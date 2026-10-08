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OKTAGON 95 Karlovy Vary: Karta, program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Kamil Jurek
  11:26

Patrik Kincl obhájil pás šampiona střední váhy Oktagonu. | foto: OKTAGON MMA

MMA organizace OKTAGON je tady s dalším, v pořadí už 95. turnajem. V sobotu 17. října 2026 jej hostí karlovarská Mattoni Arena, sledujte všechny zápasy v přímém přenosu.

MMA Oktagon 95: datum, kdy je turnaj a kde se koná

95. turnaj organizace Oktagon míří do Karlových Varů, v místní Mattoni Areně se bude bojovat v sobotu 17. října 2026. Hlavním zápasem je duel Patrika Kincla a Dominika Humburgera.

Na kartě najdou fanoušci celkem 10 zápasů, o titul se tentokrát nebojuje. Na programu není ani žádný ženský zápas.

Oktagon 95 – informace
Datum:sobota 17. října 2026 od 18:00
Dějiště:Mattoni Arena, Karlovy Vary
Karta:celkem 10 zápasů
Kurzy:u Synot Tipu zde
Hlavní zápas:Kincl vs. Humburger
Živý přenos:Tipsport zde, Chance zde

Oktagon 95: karta (fight card) a sázkové kurzy

Fightcard pro Oktagon 95 nabízí velmi zajímavé zápasy známých jmen – v kleci se objeví například Robin Fošum, Zdeněk Polívka, Matúš Juráček, bývalý UFC zápasník David Dvořák nebo Daniel Škvor.

Největší pozornost bude upřena na souboj mezi Patrikem „Inspektorem“ Kinclem a Dominikem Humburgerem ve střední váze. Vítěz by se mohl velmi výrazně přiblížit titulovému zápasu – na jubilejním Oktagonu 100 dojde ke sjednocujícímu duelu šampionů této divize mezi Jotkem a Muradovem.

Oktagon 95: Kincl vs. Humburger – karta zápasů a kurzy
ZápasKurzyVáha
Patrik Kincl – Dominik Humburger1,36 – 2,89Middleweight
Daniel Škvor – Tomasz Narkun1,34 – 2,94Light heavyweight
David Dvořák – Aaron Aby1,08 – 6,75Flyweight
Zdeněk Polívka – Timo Feucht2,69 – 1,40Light heavyweight
Matúš Juráček – Jozef Wittner1,69 – 2,10Middleweight
Marco Novák – Anatolij Baal1,52 – 2,41Featherweight
Husein Kadimagomaev – TBA-Lightweight
Robin Fošum – Tomáš Klabík1,35 – 2,94Light heavyweight 93 kg „Stand and Bang“
Viktor Červinský – Daniel Hromek1,26 – 3,53Welterweight
Václav Štěpán – Sami Zarabi1,32 – 3,13Featherweight

Kurzy odpovídají době psaní tohoto článku a mohou se v průběhu měnit.

Vstupenky na Oktagon 95 v Karlových Varech, lístky

Na galavečer Oktagon 95 si stále můžete pořídit vstupenky – ceny startují na 990 Kč, k dispozici jsou ale i lístky za několik tisíc korun.

Lístky koupíte na českém Ticketportalu zde.

Kde sledovat živý přenos Oktagonu 95?

Všechny zápasy z Oktagonu 95 mohou zájemci sledovat díky livestreamům online zdarma, televiznímu přenosu nebo přes oficiální PPV:

  • live stream online – sledujte u Tipsportu zde
  • placený TV kanál – Premier Sport 3 Extra
  • oficiální PPV (pay-per-view) – pořídíte na webu Oktagonu

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