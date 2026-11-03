UFC Fight Night 294: Další zápas Procházky, jde na Stirlinga
Po sedmi měsících se Jiří Procházka vrací do klece, v hlavním zápase galavečera UFC Fight Night 294 se střetne s rozjetým Navajo Stirlingem z Nového Zélandu. Dějištěm je katarské Dauhá.
„BJP“ Procházka to má zatím v UFC 6-3, jediný letošní duel s Carlosem Ulbergem bohužel prohrál v prvním kole. O pět let mladší Stirling drží v nejprestižnější organizaci skóre 6-0, celkově v profesionálním MMA ještě nenašle přemožitele. Galavečer se koná v sobotu 21. listopadu a vysílá jej Tipsport, český fighter nejspíš půjde do boje až v neděli 22. listopadu brzy ráno.
|Datum:
|sobota 21. listopadu 2026
|Dějiště:
|Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena, Katar
|Věk:
|34 – 29
|Výška:
|193 cm – 193 cm
|Živý přenos:
|u Tipsportu zde, Nova Sport 6
Procházka – Stirling: jaké jsou aktuální kurzy a kdo je favorit
Počáteční kurzy favorizovaly Procházku více (1,65), momentálně vidí bookmakeři tento duel ještě vyrovnaněji – v době psaní tohoto článku je na Procházku kolem 1,75, na Stirlinga kolem 2,00.
Jiří Procházka je nejvýraznější postavou českého MMA, který prošel několika organizacemi, až se přes japonský Rizin dostal do UFC, kde debutoval v červenci 2020. Po úvodních výhrách a získaném titulu ale dvakrát narazil na Alexe Pereiru, na dvě další vítězství nenavázal v dubnu letošního roku proti Ulbergovi. Pás tak znovu nezískal.
Navajo Stirling se profesiinálnímu MMA věnuje teprve od září 2022, účast v UFC si vybojoval na Contender Series o dva roky později. Zatím čeká na někoho, kdo by jej porazil, nepodařilo se to letos ani veteránu Janu Blachowiczovi.
|Sázkovka
|Procházka
|Stirling
|Synot Tip
|–
|–
|Tipsport
|1,75
|1,98
|Chance
|1,75
|1,98
|Fortuna
|1,70
|2,15
|MerkurXtip
|–
|–
|Kingsbet
|–
|–
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Televizní vysílání bývá u UFC dostupné na placeném Nova Sportu 6, který má v nabídce například CANAL+, Magenta TV, Telly nebo Oneplay.
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