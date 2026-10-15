Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kocián vs. Fenin na Clashi 17: Kurzy, favorit, kde sledovat živě

Kamil Jurek
  12:28

Martin Kocián vystoupil se svou bývalou skupinou Lunetic (2. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Hlavním zápasem galavečeru bojových sportů Clash 17 je duel mezi Martinem Kociánem a Martinem Feninem. Zápas je na programu 24. října 2026, jaké jsou kurzy?

Clash 17 v Ústí nad Labem: Kocián změří síly s Feninem

Zpěvák proti bývalému fotbalistovi. Martin Kocián a Martin Fenin už mají svou největší slávu za sebou, nyní mají možnost utkat se proti sobě v bizarní bojové organizaci Clash. Kdo bude v kleci lepší?

Zkušenějším zápasníkem je Kocián, pro kterého je tento zápas už pátým v jeho kariéře, dva poslední zápasy ale nezvládl. Pro Fenina půjde o premiéru – před časem měl dokonce bojovat i v Oktagonu, ze zápasu ale nakonec sešlo. Duel by měl proběhnout v rámci Clashe 17 jako úplně poslední, a to 24. října 2026 od 23:30. Čas se ale může ještě posunout.

Kocián vs. Fenin na Clashi 17 v Ústí – informace
Datum:sobota 24. října od 23:30
Dějiště:Zimní stadion Ústí nad Labem
Věk:50 – 39
Výška:171 cm – 184 cm
Kurzy:Tipsport, Fortuna
Živý přenos:oficiální PPV

Kocián – Fenin: jaké jsou aktuální kurzy a kdo je favorit

Počáteční vypsané kurzy byly téměř vyrovnané, postupem času se ale stal Kocián výrazným favoritem, a to i kvůli tomu, jak jeho soupeř působil na tiskové konferenci a dalších setkáních. Momentálně je kurz na známého zpěváka pod hodnotou 1,30.

Martin Kocián je bývalým členem známé popvé skupiny Lunetic, která zažila svou největší slávu na konci 90. let. Svou slávu však neunesl a začal užívat drogy, kvůli čemuž s ním v kapele přestali počítat. V Clashi se poprvé objevil na osmém turnaji v roce 2024, od té doby zvládl 4 zápasy s bilancí 2-2. Poslední zápasy se Sámerem Issou a Jaroslavem Bobowskim (skupina Premier) prohrál.

Martin Fenin je bývalý profesionální fotbalista, který kromě Teplic či Slavie hrál také za německé kluby Frankfurt a Cottbus a oblékal i reprezentační dres. Ani on svou situaci nezvládl a propadl drogám a alkoholu, nepomohly ani opakované návštěvy léčebny. Se zápasením zkušenosti nemá, k jeho plánovaného duelu v Oktagonu nakonec i kvůli jeho nedisciplinovanosti nedošlo.

Martin Kocián vs. Martin Fenin – kurzy
SázkovkaKociánFenin
Tipsport1,283,03
Chance1,283,03
Fortuna1,253,20

Kde sledovat Kocián vs. Fenin živě? Live stream i přenos v TV

Pokud nebudete přímo na Zimním stadionu v Ústí nad Labem, lze sledovat celý galavečer Clash 17 pouze přes oficiální placený livestream (PPV – pay-per-view). Ten pořídíte na webu této organizace.

Nelituju, jsem pyšnej. Feninova velká zpověď: proč utopil kariéru v alkoholu?

Vstupní bonusy pro Clash of the Stars 17 od sázkových kanceláří

Podívejte se na aktuální přehled vstupních bonusů za registraci. Vybrané společnosti nabízí kurzy právě i na Clash 17, můžete je tak využít třeba právě pro sázku na očekávaný zápas Martin Kocián vs. Martin Fenin.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Kocián vs. Fenin na Clashi 17: Kurzy, favorit, kde sledovat živě

Martin Kocián vystoupil se svou bývalou skupinou Lunetic (2. října 2026)

Hlavním zápasem galavečeru bojových sportů Clash 17 je duel mezi Martinem Kociánem a Martinem Feninem. Zápas je na programu 24. října 2026, jaké jsou kurzy?

15. října 2026  12:28

Sparta – Lilleström v TV: Kde sledovat Evropskou ligu, kurzy a statistiky

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Jaroslava Zeleného (vlevo).

Fotbalisty Sparty čeká druhé vystoupení v letošním ročníku Evropské ligy. Ve čtvrtek přivítají na Letné norský Lilleström. Podívejte se na předpokládané sestavy, statistiky, kurzy a informace o...

15. října 2026  11:32

MS v dráhové cyklistice 2026: Program, Češi, disciplíny a kde sledovat

Nizozemští dráhoví cyklisté Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen a Roy van den...

Mistrovství světa v dráhové cyklistice 2026 se uskuteční od 14. do 18. října v čínské Šanghaji. Na šampionát je přihlášeno přes 475 závodníků ze 47 zemí, včetně dvanácti českých reprezentantů. Během...

15. října 2026  10:47

Ferencváros - Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu, statistiky, kurzy

Radost plzeňských fotbalistů z vyrovnávacího gólu v zápase proti Olomouci.

Fotbalisté Viktorie Plzeň se ve čtvrtek 15. října představí ve 2. kole ligové fáze Evropské ligy na hřišti maďarského Ferencvárose. Utkání v budapešťské Groupama Areně začíná ve 21:00 a přímý přenos...

15. října 2026

Freiburg - Jablonec v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě a sázkové kurzy

Jablonecký Garang Kuol slaví trefu proti Zlínu.

Fotbalisté Jablonce vstoupí ve čtvrtek 15. října do ligové fáze Konferenční ligy zápasem na hřišti Freiburgu, aktuálního lídra německé Bundesligy. Utkání začíná ve 21:00 a přímý přenos nabídne...

15. října 2026

Tour of Guangxi 2026: Program, trasa etap, favorité a sázkové kurzy

Tom Pidcock z týmu Pinarello Q36.5 dojíždí do cíle 13. etapy Tour de France.

Cyklistickou sezonu mužské UCI WorldTour uzavře etapový závod Tour of Guangxi, který se v Číně uskuteční od 13. do 18. října 2026. Na programu je šest etap, mezi favority na celkové vítězství patří...

14. října 2026  20:22

Dutch Darts Championship 2026 v šipkách: Program, výsledky, přenos

Luke Humphries během finálového zápasu World Grand Prix.

Posledním 15. podnikem šipkařské série PDC European Tour je Nizozemsko, hraje se od 16. do 18. října 2026 v Maastrichtu. Do akce jde i Karel Sedláček, sledujte přímé přenosy online.

14. října 2026  10:43

WTA Wuhan 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Karolína Muchová se loučí s fanoušky v Pekingu.

Poslední letošní tenisový turnaj kategorie WTA 1000 je tady. Hraje se v čínském Wu-chanu od 12. do 18. října 2026, v akci je několik českých tenistek. Sledujte zápasy živě online.

14. října 2026  10:09

SaiPa – Plzeň: Kde sledovat hokejovou Ligu mistrů živě, sázkové kurzy

Hokejista Jakub Chromiak se raduje ze vstřeleného gólu proti Frölundě v utkání...

Hokejisté Plzně zakončí základní část Ligy mistrů ve středu 14. října 2026 na ledě finského týmu SaiPa Lappeenranta. Utkání začíná v 17:30. Plzeň dosud vyhrála všech pět zápasů a s 15 body vede...

14. října 2026

Manchester City – PSG v TV: Kde sledovat Ligu mistrů, statistiky a kurzy

Útočník Erling Haaland z Manchesteru City se raduje z gólu.

V jednom z největších šlágrů ligové fáze Ligy mistrů se střetne Manchester City s Paris Saint-Germain. Na Etihad Stadium se od 21:00 utkají elitní světové týmy, které preferují technický fotbal,...

14. října 2026  6:58

Slovan Bratislava - Stuttgart v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě, kurzy

Adam Gríger v dresu Slovanu Bratislava.

Fotbalová Liga mistrů pokračuje 2. kolem ligové fáze a na stadionu Slovanu Bratislava se ve středu 14. října od 21:00 představí německý VfB Stuttgart. Podívejte se na aktuální formu obou týmů,...

14. října 2026

Bartůňková vs. Paoliniová v TV: Kde sledovat WTA Wuhan 2026, kurzy

Nikola Bartůňková slaví vítězství ve čtvrtfinále turnaje WTA v Pekingu.

Nikola Bartůňková pokračuje na turnaji ve Wu-chanu, ve 2. kole ji čeká Jasmine Paoliniová. Sledujte přímý přenos online.

13. října 2026  20:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.