Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Aktuální přehled bonusů sázkových kanceláří – září 2026

Kamil Jurek
  10:50
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Přinášíme vám aktuální přehled bonusů od sázkových kanceláří v září 2026. Víte, kolik lze získat jen za registraci bez vkladu?

Bonusy za registraci bez vkladu v září 2026

V tomto článku najdete přehled všech dostupných bonusů, které jsou k dispozici bez nutnosti vkladu. Pokud daná sázková kancelář takový bonus nemá, najdete u ní alespoň informaci o bonusu za vklad.

Není nutné vybírat jednu společnost, založený účet lze mít u všech sázkových kanceláří najednou.

SynotTip registrační bonus 500 Kč, v září speciální bonus za vklad

U sázkové kanceláře SynotTip dostanete po úspěšném dokončení registračního procesu bonus 500 Kč ve formě Benefit bodů. Za ty si můžete vsadit s minimálním kurzem 2,00.

Dostupná je i „sázka bez rizika“ v hodnotě 500 Kč, pro kterou už ale musíte provést vklad. Pokud bude v září v minimální hodnotě 500 Kč s promo kódem NAROZENINY, dostanete za to navíc dalších 500 Kč v Benefit bodech.

Stále lze využít i bonus 10 000 Kč, kde už jsou ale podmínky složitější.

Tipsport vstupní bonus 1 000 Kč za registraci

Největší česká sázková kancelář Tipsport nabízí pro každého nově zaregistrovaného bonus 1 000 Kč bez vkladu. Celých 500 Kč je ve formě Netů, kdy 1 Net = 1 Kč a lze je použít třeba na sázky. Druhá půlka je 500 free spinů do online casina.

Za vklad na herní konto pak mohou zájemci získat až 50 000 Kč, je ale třeba splnit podmínky pro sázení a minimální kurzy.

Fortuna bonus 500 Kč jen za registraci bez vkladu

U společnosti Fortuna, která je druhá největší v Česku, dostanou noví klienti celkem 500 Kč jen za provedení registrace. Jde o 250 Kč jako FreeBet, který lze vsadit s minimálním kurzem 2,00 a alespoň na dva zápasy, zbytek jak jako free spiny do casina.

Za vklad pak lze totožný bonus v hodnotě 500 Kč získat znovu, další bonusy v mnohem vyšších hodnotách jsou pak pro casino a poker.

Chance bonus 200 Kč zdarma pro nové hráče

Sázková kancelář Chance patří do holdingu Tipsportu, má ale připraveny jiné bonusy. Jen za registraci berou všichni noví hráči 200 Kč ve formě Goldenů, kdy 1 Golden = 1 Kč. Využijete je třeba pro sázení.

Po provedení prvního vkladu lze získat až 2 000 Kč, zde už je ale nutné splnit dané podmínky, tedy sázet s určitým kurzem.

MerkurXtip v nabídce 500 Kč FreeBet za vklad

Sázkaři u MerkurXtipu nemohou získat bonus bez vkladu, pro FreeBet v hodnotě 500 Kč je nutné vložit minimálně 500 Kč a zvolit v nabídce „FREE BET“. Tuto částku je poté nutné vsadit na alespoň dva zápasy s kurzem 2,00.

Na své si přijdou i fanoušci casina a obrovských bonusů, připraven je jeden v hodnotě 50 000 Kč. Zde už je ale nutné splnit podmínky.

Kingsbet 300 Kč bonus jako FreeBet jen za vklad

Ani u Kingsbetu není k dispozici bonus za registraci bez vkladu, pro FreeBet v hodnotě 300 Kč je nutné provést vklad. Dobře si rozmyslete jeho výši, odvíjí se od něj totiž další bonus, který je v hodnotě až 3 000 Kč.

Další bonusy jsou pak pro casinové hráče, kde lze po splnění podmínek získat až 50 000 Kč. Dostupné jsou ale i nižší částky s free spiny nebo do živého kasina.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
1 500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Je US Open kasino? Na jeden zápas šly vklady za půl miliardy, vadí to i Noskové

Linda Nosková a Thajka Lanlana Tararudíová hrají druhé kolo US Open.

Americké sportovní akce na první pohled srší penězi. Mohli jste to vidět při letošním mistrovství světa ve fotbale či pravidelně na Super Bowlu. A pozadu nechce zůstat ani tenisové US Open....

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají...

US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spousta českých nadějí – podívejte se na jejich...

7. září 2026  11:08

Aktuální přehled bonusů sázkových kanceláří – září 2026

ilustrační snímek

Přinášíme vám aktuální přehled bonusů od sázkových kanceláří v září 2026. Víte, kolik lze získat jen za registraci bez vkladu?

7. září 2026  10:50

ME ve volejbale žen 2026: Program zápasů, skupiny, jak hrály Češky

Úvodní utkání české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Brně proti...

Mistrovství Evropy ve volejbale žen se po 29 letech vrátilo do České republiky. Základní skupina B se odehrála v Brně a domácí reprezentantky v ní obsadily 2. místo. V play-off nestačily v osmifinále...

6. září 2026  20:23

Tour of Britain 2026: Program etap, trasa, hlavní favorité a přímý přenos

Tom Pidcock se raduje z vítězství v dojezdu na Alpe d’Huez.

Tradiční britský etapový závod Tour of Britain napíše v roce 2026 svůj 86. ročník. Cyklisty z kategorie UCI ProSeries čeká od středy do neděle celkem 879,6 kilometrů. Prestižní závod odstartuje v...

6. září 2026  19:50

15. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Palmy del Río do Córdoby

NEJLEPŠÍ TRIO ZÁVODU. Felix Gall, Enric Mas a Primož Roglič se škrábají na...

Druhý závodní týden Vuelty 2026 uzavře nedělní 15. etapa do historické Córdoby. Původně plánovaná téměř 190 kilometrů dlouhá trasa musela být pořadateli kvůli extrémnímu vedru zredukována na pouhých...

6. září 2026  19:48

MS v basketbalu žen 2026 v Německu: Program, skupiny, česká nominace

Česká basketbalistka Petra Holešínská zakončuje na turecký koš.

Mistrovství světa v basketbalu žen se po 28 letech vrací do Německa, kde se od 4. do 13. září 2026 uskuteční jubilejní 20. ročník. Po minulé redukci se šampionát rozšiřuje zpět na 16 týmů. Po 12...

6. září 2026  19:45

Hradec Králové - Sparta: Kde sledovat Chance Ligu živě a sázkové kurzy

Brankář Adam Zadražil z Hradce Králové chytá míč v zápase se Spartou.

Fotbalisté Sparty se potřebují zvednout po facce z derby a první příležitost k tomu dostanou na hřišti Hradce Králové. Zavítají sem v 7. kole Chance ligy. Podívejte se, kde sledovat utkání živě, jaké...

6. září 2026  17:43

Czech Darts Open 2026: program, výsledky, hráči a vstupenky

Luke Humphries ve finále šipkařského mistrovství světa

Dvanáctým turnajem série PDC European Tour je Czech Darts Open, hraje se 4. až 6. září 2026 v Praze-Letňanech. Přečtěte si jaké je složení hráčů, kde turnaj sledovat a kde pořídit vstupenky.

6. září 2026  17:40

Nosková vs. Kosťuková: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Linda Nosková slaví postup do osmifinále US Open.

Linda Nosková zůstává poslední českou zástupkyní ve dvouhře na US Open 2026. V osmifinále se utká s Martou Kosťukovou z Ukrajiny, sledujte duel v neděli 6. září od 18:30 v přímém přenosu. V článku...

6. září 2026  17:38

Dostihy Velká Chuchle dnes (6. 9.): Program, výsledky, kurzy

Portal si běží pro vítězství v Českém derby.

V neděli 6. září 2026 je na programu další dostihový den ve Velké Chuchli. Jede se celkem osm závodů, sledujte je v přímých přenosech.

6. září 2026  10:03

Arsenal - Chelsea: Kde sledovat Premier League, sázkové kurzy

Kai Havertz slaví branku v prvním kole Premier League.

Třetí kolo fotbalové Premier League uzavře souboj týmů, které měly skvělý vstup do soutěže. Arsenal přivítá v neděli od 17:30 ve šlágru kola Chelsea. Kde zápas sledovat, jaké jsou novinky a které...

6. září 2026  7:48

Velká cena Itálie formule 1 2026: Program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Max Verstappen předjíždí Landa Norrise ve Velké ceně Itálie.

Mistrovství světa formule 1 pokračuje Velkou cenou Itálie. Slavný závod na okruhu v Monze je divácky velmi atraktivní. Jezdci dosahují extrémních rychlostí přes 350 km/h díky dlouhým rovinkám a...

6. září 2026  1:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×