Oktagon 94 ve Frankfurtu: návrat Karlose Vémoly, utká se s Frédéricem Vosgrönem
Návrat z důchodu. Legendární Karlos Vémola přijal výzvu neporaženého Frédérica Vosgröneho, o 11 let mladšího elitního zemaře. Utkají se v domluvené váze 89 kg.
„Terminátor“ ukončil po loňské úspěšné trilogii s Attilou Véghem kariéru, mnozí však už tehdy tušili, že se první Čech v UFC jen tak zápasení nevzdá. Po 15 měsících je zpět a čeká jej pořádná výzva v podobě domácího „Neandrtálce“. Sledujte zápas 26. září 2026 od 21:45, pravděpodobně se však začne později.
|Datum:
|sobota 26. září od 21:45
|Dějiště:
|Deutsche Bank Park, Frankfurt
|Věk:
|41 – 30
|Výška:
|183 cm – 183 cm
|Kurzy:
|například u Synot Tipu zde
|Živý přenos:
|TV Tipsport, TV Chance
Kde sledovat Vosgröne vs. Vémola živě? Live stream i přenos v TV
Sledování zápasu mezi Frédéricem Vosgrönem a Karlosem Vémolou je dostupné hned na několik platformách. Nevysílají pouze tento zápas, ale celý galavečer Oktagon 94 ve Frankfurtu:
- sázkové kanceláře zdarma – živě na TV Tipsport zde
- TV kanál Premier Sport 3 Extra – placený program
- oficiální PPV (pay-per-view) – na webu Oktagonu
Vémola – Vosgröne: jaké jsou aktuální kurzy a kdo je favorit
Aktuální kurzy jsou velice vyrovnané – ani bookmakeři neví, ke komu se mají více přiklonit. Vsadíte na ohromné zkušenosti, nebo sebevědomou nastupující generaci?
Vémola začal s MMA v roce 2008 a má za sebou už 47 profesionálních zápasů (38-9-0), včetně několika duelů v nejslavnější UFC. Vosgröne zatím stihl jen pět profesionálních duelů (5-0-0), z toho dva v organizaci Oktagon. MMA se ale věnuje teprve od roku 2024. Stejně jako jeho dnešní soupeř si věří hlavně na zemi.
|Sázkovka
|Vémola
|Vosgröne
|Synot Tip
|-
|-
|Tipsport
|1,87
|1,87
|Chance
|1,87
|1,87
|Fortuna
|1,86
|1,86
|MerkurXTip
|-
|-
|Kingsbet
|-
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Kurzy odpovídají době, kdy vznikl tento článek a mohou se měnit. K dispozici jsou i různé doplňkové sázky, navíc si lze vsadit i díky LIVE sázkám, které jsou dostupné po celou dobu trvání zápasu.
Svůj účet můžete mít založený klidně u všech sázkových společností, které novým hráčům rozdávají vstupní bonusy. Posbírejte je a vsaďte si třeba právě na zápas Karlos Vémola vs. Frédéric Vosgröne.