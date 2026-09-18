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Vémola vs. Vosgröne na Oktagonu 94: Kurzy a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  10:36

Karlos Vémola a Frédéric Leonhard Vosgröne na Oktagonu v Kolíně nad Rýnem. | foto: OKTAGON MMA

Velmi zajímavým duelem z MMA galavečeru Oktagon 94 je Karlos Vémola vs. Frédéric Vosgröne. Sledujte zápas 26. září 2026 v domluvené váze 89 kg v přímém přenosu.

Oktagon 94 ve Frankfurtu: návrat Karlose Vémoly, utká se s Frédéricem Vosgrönem

Návrat z důchodu. Legendární Karlos Vémola přijal výzvu neporaženého Frédérica Vosgröneho, o 11 let mladšího elitního zemaře. Utkají se v domluvené váze 89 kg.

„Terminátor“ ukončil po loňské úspěšné trilogii s Attilou Véghem kariéru, mnozí však už tehdy tušili, že se první Čech v UFC jen tak zápasení nevzdá. Po 15 měsících je zpět a čeká jej pořádná výzva v podobě domácího „Neandrtálce“. Sledujte zápas 26. září 2026 od 21:45, pravděpodobně se však začne později.

Vémola vs. Vosgröne na Oktagonu 94 – informace
Datum:sobota 26. září od 21:45
Dějiště:Deutsche Bank Park, Frankfurt
Věk:41 – 30
Výška:183 cm – 183 cm
Kurzy:například u Synot Tipu zde
Živý přenos:TV Tipsport, TV Chance

Kde sledovat Vosgröne vs. Vémola živě? Live stream i přenos v TV

Sledování zápasu mezi Frédéricem Vosgrönem a Karlosem Vémolou je dostupné hned na několik platformách. Nevysílají pouze tento zápas, ale celý galavečer Oktagon 94 ve Frankfurtu:

  • sázkové kanceláře zdarma – živě na TV Tipsport zde
  • TV kanál Premier Sport 3 Extra – placený program
  • oficiální PPV (pay-per-view) – na webu Oktagonu

OKTAGON 72 v Edenu přinesl třetí zápas Karlosem Vémolou a Attilou Végh. Vémola zvítězil a získal Infinity Belt.

Vémola – Vosgröne: jaké jsou aktuální kurzy a kdo je favorit

Aktuální kurzy jsou velice vyrovnané – ani bookmakeři neví, ke komu se mají více přiklonit. Vsadíte na ohromné zkušenosti, nebo sebevědomou nastupující generaci?

Vémola začal s MMA v roce 2008 a má za sebou už 47 profesionálních zápasů (38-9-0), včetně několika duelů v nejslavnější UFC. Vosgröne zatím stihl jen pět profesionálních duelů (5-0-0), z toho dva v organizaci Oktagon. MMA se ale věnuje teprve od roku 2024. Stejně jako jeho dnešní soupeř si věří hlavně na zemi.

Oktagon 94: Karlos Vémola vs. Frédéric Vosgröne – kurzy
SázkovkaVémolaVosgröne
Synot Tip--
Tipsport1,871,87
Chance1,871,87
Fortuna1,861,86
MerkurXTip--
Kingsbet--

Kurzy odpovídají době, kdy vznikl tento článek a mohou se měnit. K dispozici jsou i různé doplňkové sázky, navíc si lze vsadit i díky LIVE sázkám, které jsou dostupné po celou dobu trvání zápasu.

Svůj účet můžete mít založený klidně u všech sázkových společností, které novým hráčům rozdávají vstupní bonusy. Posbírejte je a vsaďte si třeba právě na zápas Karlos Vémola vs. Frédéric Vosgröne.

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