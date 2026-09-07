Bonusy za registraci bez vkladu v září 2026
V tomto článku najdete přehled všech dostupných bonusů, které jsou k dispozici bez nutnosti vkladu. Pokud daná sázková kancelář takový bonus nemá, najdete u ní alespoň informaci o bonusu za vklad.
Není nutné vybírat jednu společnost, založený účet lze mít u všech sázkových kanceláří najednou.
SynotTip registrační bonus 500 Kč, v září speciální bonus za vklad
U sázkové kanceláře SynotTip dostanete po úspěšném dokončení registračního procesu bonus 500 Kč ve formě Benefit bodů. Za ty si můžete vsadit s minimálním kurzem 2,00.
Dostupná je i „sázka bez rizika“ v hodnotě 500 Kč, pro kterou už ale musíte provést vklad. Pokud bude v září v minimální hodnotě 500 Kč s promo kódem NAROZENINY, dostanete za to navíc dalších 500 Kč v Benefit bodech.
Stále lze využít i bonus 10 000 Kč, kde už jsou ale podmínky složitější.
Tipsport vstupní bonus 1 000 Kč za registraci
Největší česká sázková kancelář Tipsport nabízí pro každého nově zaregistrovaného bonus 1 000 Kč bez vkladu. Celých 500 Kč je ve formě Netů, kdy 1 Net = 1 Kč a lze je použít třeba na sázky. Druhá půlka je 500 free spinů do online casina.
Za vklad na herní konto pak mohou zájemci získat až 50 000 Kč, je ale třeba splnit podmínky pro sázení a minimální kurzy.
Fortuna bonus 500 Kč jen za registraci bez vkladu
U společnosti Fortuna, která je druhá největší v Česku, dostanou noví klienti celkem 500 Kč jen za provedení registrace. Jde o 250 Kč jako FreeBet, který lze vsadit s minimálním kurzem 2,00 a alespoň na dva zápasy, zbytek jak jako free spiny do casina.
Za vklad pak lze totožný bonus v hodnotě 500 Kč získat znovu, další bonusy v mnohem vyšších hodnotách jsou pak pro casino a poker.
Chance bonus 200 Kč zdarma pro nové hráče
Sázková kancelář Chance patří do holdingu Tipsportu, má ale připraveny jiné bonusy. Jen za registraci berou všichni noví hráči 200 Kč ve formě Goldenů, kdy 1 Golden = 1 Kč. Využijete je třeba pro sázení.
Po provedení prvního vkladu lze získat až 2 000 Kč, zde už je ale nutné splnit dané podmínky, tedy sázet s určitým kurzem.
MerkurXtip v nabídce 500 Kč FreeBet za vklad
Sázkaři u MerkurXtipu nemohou získat bonus bez vkladu, pro FreeBet v hodnotě 500 Kč je nutné vložit minimálně 500 Kč a zvolit v nabídce „FREE BET“. Tuto částku je poté nutné vsadit na alespoň dva zápasy s kurzem 2,00.
Na své si přijdou i fanoušci casina a obrovských bonusů, připraven je jeden v hodnotě 50 000 Kč. Zde už je ale nutné splnit podmínky.
Kingsbet 300 Kč bonus jako FreeBet jen za vklad
Ani u Kingsbetu není k dispozici bonus za registraci bez vkladu, pro FreeBet v hodnotě 300 Kč je nutné provést vklad. Dobře si rozmyslete jeho výši, odvíjí se od něj totiž další bonus, který je v hodnotě až 3 000 Kč.
Další bonusy jsou pak pro casinové hráče, kde lze po splnění podmínek získat až 50 000 Kč. Dostupné jsou ale i nižší částky s free spiny nebo do živého kasina.