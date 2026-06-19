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Fortuna bonus za registraci 2026: 500 Kč bez vkladu

Kamil Jurek
  8:34
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Michal ŠulaMF DNES

Sázková kancelář Fortuna nabízí zajímavé vstupní bonusy, které si užijí jak příznivci kurzových sázek, tak také fanoušci casina. Celkem jde o 1 000 Kč, bez vkladu získáte polovinu. Jak na to?

Získejte Fortuna bonus 500 Kč jen za registraci, FreeBet je 250 Kč

U Fortuny dostanou noví sázkaři bonus 500 Kč jen za vyplnění registračního formuláře a následném ověření účtu, doplnění platební metody a nastavení limitů. Tato částka je rozdělena do dvou částí.

První z nich je 250 Kč FreeBet neboli „sázka zdarma“, kterou uplatníte na cokoliv z kurzové nabídky na sport. Dejte však pozor, abyste splnili podmínky, které jsou minimálně 2 příležitosti a kurz 2,00. Vsadíte jej přímo na tiketu v záložce Bonusy–FreeBet.

Druhou částí je 250 Kč ve formě free spinů do casina, kdy má jedno zatočení hodnotu 1 Kč. V součtu tedy jde o zmíněných 500 Kč bez nutnosti vkladu.

Bonus za registraci u Fortuny
HodnotaCo udělat
250 Kč FreeBet + 250 free spinůdokončení registrace a ověření

Fortuna bonus za vklad: dalších 500 Kč jako sázka zdarma a free spiny

Za vklad na své herní konto obdrží noví klienti Fortuny dalších 500 Kč. Stačí si vybrat některou z ověřených platebních metod a vložit si alespoň 200 Kč, což není nijak vysoká částka.

Odměnou je opět FreeBet za 250 Kč, který uplatníte stejným způsobem jako ten první, a také dalších 250 Kč na zkoušku do casina.

Pro casinové hráče je k dispozici i obrovský bonus 50 000 Kč za vklad a následné protáčení, na své si mohou přijít i fanoušci pokeru, na které čeká například 30 € ve formě vstupenek do turnajů.

Bonus za vklad u Fortuny
HodnotaCo udělat
250 Kč FreeBet + 250 free spinůvložit alespoň 200 Kč

Další FreeBety od Fortuny při MS ve fotbale

Během MS ve fotbale 2026 pak běží ještě další akce – podle výše prvního vkladu totiž můžete navíc získat další FreeBety:

  • první vklad minimálně 500 Kč: nárok na FreeBety 2× 100 Kč
  • první vklad minimálně 1 000 Kč: nárok na FreeBety 5× 100 Kč

Podmínky pro jejich uplatnění se nemění.

Kam zadat Fortuna promo kód a je to nutné?

Při registračním procesu je možnost uplatnit promokód, pokud si však z nabídky přímo vyberete jeden z dostupných bonusů, není třeba kód vepisovat. Pro sázkaře jde o „1 000 Kč bonus (500 Kč na sázky + 500 FS)“.

Alternativně je možné uplatnit promokód 1000ZDARMA. Jednoduše si buď vyberte 1 000 Kč bonus, nebo vepište tento kód. Výsledek bude naprosto stejný.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

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