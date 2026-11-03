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Procházka vs. Stirling na UFC v Dauhá: Kurzy, kde sledovat zápas živě

Kamil Jurek
  15:40

Jiří Procházka (vlevo) a Carlos Ulberg v titulovém souboji. | foto: Reuters

Jiří Procházka se ve svém dalším zápase pod organizací UFC utká s dosud neporaženým Navajo Stirlingem. Galavečer je na programu v sobotu 21. listopadu 2026, sledujte jej živě online.
UFC - vsaďte si a sledujte přímé přenosy u Tipsportu

UFC Fight Night 294: Další zápas Procházky, jde na Stirlinga

Po sedmi měsících se Jiří Procházka vrací do klece, v hlavním zápase galavečera UFC Fight Night 294 se střetne s rozjetým Navajo Stirlingem z Nového Zélandu. Dějištěm je katarské Dauhá.

„BJP“ Procházka to má zatím v UFC 6-3, jediný letošní duel s Carlosem Ulbergem bohužel prohrál v prvním kole. O pět let mladší Stirling drží v nejprestižnější organizaci skóre 6-0, celkově v profesionálním MMA ještě nenašle přemožitele. Galavečer se koná v sobotu 21. listopadu a vysílá jej Tipsport, český fighter nejspíš půjde do boje až v neděli 22. listopadu brzy ráno.

Procházka vs. Stirling v UFC – informace
Datum:sobota 21. listopadu 2026
Dějiště:Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Katar
Věk:34 – 29
Výška:193 cm – 193 cm
Živý přenos:u Tipsportu zde, Nova Sport 6

Procházka – Stirling: jaké jsou aktuální kurzy a kdo je favorit

Počáteční kurzy favorizovaly Procházku více (1,65), momentálně vidí bookmakeři tento duel ještě vyrovnaněji – v době psaní tohoto článku je na Procházku kolem 1,75, na Stirlinga kolem 2,00.

Jiří Procházka je nejvýraznější postavou českého MMA, který prošel několika organizacemi, až se přes japonský Rizin dostal do UFC, kde debutoval v červenci 2020. Po úvodních výhrách a získaném titulu ale dvakrát narazil na Alexe Pereiru, na dvě další vítězství nenavázal v dubnu letošního roku proti Ulbergovi. Pás tak znovu nezískal.

Navajo Stirling se profesiinálnímu MMA věnuje teprve od září 2022, účast v UFC si vybojoval na Contender Series o dva roky později. Zatím čeká na někoho, kdo by jej porazil, nepodařilo se to letos ani veteránu Janu Blachowiczovi.

Jiří Procházka vs. Navajo Stirling – kurzy
SázkovkaProcházkaStirling
Synot Tip
Tipsport1,751,98
Chance1,751,98
Fortuna1,702,15
MerkurXtip
Kingsbet

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