Clash 17 v Ústí nad Labem: Kocián změří síly s Feninem
Zpěvák proti bývalému fotbalistovi. Martin Kocián a Martin Fenin už mají svou největší slávu za sebou, nyní mají možnost utkat se proti sobě v bizarní bojové organizaci Clash. Kdo bude v kleci lepší?
Zkušenějším zápasníkem je Kocián, pro kterého je tento zápas už pátým v jeho kariéře, dva poslední zápasy ale nezvládl. Pro Fenina půjde o premiéru – před časem měl dokonce bojovat i v Oktagonu, ze zápasu ale nakonec sešlo. Duel by měl proběhnout v rámci Clashe 17 jako úplně poslední, a to 24. října 2026 od 23:30. Čas se ale může ještě posunout.
|Datum:
|sobota 24. října od 23:30
|Dějiště:
|Zimní stadion Ústí nad Labem
|Věk:
|50 – 39
|Výška:
|171 cm – 184 cm
|Kurzy:
|Tipsport, Fortuna
|Živý přenos:
|oficiální PPV
Kocián – Fenin: jaké jsou aktuální kurzy a kdo je favorit
Počáteční vypsané kurzy byly téměř vyrovnané, postupem času se ale stal Kocián výrazným favoritem, a to i kvůli tomu, jak jeho soupeř působil na tiskové konferenci a dalších setkáních. Momentálně je kurz na známého zpěváka pod hodnotou 1,30.
Martin Kocián je bývalým členem známé popvé skupiny Lunetic, která zažila svou největší slávu na konci 90. let. Svou slávu však neunesl a začal užívat drogy, kvůli čemuž s ním v kapele přestali počítat. V Clashi se poprvé objevil na osmém turnaji v roce 2024, od té doby zvládl 4 zápasy s bilancí 2-2. Poslední zápasy se Sámerem Issou a Jaroslavem Bobowskim (skupina Premier) prohrál.
Martin Fenin je bývalý profesionální fotbalista, který kromě Teplic či Slavie hrál také za německé kluby Frankfurt a Cottbus a oblékal i reprezentační dres. Ani on svou situaci nezvládl a propadl drogám a alkoholu, nepomohly ani opakované návštěvy léčebny. Se zápasením zkušenosti nemá, k jeho plánovaného duelu v Oktagonu nakonec i kvůli jeho nedisciplinovanosti nedošlo.
|Sázkovka
|Kocián
|Fenin
|Tipsport
|1,28
|3,03
|Chance
|1,28
|3,03
|Fortuna
|1,25
|3,20
Kde sledovat Kocián vs. Fenin živě? Live stream i přenos v TV
Pokud nebudete přímo na Zimním stadionu v Ústí nad Labem, lze sledovat celý galavečer Clash 17 pouze přes oficiální placený livestream (PPV – pay-per-view). Ten pořídíte na webu této organizace.
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Vstupní bonusy pro Clash of the Stars 17 od sázkových kanceláří
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