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Kocián vs. Fenin na Clashi 17: Kurzy, favorit, kde sledovat živě

Kamil Jurek
  8:42

Martin Kocián vystoupil se svou bývalou skupinou Lunetic (2. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Hlavním zápasem galavečeru bojových sportů Clash 17 je duel mezi Martinem Kociánem a Martinem Feninem. Souboj je na programu 24. října 2026, jaké jsou kurzy?

Clash 17 v Ústí nad Labem: Kocián změří síly s Feninem

Zpěvák proti bývalému fotbalistovi. Martin Kocián a Martin Fenin už mají svou největší slávu za sebou, nyní mají možnost utkat se proti sobě v bizarní bojové organizaci Clash. Kdo bude v kleci lepší?

Zkušenějším zápasníkem je Kocián, pro kterého je tento zápas už pátým v jeho kariéře, dva poslední zápasy ale nezvládl. Pro Fenina půjde o premiéru – před časem měl dokonce bojovat i v Oktagonu, ze zápasu ale nakonec sešlo. Duel by měl proběhnout v rámci Clashe 17 jako úplně poslední, a to 24. října 2026 od 23:30. Čas se ale může ještě posunout.

Kocián vs. Fenin na Clashi 17 v Ústí – informace
Datum:sobota 24. října od 23:30
Dějiště:Zimní stadion Ústí nad Labem
Věk:50 – 39
Výška:171 cm – 184 cm
Kurzy:Tipsport, Fortuna
Živý přenos:oficiální PPV

Kocián – Fenin: jaké jsou aktuální kurzy a kdo je favorit

Počáteční vypsané kurzy byly téměř vyrovnané, postupem času se ale stal Kocián výrazným favoritem, a to i kvůli tomu, jak jeho soupeř působil na tiskové konferenci a dalších setkáních. Momentálně je kurz na známého zpěváka pod hodnotou 1,30.

Martin Kocián je bývalým členem známé popvé skupiny Lunetic, která zažila svou největší slávu na konci 90. let. Svou slávu však neunesl a začal užívat drogy, kvůli čemuž s ním v kapele přestali počítat. V Clashi se poprvé objevil na osmém turnaji v roce 2024, od té doby zvládl 4 zápasy s bilancí 2-2. Poslední zápasy se Sámerem Issou a Jaroslavem Bobowskim (skupina Premier) prohrál.

Martin Fenin je bývalý profesionální fotbalista, který kromě Teplic či Slavie hrál také za německé kluby Frankfurt a Cottbus a oblékal i reprezentační dres. Ani on svou situaci nezvládl a propadl drogám a alkoholu, nepomohly ani opakované návštěvy léčebny. Se zápasením zkušenosti nemá, k jeho plánovaného duelu v Oktagonu nakonec i kvůli jeho nedisciplinovanosti nedošlo.

Martin Kocián vs. Martin Fenin – kurzy
SázkovkaKociánFenin
Tipsport1,283,03
Chance1,283,03
Fortuna1,253,20

Kde sledovat Kocián vs. Fenin živě? Live stream i přenos v TV

Pokud nebudete přímo na Zimním stadionu v Ústí nad Labem, lze sledovat celý galavečer Clash 17 pouze přes oficiální placený livestream (PPV – pay-per-view). Ten pořídíte na webu této organizace.

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Podívejte se na aktuální přehled vstupních bonusů za registraci. Vybrané společnosti nabízí kurzy právě i na Clash 17, můžete je tak využít třeba právě pro sázku na očekávaný zápas Martin Kocián vs. Martin Fenin.

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