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Szabová vs. Lisboaová v UFC ve Vegas: Kurzy, kde sledovat zápas živě

Kamil Jurek
  17:30

Lucia Szabová vyhrála ve Stuttgartu | foto: OKTAGON MMA

Slovenská bojovnice Lucia Szabová se poprvé představí v prestižní UFC, soupeřkou je Tainara Lisboaová z Brazílie. Sledujte zápas v sobotu 31. října 2026 od 22:00 živě online.
UFC - vsaďte si a sledujte přímé přenosy u Tipsportu

UFC Fight Night 292: Szabová jde na Lisboaovou

Zatím neporaženou Lucii Szabovou čeká velká premiéra v nejprestižnější bojové organizaci světa. Galavečer UFC Fight Night 292 otevře duelem se zkušenou Tainarou Lisboaovou – jak se historicky první slovenské fighterce v UFC bude dařit?

„Silent Killer“ Szabová vstupuje do organizace s bilancí 12-0, drtivou většinu těchto vítězství zapsala v Oktagonu. Brazilská soupeřka už má v UFC za sebou 4 zápasy, poslední dva ale prohrála. Zápas by měl začít 31. října 2026 od 22:00, vysílat jej bude například Tipsport.

Szabová vs. Lisboaová v UFC – informace
Datum:sobota 31. října od 22:00
Dějiště:Meta Apex, Las Vegas, Nevada, USA
Věk:28 – 35
Výška:170 cm – 170 cm
Živý přenos:u Tipsportu zde, Nova Sport 6

Szabová – Lisboaová: jaké jsou aktuální kurzy a kdo je favoritka

Už počáteční vypsané kurzy napověděly, že bookmakeři vidí Szabovou jako výraznou favoritku. Původní kurz pod 1,30 se nyní ještě snížil a je už pod hranicí 1,20.

Lucia Szabová zůstává ve své krátké profesionální MMA kariéře neporažena, obdivuhodně se zvádla vrátit i po porodu syna, který přišel na svět v září 2022. V Oktagonu stihla získat tituly v bantamové i muší váze, posledním zápasem bylo srpnové vítězství nad Lucií Pudilovou.

Tairana Lisboaová se po několika výhrách na domácí brazilské půdě probojovala do UFC, debutovala zde v květnu 2023. Po úvodních dvou vítězstvích ale přišly dva nezdary za sebou, její bilance je tak aktuálně 2-2. Poslední duel se navíc uskutečnil před více než rokem.

Lucia Szabová vs. Tainara Lisboaová – kurzy
SázkovkaSzabováLisboaová
Synot Tip1,115,91
Tipsport1,145,66
Chance1,145,66
Fortuna1,145,40
MerkurXtip1,115,50
Kingsbet1,115,50

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V televizi najdou zájemci vysílání na Nova Sportu 6, jde však o placený program. Mají jej v nabídkách například Oneplay, Telly, Magenta TV nebo CANAL+.

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Aktuální přehled vstupních bonusů najdete v přehledné tabulce níže. Svůj účet můžete mít klidně u všech společností najednou – všechny navíc mají kurzy na Lucii Szabovou v UFC.

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