registračního procesu.
Druhá část bonusu je pak pro casino, což je u českých sázkových kanceláří poměrně standardní postup.
- za registraci 300 Kč sázka zdarma
- k tomu celkem 700 Kč ve free spinech
Chance Bonus za registraci: 200 Kč bez vkladu
Společnost Chance sice sdílí nabídku i soutěže s Tipsportem, ve výši bonusů se však liší. U této „zelené“ sázkovky noví zákazníci dostávají 200 Kč, a to po kompletním dokončení registrace.
I zde je odměna ve virtuální měně, zde nazvanou Goldeny. Vzorec je však úplně stejný, 200 Goldenů se tedy rovná 200 Kč. Za ty si vsadíte, výhra už je v českých korunách.
- za registraci dostanete 200 Kč ve formě Goldenů
- druhá část bonusu je 500 Kč jako free spiny do casina
Synot Tip Bonus za registraci: 500,- a 500 Kč sázka bez rizika
Velmi štědrou nabídkou se pyšní sázková kancelář Synot Tip. Po rychlé registraci si každý na herní konto připisuje 500 Kč ve formě Benefit bodů, za které pak lze sázet.
Jako jediná společnost u nás má ale Synot také „sázku bez rizika“ – odvíjí se od výše vkladu, maximálně může být 500 Kč. Spočívá v tom, že si vsadíte a bez ohledu na výsledek vám bude tato částka vrácena.
- za registraci 500 Kč ve formě Benefit bodů
- využít lze až 500 Kč „sázku bez rizika“, nutný vklad
Allwyn (Sazkabet) Bonus za registraci: dostanete 500 Kč
Jednoduchou a přehlednou nabídkou disponuje Sazkabet, který u nás provozuje loterijní společnost Allwyn. Stačí totiž pouze dokončit registrační proces a na nově vytvořeném herním účtu vám přistane odměna 500 Kč.
Další bonus už se týká vkladu a následného sázení. Stejně jako konkurenční společnosti pak má Allwyn v nabídce i kasino, loterie, a navíc i losy.
- Za dokončení registrace dostanete 500 Kč.