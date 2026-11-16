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Legierski vs. Buchinger na Oktagonu 98: Kurzy a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  10:39
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Ivan Buchinger | foto: OKTAGON MMA

Hlavním zápasem galavečera OKTAGON 98 v Třinci je Mateusz Legierski vs. Ivan Buchinger o titul v lehké váze. Začít by se mělo 21. listopadu 2026 před půlnocí, sledujte přímý přenos online.

Oktagon 98 Třinec: Legierski jde na veterána Buchingera

Polsko-slovenská bitva o šampiona lehké váhy. Mateusz „Dynamit“ Legierski chce obhájit svůj pás před legendárním Ivanem „Bukim“ Buchingerem, pro kterého jde ve 40 letech dost možná o poslední velkou šanci pro návrat na trůn.

Legierski prohrál v Oktagonu jen jediný zápas, z porážky se ale oklepal, získal svůj titul zpět a už jej i jednou obhájil. Buchinger je legenda MMA s více než 50 profesionálními zápasy, aktuálně má třízápasovou šňůru bez prohry. Zápas by měl začít 21. listopadu od 23:30, může se však posunout na později.

Legierski vs. Buchinger na Oktagonu 98 – informace
Datum:sobota 21. listopadu od 23:30
Dějiště:Werk Arena, Třinec
Věk:30 – 40
Výška:178 cm – 175 cm
Kurzy:například u Synot Tipu zde
Živý přenos:Tipsport zde, Chance zde

Kde sledovat Legierski vs. Buchinger živě? Live stream i přenos v TV

Duel Mateusze Legierského proti Ivanu Buchingerovi lze sledovat na několika platformách. Platí to o všech zápasech na turnaji Oktagon 98 v Třinci:

  • u sázkových kanceláří – živě u Tipsportu zde
  • v TV – placený kanál Premier Sport 3 Extra
  • oficiální PPV (pay-per-view) – na webu Oktagonu

Karol Ryšavý (vlevo) na Mateusze Legierskiho nestačil

Legierski – Buchinger: jaké jsou aktuální kurzy a kdo je favorit

Už od počátku byl podle vypsných kurzů favorizován Legierski, postupně hodnota z 1,40 spadla až pod 1,20, kde se aktuálně pohybuje. Buchinger je výrazným outsiderem s kurzem přes 4,00.

Mateusz Legierski začal s profesionálním MMA v roce 2018, už o rok později se poprvé představil v Oktagonu. Odskočil si i do KSW, kde zažil svou první porážku, tu druhou mu připravil Losene Keita už v Oktagonu v roce 2024. Polský bojovník už je ale znovu na vítězné vlně s pásem přes rameno, který chce znovu obhájit.

Ivan Buchinger je jednou z největších legend slovenských bojových sportů, se zápasením začal v roce 2008. V kariéře se utkal dokonce i s Conorem McGregorem a prošel několika různými organizacemi, v Oktagonu je od roku 2021. Je v něm prvním dvojnásobným šampionem, celkově má na kontě přes 50 zápasů s bilancí 46-10.

Oktagon 98: Mateusz Legierski vs. Ivan Buchinger – kurzy
SázkovkaLegierskiBuchinger
Synot Tip1,164,35
Tipsport1,174,45
Chance1,174,45
Fortuna1,184,30
MerkurXTip1,174,50
Kingsbet1,174,50

Kurzy odpovídají době vzniku tohoto článku a mohou se ještě měnit. Vsadit si můžete nejen před začátkem zápasu, ale i v jeho průběhu v LIVE sázkách.

Vstupní bonusy pro Oktagon 98 od sázkových kanceláří

Podívejte se na aktuální přehled bonusů, které můžete získat u českých sázkových kanceláří. Založený účet můžete mít klidně u všech najednou – získané částky využijte třeba právě na zápas Mateusze Legierského proti Ivanu Buchingerovi.

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