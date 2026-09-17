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OKTAGON 94 Frankfurt: Karta, program, výsledky, kurzy a vstupenky

Kamil Jurek
  17:14

OKTAGON 62 se konal na vyprodaném stadionu Deutsche Bank Park ve Frankfurtu a přinesl světový rekord v návštěvnosti MMA eventu. | foto: OKTAGON

Organizace OKTAGON je atdy s 94. turnajem, který se uskuteční v sobotu 26. září 2026 v německém Frankfurtu. Před 60 000 diváky se představí i Karlos Vémola s Davidem Kozmou, sledujte přímý přenos a podívejte se na kurzy.

MMA Oktagon 94: datum, kdy je turnaj a kde se koná

Největší turnaj roku, to je už 94. akce MMA organizace Oktagon. Zápasit se totiž bude na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu, termín je sobota 26. září 2026. Hlavním zápasem je bitva domácího Christiana Eckerlina a českého šampiona Davida Kozmy.

Karta obsahuje celkem 10 zápasů napříč váhovými kategoriemi, nebojuje se však o žádný pás. Neuvidíme ani ženský fight.

Oktagon 94 – informace
Datum:sobota 26. září 2026 od 18:00
Dějiště:Deutsche Bank Park, Frankfurt
Karta:celkem 10 zápasů
Kurzy:u Synot Tipu zde
Hlavní zápas:Eckerlin vs. Kozma
Živý přenos:Tipsport zde, Chance zde

Oktagon 94: karta (fight card) i s Vémolou a sázkové kurzy

Fightcard pro Oktagon 94 je našlapaná a české fanoušky zajímá kromě Davida Kozmy i jiný český zápasník, legendární Karlos Vémola. Do klece se po avizovaném konci kariéry vrací po více než roce, vyzyvatelem je Frederic Vosgröne.

Kromě řady německých jmen se můžou fanoušci těšit i na slovenské fightery Romana Pauluse a Roberta Pukače, hlavní předzápas obstarají Max Coga a oblíbený Christian Jungwirth.

Oktagon 94: Eckerlin vs. Kozma – karta zápasů a kurzy
Zápas, čas, výsledekKurzyVáha
Christian Eckerlin – David Kozma
(23:00)		2,15 – 1,66Welterweight
Max Coga – Christian Jungwirth
(22:20)		1,71 – 2,07Welterweight
Frederic Vosgröne – Karlos Vémola
(21:45)		1,87 – 1,87Catchweight 89 kg
Edmon Avagyan – Dominic Schober
(21:00)		-Catchweight 80 kg
„Stand and Bang“
Fedor Duric – Marc Diakiese
(20:35)		1,40 – 2,75Lightweight
Hugo Vach – Deniz Ilbay
(20:00)		1,30 – 3,21Featherweight
Jaime Cordero – Robert Pukač
(19:35)		1,76 – 1,99Middleweight
Tamerlan Dulatov – Nikola Janković
(19:10)		1,03 – 8,88Welterweight
Raul Lemberanskij – Roman Paulus
(18:35)		1,35 – 3,00Bantamweight
Michael Obodozie – Oskar Staszczak
(18:10)		1,71 – 2,05Welterweight

Kurzy se do začátku zápasů mohou ještě měnit a uvedené časy jsou pouze orientační.

Vstupenky na Oktagon 94 ve Frankfurtu, lístky

Na galavečer Oktagon 94 se stále prodávají vstupenky, nejlevnější lze pořídit za 49 € (cca 1 200 Kč). Dostupné jsou ale i lepší sektory za vyšší ceny. Pamatujte, že v Německu mohou na bojové sporty přijít pouze diváci starší 18 let.

Vstupenky jsou k zakoupení na německém Ticket-onlineshopu zde.

Kde sledovat živý přenos Oktagonu 94?

Sledovat zápasy z Oktagonu 94 je možné díky livestreamům online, ale také prostřednictvím televizního vysílání či oficiálního přenosu přes PPV. Všechny možnosti najdete níže:

  • přes sázkové kanceláře – sledujte na TV Tipsport zde
  • placený TV kanál – Premier Sport 3 Extra
  • oficiální PPV (pay-per-view) – dostupné na webu Oktagonu

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