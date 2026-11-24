RFA 35: datum, kdy je turnaj a kde se koná
Organizace Real Fight Arena, známá spíše pod zkratkou RFA, má připraven už 35. turnaj. Uskuteční se v pátek 27. listopadu 2026 v pražské hale Královka.
Hlavním duelem je Václav Sivák vs. Patrik Záděra, jejich třetí vzájemný souboj se tentokrát uskuteční v malých rukavicích a váhové kategorii 75 kg.
Kromě tohoto očekávaného fightu se mohou fanoušci těšit na dalších 10 zápasů, dva z nich tvoří ženy.
|Datum:
|sobota 27. listopadu 2026 od 18:30
|Dějiště:
|Sportovní hala Královka, Praha
|Karta:
|celkem 11 zápasů
|Kurzy:
|u Tipsportu zde
|Hlavní zápas:
|Sivák vs. Záděra 3
|Živý přenos:
|pouze PPV
RFA 35: karta (fight card) a sázkové kurzy
Fightcard pro RFA 35 obsahuje několik zajímavých jmen české i slovenské scény, za všechny jmenujme například Tagira Machmudova, Hanu Gelnarovou, která už si kromě Clashe vyzkoušela i KSW nebo Martinu Jindrovou, hvězdu PFL.
Václav Sivák se pyšní skvostnou bilancí 37-0, právě proti Patriku Záděrovi (40-11) by ale mohl mít potíže – na rozdíl od předchozích zápasů by měla být výhoda na straně Záděry, který je specialistou právě na boj v malých rukavicích. Více by mu měla vyhovovat i domluvená váhová kategorie 75 kg.
|Zápas
|Váha
|Václav Sivák – Patrik Záděra
|Real Fight, 75 kg, malé rukavice
|Hana Gelnarová – Silvia Ambrušová
|MMA, bantamweight
|Martina Jindrová – Chiara Giustiová
|Real Fight, 70 kg
|Adam Jakubík – Enriko Koterba
|MMA, welterweight
|Tagir Machmudov – Isai Ramos
|MMA, welterweight
|Lukáš Hudler – Francesco Traversi
|K1, 65 kg
|Adam Dvořáček – Lukáš Hustoles
|MMA, middleweight
|Marek Kvasňák – Samuel Vaniš
|Box, 90 kg, malé rukavice
|Filip Cingroš – Michal Buršák
|MMA, featherweight
|Michal Jelínek – Zdeněk Musil
|MMA, welterweight
|Vladimír Hájek – Björn Oppenhauser
|MMA, light heavyweight
Kurzy v době vzniku tohoto článku zatím nebyly vypsány, po jejich uveřejnění bude tabulka aktualizována.
Vstupenky na RFA 35 Praha, lístky
Vstupenky na galavečer Real Fight Arena 35 rychle mizí, s případným nákupem tedy nedoporučujeme čekat. Ceny startují na 699 Kč, prodávají se ale i VIP lístky za mnohem vyšší sumy.
Nakoupit můžete online na portálu TicketLive zde.
Kde sledovat živý přenos z RFA 35?
Sledování zápasů z RFA 35 je dostupné pouze přes oficiální PPV (pay-per-view), přístup lze zakoupit na oficiálním webu akce. Aktuálně vyjde na 249 Kč, v den konání akce se cena zvedá na 299 Kč.
Slovenští fanoušci mohou také využít streamovací platformu Voyo, která je ale rovněž placená.
V televizi ani u sázkových kanceláří se live streamy neplánují, dostupné by měly být alespoň sázkové kurzy.