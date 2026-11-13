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OKTAGON 98 Třinec: Karta, program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Kamil Jurek
  11:26
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Ivan Buchinger | foto: OKTAGON MMA

Celkově 98. turnaj MMA organizace OKTAGON se koná v sobotu 21. listopadu 2026 v třinecké Werk Areně, hlavním duelem je titulová bitva mezi Legierskim a Buchingerem. Sledujte zápasy v přímém přenosu.

MMA Oktagon 98: datum, kdy je turnaj a kde se koná

Po roce a tři čtvrtě se organizace Oktagon vrací do Třince, ve známé Werk Areně se 98. turnaj uskuteční v sobotu 21. listopadu 2026.

Hlavním zápasem je titulová bitva v lehké váze mezi polským šampionem Mateuszem Legierskim a legendárním Ivanem Buchingerem.

Na kartě je celkem 12 zápasů – v plánu je spoustu atraktivních duelů, mezi kterými najdeme i dva ženské fighty.

Oktagon 98 – informace
Datum:sobota 21. listopadu 2026 od 18:00
Dějiště:Werk Arena, Třinec
Karta:celkem 12 zápasů
Kurzy:u Tipsportu zde
Hlavní zápas:Legierski vs. Buchinger
Živý přenos:Tipsport zde, Chance zde

Oktagon 98: karta (fight card) a sázkové kurzy

Fightcard pro Oktagon 98 je nabitá známými jmény, z těch českých jmenujme například Jakuba Batfalského, Tomáše Mudrocha, Davida Hoška nebo Ondřeje Rašku. Představí se i slovenská šampionka Veronika Smolková, která změří síly s Ivanou Petrovićovou.

Hlavní pozornost je pochopitelně upřena na souboj trojnásobného šampiona lehké váhy Mateusze Legierského (16-2), proti kterému nastoupí velezkušený 40letý Ivan Buchinger (46-10), první držitel dvou pásů organizace Oktagon.

Oktagon 98: Legierski vs. Buchinger – karta zápasů a kurzy
ZápasKurzyVáha
Mateusz Legierski – Ivan Buchinger1,20 – 3,98Lightweight Title Fight
Jakub Batfalský – Ayton De Paepe1,71 – 2,08Featherweight
Veronika Smolková – Ivana Petrovićová1,24 – 3,76Flyweight
Tomáš Mudroch – Jason Ponet1,40 – 2,74Catchweight 74 kg
Dominik Tabor – Deniz Ilbay1,65 – 2,11Underground rules 69 kg
David Hošek – Mateusz Janur2,68 – 1,40Catchweight 86 kg
Martin Prázdný – Jindřich Byrtus2,41 – 1,50Middleweight 83,9 kg
„Stand and Bang“
Ondřej Raška – Dominic Schober1,65 – 2,12Middleweight
Dawid Śmiełowski – Arbi Mezhidov1,56 – 2,32Lightweight
Partik Šebek – Adrian Hamerski1,70 – 2,05Lightweight
James Hendin – Sayed Murtaza Sadat1,10 – 5,57Featherweight
Michaela Hlaváčiková – Marta Sósová2,21 – 1,60Flyweight

Uvedené kurzy odpovídají době vzniku tohoto článku a mohou se do začátku zápasů ještě několikrát měnit.

Vstupenky na Oktagon 98 v Třinci, lístky

Na galavečer Oktagon 98 jsou stále v prodeji vstupenky – nejlevnější vyjdou na 990 Kč, pořídit si lze i mnohem dražší vstupenky blíže ke kleci.

Lístky jsou k dispozici na Ticketportalu zde.

Kde sledovat živý přenos Oktagonu 98?

Zápasy Oktagonu 98 si fanoušci užijí buď přímo v hale, nebo díky livestreamům na internetu a v televizi. Dostupné jsou tyto možnosti:

  • live stream online – sledujte u Tipsportu zde
  • v televizi – placený kanál Premier Sport 3 Extra
  • oficiální PPV (pay-per-view) – na webu Oktagonu

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