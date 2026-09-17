MMA Oktagon 94: datum, kdy je turnaj a kde se koná
Největší turnaj roku, to je už 94. akce MMA organizace Oktagon. Zápasit se totiž bude na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu, termín je sobota 26. září 2026. Hlavním zápasem je bitva domácího Christiana Eckerlina a českého šampiona Davida Kozmy.
Karta obsahuje celkem 10 zápasů napříč váhovými kategoriemi, nebojuje se však o žádný pás. Neuvidíme ani ženský fight.
|Datum:
|sobota 26. září 2026 od 18:00
|Dějiště:
|Deutsche Bank Park, Frankfurt
|Karta:
|celkem 10 zápasů
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Hlavní zápas:
|Eckerlin vs. Kozma
|Živý přenos:
|Tipsport zde, Chance zde
Oktagon 94: karta (fight card) i s Vémolou a sázkové kurzy
Fightcard pro Oktagon 94 je našlapaná a české fanoušky zajímá kromě Davida Kozmy i jiný český zápasník, legendární Karlos Vémola. Do klece se po avizovaném konci kariéry vrací po více než roce, vyzyvatelem je Frederic Vosgröne.
Kromě řady německých jmen se můžou fanoušci těšit i na slovenské fightery Romana Pauluse a Roberta Pukače, hlavní předzápas obstarají Max Coga a oblíbený Christian Jungwirth.
|Zápas, čas, výsledek
|Kurzy
|Váha
|Christian Eckerlin – David Kozma
(23:00)
|2,15 – 1,66
|Welterweight
|Max Coga – Christian Jungwirth
(22:20)
|1,71 – 2,07
|Welterweight
|Frederic Vosgröne – Karlos Vémola
(21:45)
|1,87 – 1,87
|Catchweight 89 kg
|Edmon Avagyan – Dominic Schober
(21:00)
|-
|Catchweight 80 kg
„Stand and Bang“
|Fedor Duric – Marc Diakiese
(20:35)
|1,40 – 2,75
|Lightweight
|Hugo Vach – Deniz Ilbay
(20:00)
|1,30 – 3,21
|Featherweight
|Jaime Cordero – Robert Pukač
(19:35)
|1,76 – 1,99
|Middleweight
|Tamerlan Dulatov – Nikola Janković
(19:10)
|1,03 – 8,88
|Welterweight
|Raul Lemberanskij – Roman Paulus
(18:35)
|1,35 – 3,00
|Bantamweight
|Michael Obodozie – Oskar Staszczak
(18:10)
|1,71 – 2,05
|Welterweight
Kurzy se do začátku zápasů mohou ještě měnit a uvedené časy jsou pouze orientační.
Vstupenky na Oktagon 94 ve Frankfurtu, lístky
Na galavečer Oktagon 94 se stále prodávají vstupenky, nejlevnější lze pořídit za 49 € (cca 1 200 Kč). Dostupné jsou ale i lepší sektory za vyšší ceny. Pamatujte, že v Německu mohou na bojové sporty přijít pouze diváci starší 18 let.
Vstupenky jsou k zakoupení na německém Ticket-onlineshopu zde.
Kde sledovat živý přenos Oktagonu 94?
Sledovat zápasy z Oktagonu 94 je možné díky livestreamům online, ale také prostřednictvím televizního vysílání či oficiálního přenosu přes PPV. Všechny možnosti najdete níže:
- přes sázkové kanceláře – sledujte na TV Tipsport zde
- placený TV kanál – Premier Sport 3 Extra
- oficiální PPV (pay-per-view) – dostupné na webu Oktagonu