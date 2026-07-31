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UFC v Bělehradě: karta s Čepem a Kleinem, kurzy, kde sledovat

Kamil Jurek
  16:38

Vlasto Čepo | foto: OKTAGON MMA

Poprvé v historii zavítá elitní seriál bojových sportů UFC do Srbska. Turnaje Fight Night 283 se účastní také Vlasto Čepo a Ľudovít Klein, termín je sobota 1. srpna 2026. Podívejte se na kurzy a kde sledovat přímý přenos.
UFC Fight Night 283 v Bělehradě - sledujte přímý přenos u Tipsportu

UFC Fight Night 283: datum, kdy je turnaj a kde se koná

Pro fanoušky MMA je sobota 1. srpen 2026 velmi náročným dnem. Kromě Oktagonu se totiž koná také UFC Fight Night 283 v srbském Bělehradě, kam akce zavítá vůbec poprvé v historii. V akci jsou i dvě slovenské naděje, Vlasto Čepo a Ľudovít Klein.

V celkem čtrnácti fightech ale narazíme i na jiná známá jména, jako jsou například Alexander Poppeck, Aleksandar Rakić nebo už 43letý polský veterán Jan Błachowicz.

UFC Fight Night 283 – informace
Datum:sobota 1. srpna 2026 od 17:00
Dějiště:Beogradska arena, Bělehrad, Srbsko
Karta:celkem 14 zápasů
Kurzy:u Synot Tipu zde
Hlavní zápas:Medić vs. Rodriguez
Živý přenos:TV Tipsport, TV Chance, Telly

UFC Bělehrad 1. 8. 2026: karta (fight card) s Čepem a Kleinem, kurzy

Zápasová karta UFC Fight Night 283 je plná zajímavých duelů v různých váhových kategoriích, na programu jsou i dva ženské zápasy.

Vlasto Čepo se dočkal a v Bělehradě jej čeká první zápas pod UFC, vyzve v něm Gilberta Urbinu a je favorit. Duel ve střední váze (83,9 kg) je pro něj o to specifičtější, protože má srbské kořeny, a bude tak mít v hale spoustu podporovatelů. V kariéře má zatím na kontě 14 vítězství, třináct z nich hned v prvním kole. Prohrál jen třikrát.

Lajoš Klein už je naopak v UFC zkušeným bojovníkem, důkazem je absolvovaných dvanáct zápasů s bilancí osmi výher, tří porážek a jedné remízy. Vrací se po zlomenině kotníku, kterou si způsobil během posledního duelu s Mateuszem Rębeckim – zápas i s tímto handicapem dokázal vyhrát. Nyní v lehké váze (70,3 kg) nastoupí proti Tofiqu Musayevovi a je výrazným kurzovým favoritem.

UFC 283: Medić vs. Rodriguez – karta zápasů a kurzy
ZápasKurzyVáha
Uroš Medić – Daniel Rodriguez1,23 – 3,88Welterweight
Jan Błachowicz – Navajo Stirling3,48 – 1,28Light heavyweight
Aleksandar Rakić – Marcin Tybura1,26 – 3,64Heavyweight
Duško Todorović – Robert Valentin2,30 – 1,57Middleweight
Vlasto Čepo – Gilbert Urbina
(cca 20:00 – 21:00)		1,30 – 3,32Middleweight
Miloš Janičić – Noah Gugnon1,96 – 1,79Lightweight
Ľudovít Klein – Tofiq Musayev
(cca 18:30)		1,34 – 3,09Lightweight
Oban Elliott – Michael Oliveira3,62 – 1,26Welterweight
Borislav Nikolić – Mark Vologdin1,47 – 2,57Bantamweight
Dennis Buzukja – Bogdan Grad2,52 – 1,49Featherweight
Mateusz Rębecki – Kyle Prepolec1,13 – 5,45Lightweight
Nina Nikolija Milošević – Hailey Cowan1,18 – 4,43Bantamweight
Jovan Leka – Alexander Poppeck1,36 – 3,00Heavyweight
Marina Spasić – Stephanie Luciano3,26 – 1,31Strawweight

Vypsané kurzy odpovídají době psaní tohoto článku a mohou se průběžně měnit. Časy jsou pouze orientační, vždy záleží na tom, jak dlouho trvají předchozí zápasy.

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Kde sledovat UFC v Bělehradě živě? Live streamy online i v TV

Galavečer UFC Fight Night 283 v Bělehradě si lze spustit pomocí několika platforem. Nejjednodušší je využít sázkové kanceláře Tipsport nebo Chance, kde jsou přenosy zdarma. V televizi pak můžete naladit Nova Sport 6, ke kterému dostanete přístup prostřednictvím Telly.

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