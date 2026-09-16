MMA KSW 121: datum, kdy je turnaj a kde se koná
Celkově už 121. turnaj polské MMA organizace Konfrontacja Sztuk Walki, zkráceně KSW, se uskuteční v liberecké Home Credit Areně. Galavečer je na programu v sobotu 19. září 2026, hlavním zápasem je duel o prozatímní pás těžké váhy mezi Štefanem Vojčákem a Marcinem Wójcikem.
Z celkových 9 duelů zasáhne do bojů i pět českých nadějí, konkrétně Samuel Bílý, Hana Gelnarová, Josef Štummer, Tagir Machmudov a Leo Brichta.
|Datum:
|sobota 19. září 2026 od 19:00
|Dějiště:
|Home Credit Arena, Liberec
|Karta:
|celkem 9 zápasů
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Hlavní zápas:
|Vojčák vs. Wójcik
|Živý přenos:
|Tipsport zde, Chance zde
KSW 121: karta (fight card), kdo zápasí a sázkové kurzy
Zápasová karta pro KSW 121 je složena především z domácích polských bojovníků, kromě zmíněných českých nadějí ale má svůj zápas i jeden Němec a do hlavního duelu nastoupí slovenský fighter.
Pozornost českých fanoušků je upřena hlavně na Hanu Gelnarovou, zápasnici bizarní české organizace Clash, která už má ale za sebou vítěznou premiéru právě v profesionální KSW. Do klece se vrací také Leo Brichta, který by si rád vylepšil bilanci 4:3 – před třemi měsíci prohrál titulový souboj proti Patryku Kaczmarczykovi.
O prozatímní titul si to rozdají Štefan Vojčák a Marcin Wójcik, který nahradil zraněného Phila De Friese. Vítěz dostane možnost bojovat o plnohodnotný pás právě proti Britovi, který už Vojčáka loni v říjnu porazil.
|Zápas, čas, výsledek
|Kurzy
|Váha
|Štefan Vojčák – Marcin Wójcik
(23:00)
|1,51 – 2,33
|Interim Heavyweight title fight
|Michal Michalski – Radoslaw Pacuzski
(22:30)
|1,51 – 2,33
|Middleweight
|Leo Brichta – Kacper Formela
(22:00)
|1,80 – 1,87
|Lightweight
|Muslim Tulshaev – Kacper Koziorzebski
(21:30)
|1,38 – 2,73
|Welterweight
|Lukasz Charzewski – Josef Štummer
(21:00)
|1,34 – 2,90
|Featherweight
|Hana Gelnarová – Małgorzata Popowiczová
(20:30)
|2,50 – 1,45
|Bantamweight
|Tagir Machmudov – Szymon Kasprzynski
(20:00)
|1,27 – 3,33
|Catchweight 79 kg
|Adrian Dudek – Borys Dzikowski
(19:30)
|1,98 – 1,71
|Middleweight
|Samuel Bílý – Dominik Zadora
(19:00)
|2,57 – 1,43
|Welterweight
Kurzy odpovídají době psaní tohoto článku a mohou se měnit, uvedené časy jsou pouze orientační.
Vstupenky na XTB KSW 121 v Liberci, lístky
Liberecká Home Credit Arena stále není pro galavečer KSW 121 vyprodaná, ceny aktuálně dostupných vstupenek startují na 600 Kč. K dispozici jsou i VIP lístky za několik tisíc korun.
Vstupenky koupíte přes známý Ticketportal zde.
Kde sledovat živý přenos KSW 121?
Sledování KSW 121 v Liberci je dostupné jak online, tak také v televizi. Livestream vysílá sázková kancelář Tipsport, kde si přenosy zapnete klidně i na mobilu. V televizi zajišťuje přenos placený Nova Sport 2.
- přes sázkové kanceláře – sledujte na TV Tipsport zde
- placený TV kanál – Nova Sport 2
- oficiální PPV (pay-per-view) – dostupné na webu KSW