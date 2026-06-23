MerkurXtip bonus bez vkladu není, volná sázka 500 Kč je za vklad
Sázková kanceláře MerkurXtip má svou nabídku vstupních bonusů velmi přehlednou. Na výběr máte mezi odměnou pro kurzové sázky a casino. Pro obě je nutné provést vklad na herní konto.
Stačí si tedy založit účet, což zvládnete během pár minut, a před prvním vkladem si vybrat, jaký druh bonusu chcete. Pro sportovní sázky je to „FREE BET“.
Váš vklad musí být minimálně 500 Kč, free bet (volnou sázku) dostanete přesně v této hodnotě.
|Hodnota
|Co udělat
|500 Kč FreeBet
|- vložit min. 500 Kč
- zvolit „FREE BET“ před vkladem
Jak u MerkurXtipu využít Free Bet?
Pokud jste vše provedli správně, dostáváte Free Bet v hodnotě 500 Kč. Na jeho uplatnění se vztahují následující podmínky:
- musíte jej vsadit najednou
- na tiketu minimálně 2 události (AKO)
- minimální celkový kurz je 2,00
- na využití máte 7 dní od připsání
Přehled o stavu bonusu najdete v sekci „Můj účet“ a části „Historie bonusů“.
Je třeba MerkurXtip promo kód / bonusový kód?
Pro zisk tohoto bonusu od MerkurXtipu není třeba vyplňovat žádný promo ani bonusový kód. Nárok na něj mají všichni nově registrovaní klienti.
O případných aktuálních promokódech vás budeme informovat.