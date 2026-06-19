Získejte Fortuna bonus 500 Kč jen za registraci, FreeBet je 250 Kč
U Fortuny dostanou noví sázkaři bonus 500 Kč jen za vyplnění registračního formuláře a následném ověření účtu, doplnění platební metody a nastavení limitů. Tato částka je rozdělena do dvou částí.
První z nich je 250 Kč FreeBet neboli „sázka zdarma“, kterou uplatníte na cokoliv z kurzové nabídky na sport. Dejte však pozor, abyste splnili podmínky, které jsou minimálně 2 příležitosti a kurz 2,00. Vsadíte jej přímo na tiketu v záložce Bonusy–FreeBet.
Druhou částí je 250 Kč ve formě free spinů do casina, kdy má jedno zatočení hodnotu 1 Kč. V součtu tedy jde o zmíněných 500 Kč bez nutnosti vkladu.
|Hodnota
|Co udělat
|250 Kč FreeBet + 250 free spinů
|dokončení registrace a ověření
Fortuna bonus za vklad: dalších 500 Kč jako sázka zdarma a free spiny
Za vklad na své herní konto obdrží noví klienti Fortuny dalších 500 Kč. Stačí si vybrat některou z ověřených platebních metod a vložit si alespoň 200 Kč, což není nijak vysoká částka.
Odměnou je opět FreeBet za 250 Kč, který uplatníte stejným způsobem jako ten první, a také dalších 250 Kč na zkoušku do casina.
Pro casinové hráče je k dispozici i obrovský bonus 50 000 Kč za vklad a následné protáčení, na své si mohou přijít i fanoušci pokeru, na které čeká například 30 € ve formě vstupenek do turnajů.
|Hodnota
|Co udělat
|250 Kč FreeBet + 250 free spinů
|vložit alespoň 200 Kč
Další FreeBety od Fortuny při MS ve fotbale
Během MS ve fotbale 2026 pak běží ještě další akce – podle výše prvního vkladu totiž můžete navíc získat další FreeBety:
Podmínky pro jejich uplatnění se nemění.
Kam zadat Fortuna promo kód a je to nutné?
Při registračním procesu je možnost uplatnit promokód, pokud si však z nabídky přímo vyberete jeden z dostupných bonusů, není třeba kód vepisovat. Pro sázkaře jde o „1 000 Kč bonus (500 Kč na sázky + 500 FS)“.
Alternativně je možné uplatnit promokód 1000ZDARMA. Jednoduše si buď vyberte 1 000 Kč bonus, nebo vepište tento kód. Výsledek bude naprosto stejný.