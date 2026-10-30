UFC Fight Night 292: Szabová jde na Lisboaovou
Zatím neporaženou Lucii Szabovou čeká velká premiéra v nejprestižnější bojové organizaci světa. Galavečer UFC Fight Night 292 otevře duelem se zkušenou Tainarou Lisboaovou – jak se historicky první slovenské fighterce v UFC bude dařit?
„Silent Killer“ Szabová vstupuje do organizace s bilancí 12-0, drtivou většinu těchto vítězství zapsala v Oktagonu. Brazilská soupeřka už má v UFC za sebou 4 zápasy, poslední dva ale prohrála. Zápas by měl začít 31. října 2026 od 22:00, vysílat jej bude například Tipsport.
|Datum:
|sobota 31. října od 22:00
|Dějiště:
|Meta Apex, Las Vegas, Nevada, USA
|Věk:
|28 – 35
|Výška:
|170 cm – 170 cm
|Živý přenos:
|u Tipsportu zde, Nova Sport 6
Szabová – Lisboaová: jaké jsou aktuální kurzy a kdo je favoritka
Už počáteční vypsané kurzy napověděly, že bookmakeři vidí Szabovou jako výraznou favoritku. Původní kurz pod 1,30 se nyní ještě snížil a je už pod hranicí 1,20.
Lucia Szabová zůstává ve své krátké profesionální MMA kariéře neporažena, obdivuhodně se zvádla vrátit i po porodu syna, který přišel na svět v září 2022. V Oktagonu stihla získat tituly v bantamové i muší váze, posledním zápasem bylo srpnové vítězství nad Lucií Pudilovou.
Tairana Lisboaová se po několika výhrách na domácí brazilské půdě probojovala do UFC, debutovala zde v květnu 2023. Po úvodních dvou vítězstvích ale přišly dva nezdary za sebou, její bilance je tak aktuálně 2-2. Poslední duel se navíc uskutečnil před více než rokem.
|Sázkovka
|Szabová
|Lisboaová
|Synot Tip
|1,11
|5,91
|Tipsport
|1,14
|5,66
|Chance
|1,14
|5,66
|Fortuna
|1,14
|5,40
|MerkurXtip
|1,11
|5,50
|Kingsbet
|1,11
|5,50
Kde sledovat Szabovou v UFC Vegas 123 živě? Live stream i přenos v TV
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V televizi najdou zájemci vysílání na Nova Sportu 6, jde však o placený program. Mají jej v nabídkách například Oneplay, Telly, Magenta TV nebo CANAL+.
Vstupní bonusy pro UFC od sázkových kanceláří
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