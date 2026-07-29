Oktagon 92 na Štvanici: Lucia Szabová vs. Lucie Pudilová o pás
Do třetice všeho dobrého. K zápasu Lucia Szabová vs. Lucie Pudilová mělo v minulosti dojít už dvakrát, kvůli nemoci a zranění ale byl duel odložen. Fanoušci se tedy dočkají až při Oktagonu 92 na ikonickém stadionu v pražské Štvanici.
Slovenská bojovnice je zatím neporažena a je držitelkou dokonce dvou pásů, o ten v bantamové divizi se ji dnes pokusí připravit veteránka UFC Lucie Pudilová. Jak tento očekávaný duel dopadne se dozvíme 1. srpna 2026 cca od 23:00, kdy by měl zápas začít. Čas je ale pouze orientační.
|Datum:
|sobota 1. srpna 2026 od 23:00
|Dějiště:
|ostrov Štvanice, Praha
|Věk:
|27 – 30
|Výška:
|172 cm – 173 cm
|Kurzy:
|například u Synot Tipu zde
|Živý přenos:
|TV Tipsport, TV Chance, Telly
Kde sledovat Szabová vs. Pudilová živě? Live stream i přenos v TV
Největší ženskou bitvu v historii organizace mezi Lucií Szabovou a Lucií Pudilovou mohou zájemci v rámci turnaje Oktagon 92 na Štvanici sledovat živě díky několika možnostem:
- u sázkové kanceláře – živě na TV Tipsport zde
- na kanále Premier Sport 3 – živě přes Telly zde
- přes placené PPV (pay-per-view) – na webu Oktagonu
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Szabová – Pudilová: favoritka a aktuální sázkové kurzy
Podle bookmakerů předních českých sázkových kanceláří je jasné, kdo je v tomto duelu favoritkou. Mnohem nižší kurz je na Lucii Szabovou, jen okolo 1,20. To znamená, že si za případnou vsazenou tisícovku přijdete jen na 1 200 Kč.
Szabová nemá přezdívku „Silent Killer“ náhodou – tichá a skromná dívka je v kleci doslova zabiják, což zatím pocítilo všech 11 soupeřek, proti kterým nastoupila. Zvládla se vrátit i po porodu, letos zatím v dubnu porazila Leidiane Fernandesovou.
Pudilová má na kontě mnohem více zápasů, hned jedenáct z nich pak ve světové UFC. Zajímavostí je její odolnost – před limitem ji dokázala z 28 zápasů ukončit pouze jediná soupeřka, na KO ani TKO se to nepodařilo nikomu. Bude dnešní soupeřka tou první?
|Sázková kancelář
|Szabová
|Pudilová
|Synot Tip
|1,20
|3,94
|Tipsport
|1,20
|4,08
|Chance
|1,20
|4,08
|Fortuna
|1,20
|4,05
|MerkurXTip
|1,16
|4,50
|Kingsbet
|1,17
|4,50
Hodnoty v tabulce odpovídají době psaní tohoto článku a než zápas začne, mohou se měnit. Kromě sázek na vítěze nabízí sázkové kanceláře i kurzy na počet kol, způsob ukončení a podobně. Další příležitosti se objevují v live sázkách, které jsou k dispozici během celého zápasu.
Založit si účet můžete klidně u všech společností, u každé dostanete vstupní bonus za registraci. Ten pak využijete třeba právě pro sázky na zápas Lucia Szabová vs. Lucie Pudilová, případně na cokoliv jiného z nabídky.