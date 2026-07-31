UFC Fight Night 283: datum, kdy je turnaj a kde se koná
Pro fanoušky MMA je sobota 1. srpen 2026 velmi náročným dnem. Kromě Oktagonu se totiž koná také UFC Fight Night 283 v srbském Bělehradě, kam akce zavítá vůbec poprvé v historii. V akci jsou i dvě slovenské naděje, Vlasto Čepo a Ľudovít Klein.
V celkem čtrnácti fightech ale narazíme i na jiná známá jména, jako jsou například Alexander Poppeck, Aleksandar Rakić nebo už 43letý polský veterán Jan Błachowicz.
|Datum:
|sobota 1. srpna 2026 od 17:00
|Dějiště:
|Beogradska arena, Bělehrad, Srbsko
|Karta:
|celkem 14 zápasů
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Hlavní zápas:
|Medić vs. Rodriguez
|Živý přenos:
|TV Tipsport, TV Chance, Telly
UFC Bělehrad 1. 8. 2026: karta (fight card) s Čepem a Kleinem, kurzy
Zápasová karta UFC Fight Night 283 je plná zajímavých duelů v různých váhových kategoriích, na programu jsou i dva ženské zápasy.
Vlasto Čepo se dočkal a v Bělehradě jej čeká první zápas pod UFC, vyzve v něm Gilberta Urbinu a je favorit. Duel ve střední váze (83,9 kg) je pro něj o to specifičtější, protože má srbské kořeny, a bude tak mít v hale spoustu podporovatelů. V kariéře má zatím na kontě 14 vítězství, třináct z nich hned v prvním kole. Prohrál jen třikrát.
Lajoš Klein už je naopak v UFC zkušeným bojovníkem, důkazem je absolvovaných dvanáct zápasů s bilancí osmi výher, tří porážek a jedné remízy. Vrací se po zlomenině kotníku, kterou si způsobil během posledního duelu s Mateuszem Rębeckim – zápas i s tímto handicapem dokázal vyhrát. Nyní v lehké váze (70,3 kg) nastoupí proti Tofiqu Musayevovi a je výrazným kurzovým favoritem.
|Zápas
|Kurzy
|Váha
|Uroš Medić – Daniel Rodriguez
|1,23 – 3,88
|Welterweight
|Jan Błachowicz – Navajo Stirling
|3,48 – 1,28
|Light heavyweight
|Aleksandar Rakić – Marcin Tybura
|1,26 – 3,64
|Heavyweight
|Duško Todorović – Robert Valentin
|2,30 – 1,57
|Middleweight
|Vlasto Čepo – Gilbert Urbina
(cca 20:00 – 21:00)
|1,30 – 3,32
|Middleweight
|Miloš Janičić – Noah Gugnon
|1,96 – 1,79
|Lightweight
|Ľudovít Klein – Tofiq Musayev
(cca 18:30)
|1,34 – 3,09
|Lightweight
|Oban Elliott – Michael Oliveira
|3,62 – 1,26
|Welterweight
|Borislav Nikolić – Mark Vologdin
|1,47 – 2,57
|Bantamweight
|Dennis Buzukja – Bogdan Grad
|2,52 – 1,49
|Featherweight
|Mateusz Rębecki – Kyle Prepolec
|1,13 – 5,45
|Lightweight
|Nina Nikolija Milošević – Hailey Cowan
|1,18 – 4,43
|Bantamweight
|Jovan Leka – Alexander Poppeck
|1,36 – 3,00
|Heavyweight
|Marina Spasić – Stephanie Luciano
|3,26 – 1,31
|Strawweight
Vypsané kurzy odpovídají době psaní tohoto článku a mohou se průběžně měnit. Časy jsou pouze orientační, vždy záleží na tom, jak dlouho trvají předchozí zápasy.
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Kde sledovat UFC v Bělehradě živě? Live streamy online i v TV
Galavečer UFC Fight Night 283 v Bělehradě si lze spustit pomocí několika platforem. Nejjednodušší je využít sázkové kanceláře Tipsport nebo Chance, kde jsou přenosy zdarma. V televizi pak můžete naladit Nova Sport 6, ke kterému dostanete přístup prostřednictvím Telly.
- přes sázkové kanceláře – sleduj na TV Tipsport zde
- alternativně lze sledovat i na TV Chance zde
- kanál Nova Sport 6 – sleduj přes Telly zde