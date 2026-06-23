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MerkurXtip bonus za registraci: 500 Kč ve formě volné sázky

Kamil Jurek
  18:09
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: MAFRA

U sázkové kanceláře MerkurXtip mohou získat nově zaregistrovaní bonus 500 Kč ve formě volné sázky, nebo si vybrat odměnu pro casino. Přečtěte si, jak na to.

MerkurXtip bonus bez vkladu není, volná sázka 500 Kč je za vklad

Sázková kanceláře MerkurXtip má svou nabídku vstupních bonusů velmi přehlednou. Na výběr máte mezi odměnou pro kurzové sázky a casino. Pro obě je nutné provést vklad na herní konto.

Stačí si tedy založit účet, což zvládnete během pár minut, a před prvním vkladem si vybrat, jaký druh bonusu chcete. Pro sportovní sázky je to „FREE BET“.

Váš vklad musí být minimálně 500 Kč, free bet (volnou sázku) dostanete přesně v této hodnotě.

Bonus za vklad u MerkurXtipu
HodnotaCo udělat
500 Kč FreeBet- vložit min. 500 Kč
- zvolit „FREE BET“ před vkladem

Jak u MerkurXtipu využít Free Bet?

Pokud jste vše provedli správně, dostáváte Free Bet v hodnotě 500 Kč. Na jeho uplatnění se vztahují následující podmínky:

  • musíte jej vsadit najednou
  • na tiketu minimálně 2 události (AKO)
  • minimální celkový kurz je 2,00
  • na využití máte 7 dní od připsání

Přehled o stavu bonusu najdete v sekci „Můj účet“ a části „Historie bonusů“.

Je třeba MerkurXtip promo kód / bonusový kód?

Pro zisk tohoto bonusu od MerkurXtipu není třeba vyplňovat žádný promo ani bonusový kód. Nárok na něj mají všichni nově registrovaní klienti.

O případných aktuálních promokódech vás budeme informovat.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

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