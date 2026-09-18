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Kozma vs. Eckerlin na Oktagonu 94 živě: Kde sledovat přenos a kurzy

Kamil Jurek
  11:23

David Kozma s partnerkou Sárou. Kozma na Oktagonu 84 v Ostravě porazil Jozefa Wittnera na body. | foto: OKTAGON MMA

Hlavním zápasem na kartě Oktagonu 94 je duel mezi Davidem Kozmou a Christianem Eckerlinem ve welterové váze (77,1 kg). Podívejte se na kurzy a sledujte přímý přenos, začíná se 26. září 2026 kolem 23:00.

Oktagon 94 Frankfurt: David Kozma jde na Christiana Eckerlina

Souboj titánů. Na jedné straně domácí hvěda Christian Eckerlin s celým stadionem v zádech, na straně druhé legendární český fighter David Kozma, který v minulosti dokázal pětkrát obhájit titulový pás.

Oba si nedávno prošli krizí, poslední duely jim ale vyšly a znovu se vrátili na vítěznou vlnu. Pro Kozmu hrají zkušenosti, tento zápas je totiž jeho jubilejní 50. v kariéře. Potvrdí roli mírného favorita? Uvidíme už 26. září 2026 cca od 23:00, dost možná ale ještě o něco později.

Kozma vs. Eckerlin na Oktagonu 94 – informace
Datum:sobota 26. září 2026 od 23:00
Dějiště:Deutsche Bank Park, Frankfurt
Věk:34 – 39
Výška:182 cm – 181 cm
Kurzy:například u Synot Tipu zde
Živý přenos:TV Tipsport, TV Chance

Kde sledovat Eckerlin vs. Kozma živě? Live stream i přenos v TV

Hlavní zápas galavečeru Oktagon 94 ve Frankfurtu mezi Davidem Kozmou a Christianem Eckerlinem lze sledovat hned několika způsoby:

  • sázkové kanceláře zdarma – živě u Tipsportu zde
  • placený TV kanál Premier Sport 3 Extra
  • placené PPV (pay-per-view) – na webu Oktagonu

Německý zápasník Christian Eckerlin.

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Kozma – Eckerlin: jaké jsou aktuální kurzy a kdo je favorit

Bookmakeři českých sázkových kanceláří mírně favorizují Davida Kozmu, na něhož se kurz pohybuje okolo hodnoty 1,60 – 1,70. To však nic neznamená a šance obou bojovníků jsou víceméně vyrovnané.

„Růžový panter“ Kozma zápasí v Oktagonu už od roku 2018, jeho celková profesionální bilance je 34-15-0. Je rekordmanem v počtu dnů, kdy byl šampionem, nedávno ale musel překonat 3 těžké porážky v řadě. Letos se vrátil na vítěznou vlnu po výhrách nad Wittnerem a Zawadou.

Eckerlin je v Oktagonu od roku 2021, nejvíce do povědomí se zapsal v říjnu 2024 skvělou vítěznou pětikolovou bitvou proti Jungwirthovi právě zde ve Frankfurtu. Poté ale přišly 2 prohry za sebou, což zastavil až v jediném letošním duelu proti Kohoutovi, kterého porazil na body.

Oktagon 94: David Kozma vs. Christian Eckerlin – kurzy
SázkovkaKozmaEckerlin
Synot Tip--
Tipsport1,662,15
Chance1,662,15
Fortuna1,702,03
MerkurXTip--
Kingsbet--

Kurzy se mohou do startu zápasu ještě měnit, v nabídkách sázkových kanceláří je pak mnohem více příležitostí. Využít můžete během duelu i LIVE sázky.

Vstupní bonusy můžete využít klidně u všech sázkových kanceláří níže a za obdržené peníze si vsadíte třeba právě na duel Davida Kozmy proti Christianu Eckerlinovi.

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