MMA Oktagon 95: datum, kdy je turnaj a kde se koná
95. turnaj organizace Oktagon míří do Karlových Varů, v místní Mattoni Areně se bude bojovat v sobotu 17. října 2026. Hlavním zápasem je duel Patrika Kincla a Dominika Humburgera.
Na kartě najdou fanoušci celkem 10 zápasů, o titul se tentokrát nebojuje. Na programu není ani žádný ženský zápas.
|Datum:
|sobota 17. října 2026 od 18:00
|Dějiště:
|Mattoni Arena, Karlovy Vary
|Karta:
|celkem 10 zápasů
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Hlavní zápas:
|Kincl vs. Humburger
|Živý přenos:
|Tipsport zde, Chance zde
Oktagon 95: karta (fight card) a sázkové kurzy
Fightcard pro Oktagon 95 nabízí velmi zajímavé zápasy známých jmen – v kleci se objeví například Robin Fošum, Zdeněk Polívka, Matúš Juráček, bývalý UFC zápasník David Dvořák nebo Daniel Škvor.
Největší pozornost bude upřena na souboj mezi Patrikem „Inspektorem“ Kinclem a Dominikem Humburgerem ve střední váze. Vítěz by se mohl velmi výrazně přiblížit titulovému zápasu – na jubilejním Oktagonu 100 dojde ke sjednocujícímu duelu šampionů této divize mezi Jotkem a Muradovem.
|Zápas
|Kurzy
|Váha
|Patrik Kincl – Dominik Humburger
|1,36 – 2,89
|Middleweight
|Daniel Škvor – Tomasz Narkun
|1,34 – 2,94
|Light heavyweight
|David Dvořák – Aaron Aby
|1,08 – 6,75
|Flyweight
|Zdeněk Polívka – Timo Feucht
|2,69 – 1,40
|Light heavyweight
|Matúš Juráček – Jozef Wittner
|1,69 – 2,10
|Middleweight
|Marco Novák – Anatolij Baal
|1,52 – 2,41
|Featherweight
|Husein Kadimagomaev – TBA
|-
|Lightweight
|Robin Fošum – Tomáš Klabík
|1,35 – 2,94
|Light heavyweight 93 kg „Stand and Bang“
|Viktor Červinský – Daniel Hromek
|1,26 – 3,53
|Welterweight
|Václav Štěpán – Sami Zarabi
|1,32 – 3,13
|Featherweight
Kurzy odpovídají době psaní tohoto článku a mohou se v průběhu měnit.
Vstupenky na Oktagon 95 v Karlových Varech, lístky
Na galavečer Oktagon 95 si stále můžete pořídit vstupenky – ceny startují na 990 Kč, k dispozici jsou ale i lístky za několik tisíc korun.
Lístky koupíte na českém Ticketportalu zde.
Kde sledovat živý přenos Oktagonu 95?
Všechny zápasy z Oktagonu 95 mohou zájemci sledovat díky livestreamům online zdarma, televiznímu přenosu nebo přes oficiální PPV:
- live stream online – sledujte u Tipsportu zde
- placený TV kanál – Premier Sport 3 Extra
- oficiální PPV (pay-per-view) – pořídíte na webu Oktagonu