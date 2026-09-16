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KSW 121 Liberec: Karta, program, výsledky, kurzy a vstupenky

Kamil Jurek
  13:52

MMA zápasník Leo Brichta si užívá druhé vítězství v polské organizaci KSW. | foto: KSW

Celkově pošesté pořádá polská MMA organizace KSW galavečer v Česku, v sobotu 19. září se turnaj uskuteční v Liberci. Podívejte se na kartu, přímý přenos, kurzy a kde koupit vstupenky.

MMA KSW 121: datum, kdy je turnaj a kde se koná

Celkově už 121. turnaj polské MMA organizace Konfrontacja Sztuk Walki, zkráceně KSW, se uskuteční v liberecké Home Credit Areně. Galavečer je na programu v sobotu 19. září 2026, hlavním zápasem je duel o prozatímní pás těžké váhy mezi Štefanem Vojčákem a Marcinem Wójcikem.

Z celkových 9 duelů zasáhne do bojů i pět českých nadějí, konkrétně Samuel Bílý, Hana Gelnarová, Josef Štummer, Tagir Machmudov a Leo Brichta.

KSW 121 – informace
Datum:sobota 19. září 2026 od 19:00
Dějiště:Home Credit Arena, Liberec
Karta:celkem 9 zápasů
Kurzy:u Synot Tipu zde
Hlavní zápas:Vojčák vs. Wójcik
Živý přenos:Tipsport zde, Chance zde

KSW 121: karta (fight card), kdo zápasí a sázkové kurzy

Zápasová karta pro KSW 121 je složena především z domácích polských bojovníků, kromě zmíněných českých nadějí ale má svůj zápas i jeden Němec a do hlavního duelu nastoupí slovenský fighter.

Pozornost českých fanoušků je upřena hlavně na Hanu Gelnarovou, zápasnici bizarní české organizace Clash, která už má ale za sebou vítěznou premiéru právě v profesionální KSW. Do klece se vrací také Leo Brichta, který by si rád vylepšil bilanci 4:3 – před třemi měsíci prohrál titulový souboj proti Patryku Kaczmarczykovi.

O prozatímní titul si to rozdají Štefan Vojčák a Marcin Wójcik, který nahradil zraněného Phila De Friese. Vítěz dostane možnost bojovat o plnohodnotný pás právě proti Britovi, který už Vojčáka loni v říjnu porazil.

KSW 121: Vojčák vs. Wójcik – karta zápasů a kurzy
Zápas, čas, výsledekKurzyVáha
Štefan Vojčák – Marcin Wójcik
(23:00)		1,51 – 2,33Interim Heavyweight title fight
Michal Michalski – Radoslaw Pacuzski
(22:30)		1,51 – 2,33Middleweight
Leo Brichta – Kacper Formela
(22:00)		1,80 – 1,87Lightweight
Muslim Tulshaev – Kacper Koziorzebski
(21:30)		1,38 – 2,73Welterweight
Lukasz Charzewski – Josef Štummer
(21:00)		1,34 – 2,90Featherweight
Hana Gelnarová – Małgorzata Popowiczová
(20:30)		2,50 – 1,45Bantamweight
Tagir Machmudov – Szymon Kasprzynski
(20:00)		1,27 – 3,33Catchweight 79 kg
Adrian Dudek – Borys Dzikowski
(19:30)		1,98 – 1,71Middleweight
Samuel Bílý – Dominik Zadora
(19:00)		2,57 – 1,43Welterweight

Kurzy odpovídají době psaní tohoto článku a mohou se měnit, uvedené časy jsou pouze orientační.

Vstupenky na XTB KSW 121 v Liberci, lístky

Liberecká Home Credit Arena stále není pro galavečer KSW 121 vyprodaná, ceny aktuálně dostupných vstupenek startují na 600 Kč. K dispozici jsou i VIP lístky za několik tisíc korun.

Vstupenky koupíte přes známý Ticketportal zde.

Kde sledovat živý přenos KSW 121?

Sledování KSW 121 v Liberci je dostupné jak online, tak také v televizi. Livestream vysílá sázková kancelář Tipsport, kde si přenosy zapnete klidně i na mobilu. V televizi zajišťuje přenos placený Nova Sport 2.

  • přes sázkové kanceláře – sledujte na TV Tipsport zde
  • placený TV kanál – Nova Sport 2
  • oficiální PPV (pay-per-view) – dostupné na webu KSW

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