Kingsbet bonus bez vkladu není, 3 300 Kč jen za vklad
U sázkové kanceláře Kingsbet si lze vybrat, jestli chcete vstupní bonus pro kurzové sázení, nebo casino. U obou je nutné vložit peníze na své herní konto.
Po založení účtu je nutné si ještě před samotným vkladem vybrat požadovaný bonus, pro sportovní sázky je to „3 000 Kč + Free bet 300 Kč“.
Hodnota volné sázky (free betu) je pořád stejných 300 Kč, druhá část bonusu se odvíjí od výše vkladu.
|Hodnota
|Co udělat
|300 Kč FreeBet
|vložit min. 100 Kč
|až 3 000 Kč
|vložit min. 100 Kč a prosázet 6násobek
Jaké jsou podmínky pro Kingsbet vstupní bonus?
Začneme podmínkami pro Free Bet 300 Kč, které jsou snadné. Vyzvednete si jej v pokladně, konkrétně záložce „Bonusy“. Máte na to 3 dny, stejně jako na jeho využití.
Podmínky pro jeho využití:
- využijete na AKO sázku s min. 2 zápasy
- minimální celkový kurz je 2,00
U vyššího 100% bonusu v hodnotě až 3 000 Kč už musíte sázet, jeho výše záleží na tom, kolik vložíte. Minimálně 100 Kč, maximálně tři tisíce.
Níže najdete podmínky, jak jej získat:
- nutné prosázet 6násobek hodnoty bonusu (při vkladu 1 000 Kč je bonus tisíc korun = prosázet 6 000 Kč)
- tikety s minimálně 3 příležitostmi
- každá příležitost s kurzem minimálně 1,20
- minimální celkový kurz 1,90
Na využití tohoto typu bonusu máte celkem 14 dní.
Je třeba mít Kingsbet promo kód / promo code?
Ne, pro získání těchto bonusů není nutné zadávat žádný Kingsbet bonusový kód, nárok mají všichni nově zaregistrovaní klienti.
O případných promokódech pro Kingsbet vás budeme informovat.