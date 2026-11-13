MMA Oktagon 98: datum, kdy je turnaj a kde se koná
Po roce a tři čtvrtě se organizace Oktagon vrací do Třince, ve známé Werk Areně se 98. turnaj uskuteční v sobotu 21. listopadu 2026.
Hlavním zápasem je titulová bitva v lehké váze mezi polským šampionem Mateuszem Legierskim a legendárním Ivanem Buchingerem.
Na kartě je celkem 12 zápasů – v plánu je spoustu atraktivních duelů, mezi kterými najdeme i dva ženské fighty.
|Datum:
|sobota 21. listopadu 2026 od 18:00
|Dějiště:
|Werk Arena, Třinec
|Karta:
|celkem 12 zápasů
|Kurzy:
|u Tipsportu zde
|Hlavní zápas:
|Legierski vs. Buchinger
|Živý přenos:
|Tipsport zde, Chance zde
Oktagon 98: karta (fight card) a sázkové kurzy
Fightcard pro Oktagon 98 je nabitá známými jmény, z těch českých jmenujme například Jakuba Batfalského, Tomáše Mudrocha, Davida Hoška nebo Ondřeje Rašku. Představí se i slovenská šampionka Veronika Smolková, která změří síly s Ivanou Petrovićovou.
Hlavní pozornost je pochopitelně upřena na souboj trojnásobného šampiona lehké váhy Mateusze Legierského (16-2), proti kterému nastoupí velezkušený 40letý Ivan Buchinger (46-10), první držitel dvou pásů organizace Oktagon.
|Zápas
|Kurzy
|Váha
|Mateusz Legierski – Ivan Buchinger
|1,20 – 3,98
|Lightweight Title Fight
|Jakub Batfalský – Ayton De Paepe
|1,71 – 2,08
|Featherweight
|Veronika Smolková – Ivana Petrovićová
|1,24 – 3,76
|Flyweight
|Tomáš Mudroch – Jason Ponet
|1,40 – 2,74
|Catchweight 74 kg
|Dominik Tabor – Deniz Ilbay
|1,65 – 2,11
|Underground rules 69 kg
|David Hošek – Mateusz Janur
|2,68 – 1,40
|Catchweight 86 kg
|Martin Prázdný – Jindřich Byrtus
|2,41 – 1,50
|Middleweight 83,9 kg
„Stand and Bang“
|Ondřej Raška – Dominic Schober
|1,65 – 2,12
|Middleweight
|Dawid Śmiełowski – Arbi Mezhidov
|1,56 – 2,32
|Lightweight
|Partik Šebek – Adrian Hamerski
|1,70 – 2,05
|Lightweight
|James Hendin – Sayed Murtaza Sadat
|1,10 – 5,57
|Featherweight
|Michaela Hlaváčiková – Marta Sósová
|2,21 – 1,60
|Flyweight
Uvedené kurzy odpovídají době vzniku tohoto článku a mohou se do začátku zápasů ještě několikrát měnit.
Vstupenky na Oktagon 98 v Třinci, lístky
Na galavečer Oktagon 98 jsou stále v prodeji vstupenky – nejlevnější vyjdou na 990 Kč, pořídit si lze i mnohem dražší vstupenky blíže ke kleci.
Lístky jsou k dispozici na Ticketportalu zde.
Kde sledovat živý přenos Oktagonu 98?
Zápasy Oktagonu 98 si fanoušci užijí buď přímo v hale, nebo díky livestreamům na internetu a v televizi. Dostupné jsou tyto možnosti:
- live stream online – sledujte u Tipsportu zde
- v televizi – placený kanál Premier Sport 3 Extra
- oficiální PPV (pay-per-view) – na webu Oktagonu