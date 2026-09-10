MMA Oktagon 93: datum, kdy je turnaj a kde se koná
V pořadí už 93. turnaj MMA organizace Oktagon se uskuteční v brněnské Winning Group Areně. Parádní galavečer bojových sportů je na programu v sobotu 12. září 2026, v hlavním zápase se utká Radek Roušal proti Jonasi Mågårdovi z Dánska.
Celkem je na kartě 12 zápasů napříč váhovými kategoriemi, o žádný pás se tentokrát bojovat nebude. Těšit se můžeme i na jeden ženský duel.
|Datum:
|sobota 12. září 2026 od 18:30
|Dějiště:
|Winning Group Arena, Brno
|Karta:
|celkem 12 zápasů
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Hlavní zápas:
|Roušal vs. Mågård
|Živý přenos:
|Tipsport zde, Chance zde
Oktagon 93: karta (fight card), kdo zápasí a sázkové kurzy
Zápasovou kartu pro Oktagon 93 tvoří kromě zmíněného hlavního duelu i řada dalších zajímavých jmen, český zástupce nebude jen v úvodních třech fightech. V tabulce níže najdete kromě přehledu zápasů, kurzů a vah také výsledky.
Před domácím publikem se po dlouhé době představí Andrej Kalašnik, kterého čeká náročný soupeř v podobě Kennedyho Rayomby. Velmi očekávaným duelem je i Josef Hála vs. Radovan Úškrt v pravidlech „Stand and Bang“, tedy pouze v postoji, v MMA rukavicích a bez takedownů a kopů.
Atraktivní by měl být i zápas Vlado Lengála proti Maurici Adorfovi nebo souboj elitních zápasníků na zemi, Jakuba Dohnala a Vojta Barboríka.
|Zápas, čas, výsledek
|Kurzy
|Váha
|Radek Roušal – Jonas Mågård
(0:00)
|2,71 – 1,41
|Featherweight
|Andrej Kalašnik – Kennedy Rayomba
(23:30)
|1,18 – 4,33
|Middleweight
|Vladimír Lengál – Maurice Adorf
(23:00)
|1,12 – 5,30
|Lightweight
|Josef Hála – Radovan Úškrt
(22:30)
|1,30 – 3,19
|Catchweight 80 kg
„Stand and Bang“
|Daniel Ligocki – Brajan Przysiwek
(22:00)
|1,55 – 2,30
|Middleweight
|Vojtěch Garba – Robert Lau
(21:30)
|1,30 – 3,20
|Light Heavyweight
|Jakub Dohnal – Vojto Barborík
(21:00)
|2,50 – 1,47
|Lightweight
|Robin Fošum – Dustin Rabiega
(20:30)
|1,24 – 3,63
|Light Heavyweight 93 kg
„Stand and Bang“
|Šimon Bruknar – Nathan Haywood
(20:00)
|1,41 – 2,71
|Bantamweight
|Tomáš Cigánik – Berkan Badur
(19:30)
|1,30 – 3,20
|Catchweight 74 kg
|Niamh Kihenanová – Alana Cooková
(19:00)
|1,25 – 3,54
|Bantamweight
|Ali Gündüz – Dávid Dániel Komár
(18:30)
|1,20 – 4,10
|Bantamweight
Časy jsou pouze orientační a kurzy v tabulce odpovídají době psaní tohoto článku – mohou se ještě měnit.
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Jsem originál, vybočuju ze standardu. Po kariéře zmizím ze světa, říká zápasník Hála
Vstupenky na Oktagon 93 v Brně, lístky
Lístky na galavečer Oktagon 93 se stále prodávají, na akci se dostanete nejlevněji za 490 Kč – jde ale o vstupenky na stání. Pokud chcete mít garantováno místo na sezení, připravte si kolem tisícovky.
Vstupenky pořídíte přes známý Ticketportal zde.
Kde sledovat živý přenos Oktagonu 93?
Sledování Oktagonu 93 z Brna je možné hned několika způsoby – livestream si lze spustit v televizi i online, a to klidně na mobilu. K dispozici jsou tyto možnosti:
- přes sázkové kanceláře – sledujte na TV Tipsport zde
- placený TV kanál – Premier Sport 3 Extra
- oficiální PPV (pay-per-view) – dostupné na webu Oktagonu