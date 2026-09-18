Oktagon 94 Frankfurt: David Kozma jde na Christiana Eckerlina
Souboj titánů. Na jedné straně domácí hvěda Christian Eckerlin s celým stadionem v zádech, na straně druhé legendární český fighter David Kozma, který v minulosti dokázal pětkrát obhájit titulový pás.
Oba si nedávno prošli krizí, poslední duely jim ale vyšly a znovu se vrátili na vítěznou vlnu. Pro Kozmu hrají zkušenosti, tento zápas je totiž jeho jubilejní 50. v kariéře. Potvrdí roli mírného favorita? Uvidíme už 26. září 2026 cca od 23:00, dost možná ale ještě o něco později.
|Datum:
|sobota 26. září 2026 od 23:00
|Dějiště:
|Deutsche Bank Park, Frankfurt
|Věk:
|34 – 39
|Výška:
|182 cm – 181 cm
|Kurzy:
|například u Synot Tipu zde
|Živý přenos:
|TV Tipsport, TV Chance
Kde sledovat Eckerlin vs. Kozma živě? Live stream i přenos v TV
Hlavní zápas galavečeru Oktagon 94 ve Frankfurtu mezi Davidem Kozmou a Christianem Eckerlinem lze sledovat hned několika způsoby:
- sázkové kanceláře zdarma – živě u Tipsportu zde
- placený TV kanál Premier Sport 3 Extra
- placené PPV (pay-per-view) – na webu Oktagonu
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Kozma – Eckerlin: jaké jsou aktuální kurzy a kdo je favorit
Bookmakeři českých sázkových kanceláří mírně favorizují Davida Kozmu, na něhož se kurz pohybuje okolo hodnoty 1,60 – 1,70. To však nic neznamená a šance obou bojovníků jsou víceméně vyrovnané.
„Růžový panter“ Kozma zápasí v Oktagonu už od roku 2018, jeho celková profesionální bilance je 34-15-0. Je rekordmanem v počtu dnů, kdy byl šampionem, nedávno ale musel překonat 3 těžké porážky v řadě. Letos se vrátil na vítěznou vlnu po výhrách nad Wittnerem a Zawadou.
Eckerlin je v Oktagonu od roku 2021, nejvíce do povědomí se zapsal v říjnu 2024 skvělou vítěznou pětikolovou bitvou proti Jungwirthovi právě zde ve Frankfurtu. Poté ale přišly 2 prohry za sebou, což zastavil až v jediném letošním duelu proti Kohoutovi, kterého porazil na body.
|Sázkovka
|Kozma
|Eckerlin
|Synot Tip
|-
|-
|Tipsport
|1,66
|2,15
|Chance
|1,66
|2,15
|Fortuna
|1,70
|2,03
|MerkurXTip
|-
|-
|Kingsbet
|-
|-
Kurzy se mohou do startu zápasu ještě měnit, v nabídkách sázkových kanceláří je pak mnohem více příležitostí. Využít můžete během duelu i LIVE sázky.
Vstupní bonusy můžete využít klidně u všech sázkových kanceláří níže a za obdržené peníze si vsadíte třeba právě na duel Davida Kozmy proti Christianu Eckerlinovi.