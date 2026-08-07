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Aktuální přehled bonusů sázkových kanceláří – srpen 2026

Kamil Jurek
  15:24

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podívejte se na aktuální přehled bonusů od sázkových kanceláří pro měsíc srpen 2026. Zjistíte, kolik můžete dostat za pouhou registraci bez vkladu.

Bonusy za registraci bez vkladu v srpnu 2026

Sázkové kanceláře v Česku se předhánějí v nabídkách bonusů pro nové klienty – některé jsou bez nutnosti vkladu, jinde musíte vložit peníze a u některých společností jde o kombinaci obojího.

Skvělou zprávou je, že můžete mít založený účet klidně u všech společností najednou a získat tak všechny dostupné bonusy, které jsou k dispozici. Jednotlivé sázkové kanceláře si probereme jednu po druhé.

SynotTip registrační bonus 500 Kč v bodech

První společností, na kterou se podíváme, je SynotTip. Po dokončení celého registračního procesu dostaváte 500 Kč ve formě Benefit bodů. Za ty si můžete vsadit s minimálním kurzem 2,00.

Po vkladu a sázce si můžete užít „sázku bez rizika“ za dalších 500 Kč, dostupný je i bonus 10 000 Kč, kde už jsou podmínky složitější.

Tipsport bonus 1 000 Kč je rozdělený na poloviny

U největší české sázkové kanceláře Tipsport dostává každý nově zaregistrovaný celkem 1 000 Kč. Pětistovka je na sázení ve formě virtuálních bodů (Netů), kdy 1 Net = 1 Kč a výhra je už v korunách. Druhá polovina je 500 free spinů do casina.

Podle výše vašeho vkladu na herní konto pak lze získat až 50 000 Kč, zde už ale musíte splnit dané podmínky.

Fortuna bonus 500 Kč jen za registraci

Česká dvojka na trhu, sázková kancelář Fortuna, nabízí novým klientům celkem 500 Kč jen za registraci. I zde jsou rozděleny na polovinu – 250 Kč je ve formě FreeBetu, který uplatníte na minimálně 2 příležitosti a kurz 2,00, zbytek pak jako free spiny.

Pokud si poté vložíte prostředky, dostanete tuto odměnu ještě jednou, tedy celkem dalších 500 Kč. Další obrovské bonusy jsou pak pro casino a poker.

Chance bonus 200 Kč pro nové hráče

U sázkové kanceláře Chance, která patří do holdingu Tipsportu, čeká na nové hráče 200 Kč ve formě virtuálních bodů, v tomto případě Goldenů. Jeden má hodnotu jedné koruny, výhra už je pak v Kč.

Vkladový bonus je u Chance nastaven na maximálně 2 000 Kč, zde už ale musíte splnit podmínky tzv. protáčení.

MerkurXtip pro 500 Kč FreeBet je nutný vklad

Sázková kancelář MerkurXtip nemá žádný bonus za registraci bez vkladu, pro 500 Kč ve formě FreeBetu (volné sázky) musíte provést vklad minimálně 500 Kč a předtím v nabídce zvolit „FREE BET“.

Celou tuto částku pak musíte vsadit najednou, a to na tiketu s alespoň 2 událostmi a celkovým kurzem 2,00.

Kingsbet bonus 300 Kč jako FreeBet jen za vklad

Ani u Kingsbetu si noví sázkaři nepřijdou na žádný bonus bez vkladu, pozitivní ale je, že stačí vložit jen 100 Kč. Platí to tedy v případě, že chcete získat FreeBet v hodnotě 300 Kč, podle výše vkladu se totiž odvíjí druhý bonus, který může být až 3 000 Kč.

Volnou sázku lze využít na tiketu s minimálně dvěma zápasy a celkovým kurzem 2,00, na využití jsou tři dny. U vyššího bonusu už je třeba sázet.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
500 Kč
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Tipsport

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Chance

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Fortuna

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MerkurXTip

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KingsBet

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