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Szabová vs. Pudilová na Oktagonu 92 živě: Kde sledovat přenos a kurzy

Kamil Jurek
  19:02

OKTAGON 87 v Liberci: Lucia Szabová boří všechny milníky a stává se historicky první double šampionkou OKTAGONu. Svůj pás bude již tuto sobotu 1. srpna hájit proti české zápasnici Lucii Pudilové. | foto: OKTAGON

Hlavním zápasem na akci MMA Oktagon 92 v pražské Štvanici je duel mezi Lucií Szabovou a Lucií Pudilovou o pás v bantamové váze (61,2 kg). Jaké jsou kurzy a kde sledovat duel v přímém přenosu?

Oktagon 92 na Štvanici: Lucia Szabová vs. Lucie Pudilová o pás

Do třetice všeho dobrého. K zápasu Lucia Szabová vs. Lucie Pudilová mělo v minulosti dojít už dvakrát, kvůli nemoci a zranění ale byl duel odložen. Fanoušci se tedy dočkají až při Oktagonu 92 na ikonickém stadionu v pražské Štvanici.

Slovenská bojovnice je zatím neporažena a je držitelkou dokonce dvou pásů, o ten v bantamové divizi se ji dnes pokusí připravit veteránka UFC Lucie Pudilová. Jak tento očekávaný duel dopadne se dozvíme 1. srpna 2026 cca od 23:00, kdy by měl zápas začít. Čas je ale pouze orientační.

Szabová vs. Pudilová na Oktagonu 92 – informace
Datum:sobota 1. srpna 2026 od 23:00
Dějiště:ostrov Štvanice, Praha
Věk:27 – 30
Výška:172 cm – 173 cm
Kurzy:například u Synot Tipu zde
Živý přenos:TV Tipsport, TV Chance, Telly

Kde sledovat Szabová vs. Pudilová živě? Live stream i přenos v TV

Největší ženskou bitvu v historii organizace mezi Lucií Szabovou a Lucií Pudilovou mohou zájemci v rámci turnaje Oktagon 92 na Štvanici sledovat živě díky několika možnostem:

Lucie Pudilová

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Szabová – Pudilová: favoritka a aktuální sázkové kurzy

Podle bookmakerů předních českých sázkových kanceláří je jasné, kdo je v tomto duelu favoritkou. Mnohem nižší kurz je na Lucii Szabovou, jen okolo 1,20. To znamená, že si za případnou vsazenou tisícovku přijdete jen na 1 200 Kč.

Szabová nemá přezdívku „Silent Killer“ náhodou – tichá a skromná dívka je v kleci doslova zabiják, což zatím pocítilo všech 11 soupeřek, proti kterým nastoupila. Zvládla se vrátit i po porodu, letos zatím v dubnu porazila Leidiane Fernandesovou.

Pudilová má na kontě mnohem více zápasů, hned jedenáct z nich pak ve světové UFC. Zajímavostí je její odolnost – před limitem ji dokázala z 28 zápasů ukončit pouze jediná soupeřka, na KO ani TKO se to nepodařilo nikomu. Bude dnešní soupeřka tou první?

Oktagon 92: Lucia Szabová vs. Lucie Pudilová – kurzy
Sázková kancelářSzabováPudilová
Synot Tip1,203,94
Tipsport1,204,08
Chance1,204,08
Fortuna1,204,05
MerkurXTip1,164,50
Kingsbet1,174,50

Hodnoty v tabulce odpovídají době psaní tohoto článku a než zápas začne, mohou se měnit. Kromě sázek na vítěze nabízí sázkové kanceláře i kurzy na počet kol, způsob ukončení a podobně. Další příležitosti se objevují v live sázkách, které jsou k dispozici během celého zápasu.

Založit si účet můžete klidně u všech společností, u každé dostanete vstupní bonus za registraci. Ten pak využijete třeba právě pro sázky na zápas Lucia Szabová vs. Lucie Pudilová, případně na cokoliv jiného z nabídky.

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