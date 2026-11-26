Galavečer PML 22: datum, kdy je turnaj a kde se koná
Organizace Professional MuayThai League, která se prezentuje jako PML, je tady se svým 22. turnajem. Je na programu v sobotu 28. listopadu 2026 na Zimním stadionu Pavla Demitry v Trenčíně.
Hlavním zápasem je vyvrcholení reality show Fight House mezi Adriánem Ertelem a Markem Karlíkem, k vidění jsou ale i další zajímavé duely.
Zápasová karta je skutečně nabitá, k vidění by celkem mělo být až 15 fightů v různých kategoriích – kromě muay thai také v MMA, K1, grapplingu a boxu.
|Datum:
|sobota 28. listopadu 2026 od 17:30
|Dějiště:
|Zimný štadión Pavola Demitru, Trenčín
|Karta:
|celkem 11 zápasů
|Kurzy:
|u Fortuny zde
|Hlavní zápas:
|Ertel vs. Karlík
|Živý přenos:
|na Fortuna TV zde, PPV
PML 22: karta (fight card) a sázkové kurzy
Fightcard pro PML 22 slibuje skvělou podívanou. Mezi nejzajímavější jména patří slovenská hvězda Monika Chochlíková, bývalý UFC zápasník Ľudovít Klein nebo bojovník Oktagonu Matouš Kohout.
Kromě vyvrcholení zmíněné show Fight House jsou proti sobě i její kapitáni, rapper Otakar „Marpo“ Petřina a o 17 let mladší youtuber Adam „Bergino“ Berger. Oba už mají s bojovými sporty zkušenosti, nyní poměří síly v muaythai v kategorii 74 kg.
|Zápas
|Kurzy
|Pravidla, váha
|Adrián Ertel
Marek Karlík
|1,20 – 3,75
|Muaythai, 75 kg
|Monika Chochlíková
Valentine Dugerdilová
|1,08 – 5,80
|Muaythai, 56 kg
|Adam Berger
Otakar Petřina
|2,93 – 1,32
|Muaythai, 74 kg
|Lukáš Antal
Csaba Tóth
|1,35 – 2,79
|K1, 80 kg
|Lea Tanáčová
Denisa Novák Valová
|2,44 – 1,45
|Box, 54 kg
|Ľudovít Klein
Kacper Formela
|2,40 – 1,80 – 8,10
|Grappling, 80 kg
|Matouš Kohout
Junior Orgulho
|1,28 – 3,15
|MMA, 80 kg
|Marián Jakubík
Hafeni Nafuka
|2,79 – 1,35
|MMA, 73 kg
|Samuel Lehocký
Mirza Aliev
|1,82 – 1,82
|MMA, 68 kg
|Samuel Šlesárik
Petr Kučík
|2,44 – 1,45
|Muaythai, 75 kg
|Iveta Srncová
Dzsesszika Tóthová
|1,33 – 2,88
|Muaythai, 71 kg
|Matej Crkoň
David Zambaga
|2,39 – 1,47
|K1, 81 kg
|Stanislav Afanasiev
Lukáš Buňat
|1,20 – 3,75
|Muaythai, 72 kg
|Linda Predanocyová
Andela Škrbićová
|1,22 – 3,60
|K1, 52 kg
|Nina Korušiaková
Veronika Matzkeová
|2,10 – 1,61
|Muaythai, 61 kg
Vstupenky na PML 22 Trenčín, lístky
Lístky na galavečer Profesiional Muaythai League 22 jsou stále k dispozici, ceny startují už na 19,90 € (asi 486 Kč). Za lepší místa si připlatíte.
Vstupenky získáte na webu slovenského portálu TicketLive zde.
Kde sledovat živý přenos z PML 22?
Sledovat zápasy z PML 22 mohou všichni zaregistrovaní sázkaři u Fortuny, účet si založíte zde. Po rychlé registraci navíc obdržíte bonus a můžete si na všechny duely vsadit.
Přenosy by měly být dostupné i na platformě JOJ Play, která je však placenou variantou s cenou okolo 300 Kč.