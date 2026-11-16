Oktagon 98 Třinec: Legierski jde na veterána Buchingera
Polsko-slovenská bitva o šampiona lehké váhy. Mateusz „Dynamit“ Legierski chce obhájit svůj pás před legendárním Ivanem „Bukim“ Buchingerem, pro kterého jde ve 40 letech dost možná o poslední velkou šanci pro návrat na trůn.
Legierski prohrál v Oktagonu jen jediný zápas, z porážky se ale oklepal, získal svůj titul zpět a už jej i jednou obhájil. Buchinger je legenda MMA s více než 50 profesionálními zápasy, aktuálně má třízápasovou šňůru bez prohry. Zápas by měl začít 21. listopadu od 23:30, může se však posunout na později.
|Datum:
|sobota 21. listopadu od 23:30
|Dějiště:
|Werk Arena, Třinec
|Věk:
|30 – 40
|Výška:
|178 cm – 175 cm
|Kurzy:
|například u Synot Tipu zde
|Živý přenos:
|Tipsport zde, Chance zde
Kde sledovat Legierski vs. Buchinger živě? Live stream i přenos v TV
Duel Mateusze Legierského proti Ivanu Buchingerovi lze sledovat na několika platformách. Platí to o všech zápasech na turnaji Oktagon 98 v Třinci:
- u sázkových kanceláří – živě u Tipsportu zde
- v TV – placený kanál Premier Sport 3 Extra
- oficiální PPV (pay-per-view) – na webu Oktagonu
Legierski – Buchinger: jaké jsou aktuální kurzy a kdo je favorit
Už od počátku byl podle vypsných kurzů favorizován Legierski, postupně hodnota z 1,40 spadla až pod 1,20, kde se aktuálně pohybuje. Buchinger je výrazným outsiderem s kurzem přes 4,00.
Mateusz Legierski začal s profesionálním MMA v roce 2018, už o rok později se poprvé představil v Oktagonu. Odskočil si i do KSW, kde zažil svou první porážku, tu druhou mu připravil Losene Keita už v Oktagonu v roce 2024. Polský bojovník už je ale znovu na vítězné vlně s pásem přes rameno, který chce znovu obhájit.
Ivan Buchinger je jednou z největších legend slovenských bojových sportů, se zápasením začal v roce 2008. V kariéře se utkal dokonce i s Conorem McGregorem a prošel několika různými organizacemi, v Oktagonu je od roku 2021. Je v něm prvním dvojnásobným šampionem, celkově má na kontě přes 50 zápasů s bilancí 46-10.
|Sázkovka
|Legierski
|Buchinger
|Synot Tip
|1,16
|4,35
|Tipsport
|1,17
|4,45
|Chance
|1,17
|4,45
|Fortuna
|1,18
|4,30
|MerkurXTip
|1,17
|4,50
|Kingsbet
|1,17
|4,50
Kurzy odpovídají době vzniku tohoto článku a mohou se ještě měnit. Vsadit si můžete nejen před začátkem zápasu, ale i v jeho průběhu v LIVE sázkách.
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