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OKTAGON 93 Brno: Karta, program, výsledky, kurzy a vstupenky

Kamil Jurek
  19:56

Oktagon 93 v Brně | foto: oktagon.tv

MMA organizace OKTAGON je tady s 93. turnajem, který je na programu v sobotu 12. září 2026 v Brně. V následujícím článku najdete kompletní kartu, kde sledovat přímý přenos, aktuální kurzy a jak je to se vstupenkami.

MMA Oktagon 93: datum, kdy je turnaj a kde se koná

V pořadí už 93. turnaj MMA organizace Oktagon se uskuteční v brněnské Winning Group Areně. Parádní galavečer bojových sportů je na programu v sobotu 12. září 2026, v hlavním zápase se utká Radek Roušal proti Jonasi Mågårdovi z Dánska.

Celkem je na kartě 12 zápasů napříč váhovými kategoriemi, o žádný pás se tentokrát bojovat nebude. Těšit se můžeme i na jeden ženský duel.

Oktagon 93 – informace
Datum:sobota 12. září 2026 od 18:30
Dějiště:Winning Group Arena, Brno
Karta:celkem 12 zápasů
Kurzy:u Synot Tipu zde
Hlavní zápas:Roušal vs. Mågård
Živý přenos:Tipsport zde, Chance zde

Oktagon 93: karta (fight card), kdo zápasí a sázkové kurzy

Zápasovou kartu pro Oktagon 93 tvoří kromě zmíněného hlavního duelu i řada dalších zajímavých jmen, český zástupce nebude jen v úvodních třech fightech. V tabulce níže najdete kromě přehledu zápasů, kurzů a vah také výsledky.

Před domácím publikem se po dlouhé době představí Andrej Kalašnik, kterého čeká náročný soupeř v podobě Kennedyho Rayomby. Velmi očekávaným duelem je i Josef Hála vs. Radovan Úškrt v pravidlech „Stand and Bang“, tedy pouze v postoji, v MMA rukavicích a bez takedownů a kopů.

Atraktivní by měl být i zápas Vlado Lengála proti Maurici Adorfovi nebo souboj elitních zápasníků na zemi, Jakuba Dohnala a Vojta Barboríka.

Oktagon 93: Roušal vs. Mågård – karta zápasů a kurzy
Zápas, čas, výsledekKurzyVáha
Radek Roušal – Jonas Mågård
(0:00)		2,71 – 1,41Featherweight
Andrej Kalašnik – Kennedy Rayomba
(23:30)		1,18 – 4,33Middleweight
Vladimír Lengál – Maurice Adorf
(23:00)		1,12 – 5,30Lightweight
Josef Hála – Radovan Úškrt
(22:30)		1,30 – 3,19Catchweight 80 kg
„Stand and Bang“
Daniel Ligocki – Brajan Przysiwek
(22:00)		1,55 – 2,30Middleweight
Vojtěch Garba – Robert Lau
(21:30)		1,30 – 3,20Light Heavyweight
Jakub Dohnal – Vojto Barborík
(21:00)		2,50 – 1,47Lightweight
Robin Fošum – Dustin Rabiega
(20:30)		1,24 – 3,63Light Heavyweight 93 kg
„Stand and Bang“
Šimon Bruknar – Nathan Haywood
(20:00)		1,41 – 2,71Bantamweight
Tomáš Cigánik – Berkan Badur
(19:30)		1,30 – 3,20Catchweight 74 kg
Niamh Kihenanová – Alana Cooková
(19:00)		1,25 – 3,54Bantamweight
Ali Gündüz – Dávid Dániel Komár
(18:30)		1,20 – 4,10Bantamweight

Časy jsou pouze orientační a kurzy v tabulce odpovídají době psaní tohoto článku – mohou se ještě měnit.

Jsem originál, vybočuju ze standardu. Po kariéře zmizím ze světa, říká zápasník Hála

Vstupenky na Oktagon 93 v Brně, lístky

Lístky na galavečer Oktagon 93 se stále prodávají, na akci se dostanete nejlevněji za 490 Kč – jde ale o vstupenky na stání. Pokud chcete mít garantováno místo na sezení, připravte si kolem tisícovky.

Vstupenky pořídíte přes známý Ticketportal zde.

Kde sledovat živý přenos Oktagonu 93?

Sledování Oktagonu 93 z Brna je možné hned několika způsoby – livestream si lze spustit v televizi i online, a to klidně na mobilu. K dispozici jsou tyto možnosti:

  • přes sázkové kanceláře – sledujte na TV Tipsport zde
  • placený TV kanál – Premier Sport 3 Extra
  • oficiální PPV (pay-per-view) – dostupné na webu Oktagonu

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OKTAGON 93 Brno: Karta, program, výsledky, kurzy a vstupenky

Oktagon 93 v Brně

MMA organizace OKTAGON je tady s 93. turnajem, který je na programu v sobotu 12. září 2026 v Brně. V následujícím článku najdete kompletní kartu, kde sledovat přímý přenos, aktuální kurzy a jak je to...

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